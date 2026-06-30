SILENCE, ON JOUE ! Comment la ludopédagogie transforme les bibliothèques ?

La transition numérique, l'évolution des pratiques de lecture et l'importance grandissante de la cohésion sociale invitent les établissements à enrichir continuellement leurs propositions. Pour accompagner ces mutations stimulantes, les méthodes de formation des équipes ont l'opportunité d'évoluer vers plus d'interactivité. Renouveler l'expérience d'apprentissage est le meilleur moyen d'inspirer de nouvelles pratiques.

L'élan de la formation par l'expérience

La formation professionnelle en milieu culturel révèle tout son potentiel lorsqu'elle place l'action au centre du processus. Aujourd'hui, les professionnels des bibliothèques déploient des talents de médiateurs, animent des ateliers captivants, accueillent des publics variés et construisent des partenariats ambitieux. Pour cultiver cette agilité et cette créativité, il est essentiel de leur proposer des parcours d'apprentissage dynamiques et immersifs. Privilégier l'expérimentation génère un engagement profond et un ancrage durable des compétences.

Chez ACANT, nous portons une conviction claire : la culture est un formidable levier d'innovation. L'art et le jeu ouvrent les horizons et permettent d'inventer ce qui n'a jamais été fait. Le sur-mesure est ainsi l'approche idéale pour accompagner ces métiers passionnants vers de nouvelles postures.

La théorie de Caillois : l'apprentissage plaisant et performant

Dès 1958, dans son ouvrage fondateur Les Jeux et les Hommes, le sociologue Roger Caillois théorisait la puissance du jeu en le définissant comme une activité à la fois « séparée, incertaine et réglée ». C'est précisément cette dynamique stimulante qu'exploite notre ingénierie pédagogique dédiée aux bibliothèques.

En transposant les concepts de Caillois à la formation professionnelle, la ludopédagogie conjugue le Ludus (la structure, la résolution de problèmes) et la Mimicry (la simulation, le jeu de rôle). Le jeu crée ainsi un espace d'expérimentation protégé où la prise d'initiative est encouragée et où l'erreur devient formatrice.

Les études en neurosciences confirment d'ailleurs cette intuition sociologique : le cerveau humain retient près de 90 % de ce qu'il expérimente. L'approche par le jeu place la création au cœur du processus. Concevoir le jeu comme un protocole de transfert de compétences permet de favoriser les synergies, de stimuler la collaboration et de garantir un retour sur investissement mémoriel immédiat.

Trois expériences pour créer ce qui n'a jamais été fait

Pour aborder les enjeux passionnants du management et de la gestion de projet en bibliothèque, l'apprentissage par le jeu se décline en scénarios pédagogiques sur-mesure. Voici trois outils propriétaires qui subliment la dynamique des collectifs en s'appuyant directement sur les principes de Caillois :

Le Jeu des Bibs (L'approche systémique par le Ludus) : Conçu autour d'un plateau représentant une bibliothèque "idéale", ce serious game invite les équipes à explorer plus de 90 situations concretes (aménagement, action culturelle, accueil de publics spécifiques). C'est l'illustration parfaite du Ludus : face à des ressources et un temps limités, les agents s'engagent dans la résolution de problèmes pour faire des choix stratégiques et construire un consensus. C'est la boîte à outils par excellence pour dynamiser la formation initiale.

Les 7 Familles des Bibliothécaires (L'empathie par la Mimicry) : Ce jeu de cartes met en lumière les profils types du personnel et les motivations de chacun. En convoquant la Mimicry (la capacité à jouer un rôle et à se décentrer), il invite les participants à développer leur empathie en se glissant dans la peau de leurs collègues. Son but est de révéler les complémentarités, de célébrer les talents individuels et de consolider la cohésion d’une équipe.

Le Jeu des Mille Jalons (La gestion de projet dans un espace protégé) : Ce jeu plonge les professionnels au cœur des étapes clés d'un projet culturel. Il incarne cet espace « séparé et incertain » cher à Caillois : un cadre sécurisant et délimité où l'on peut s'exercer à la prise de décision, tester des solutions innovantes sans risque réel et renforcer l'esprit d'initiative, rendant la méthodologie de projet particulièrement vivante.

Le geste juste pour un impact concret

Ces méthodes font leurs preuves avec succès sur le terrain : plusieurs Bibliothèques Départementales (BDP) s'appuient aujourd'hui sur ces protocoles pour accompagner et inspirer leurs réseaux de lecture publique.

L'innovation par l'expérience est la voie royale pour ancrer de nouvelles compétences. En proposant des parcours immersifs via la ludopédagogie, les institutions culturelles se donnent les moyens de leurs ambitions, s'inscrivant dans la droite ligne des grandes orientations soutenues à l'échelle internationale par des organisations comme l'UNESCO pour le développement culturel. La formation transmet un savoir technique tout en stimulant la pensée originale pour atteindre de nouvelles réussites.

—

À propos de l'auteur :

Isham Fleury est Directeur Associé chez ACANT. Expert en Art Thinking, en ludopédagogie et en design d'expérience, il accompagne les équipes RH et les décideurs culturels dans l'accélération de leurs transformations. Sa conviction : la culture et l'art sont les leviers ultimes pour concevoir des organisations audacieuses.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com