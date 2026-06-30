Offrir la culture à ses collaborateurs : livres, spectacles, musées

Le 30/06/2026 à 15:48 par Victor De Sepausy
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30/06/2026 à 15:48
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Longtemps considérés comme des avantages secondaires, les loisirs culturels occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante dans les attentes des salariés. Aller au théâtre, découvrir une exposition, profiter d’un concert ou simplement acheter des livres sans contrainte budgétaire fait désormais partie des offres appréciées au quotidien par de nombreux bénéficiaires.
Encore faut-il choisir des dispositifs simples à gérer et suffisamment souples pour répondre aux habitudes de consommation actuelles des salariés. Voici quelles solutions culturelles les CSE peuvent proposer aujourd’hui et comment les intégrer facilement dans leurs activités sociales et culturelles.
Les activités culturelles occupent une place particulière dans les missions du CSE. Contrairement à certains avantages plus ponctuels, elles peuvent être proposées tout au long de l’année et s’adressent à des profils très variés de bénéficiaires. Cinéma, spectacles, musées, livres ou concerts : chacun peut utiliser ces dispositifs selon ses envies et ses habitudes.
Pour les élus du CSE, les avantages culturels permettent aussi de diversifier les activités sociales et culturelles sans forcément complexifier la gestion quotidienne. Ils complètent facilement d’autres dispositifs déjà en place, comme la billetterie loisirs, ou les cartes cadeaux.
Certains bénéficiaires privilégient les sorties culturelles en famille, d’autres les abonnements, les festivals ou les achats de livres et de contenus numériques. Cette diversité d’usages permet au CSE de proposer des solutions plus souples, souvent mieux adaptées aux attentes actuelles des salariés.
Enfin, les dispositifs culturels bénéficient d’un cadre social et fiscal spécifique particulièrement intéressant pour les CSE. Le chèque culture peut notamment être exonéré de cotisations sociales lorsqu’il finance exclusivement des biens ou activités culturelles, sans limitation de plafond dans certaines conditions.
Les solutions culturelles proposées par les CSE se sont largement diversifiées ces dernières années. Au-delà du simple billet de cinéma, les bénéficiaires peuvent aujourd’hui accéder à un large choix d’activités et de contenus culturels adaptés à différents usages du quotidien.
Les livres restent notamment parmi les dispositifs les plus appréciés. Romans, bandes dessinées, livres jeunesse, mangas ou ouvrages pratiques : les supports culturels permettent de toucher un public très large, aussi bien les salariés que leurs familles.
Les spectacles et événements culturels occupent également une place importante dans les ASC. Concerts, théâtres, festivals, humoristes ou spectacles pour enfants font partie des avantages régulièrement proposés par les CSE via la billetterie ou les chèques culture. Ces offres permettent aux bénéficiaires d’accéder à des sorties souvent plus coûteuses à tarif réduit ou via une subvention du comité.
Les musées, expositions et lieux culturels attirent eux aussi de plus en plus de bénéficiaires, notamment dans les grandes villes où l’offre culturelle est particulièrement développée. Certaines solutions donnent accès à des milliers d’activités culturelles partout en France, avec des formats papier ou dématérialisés plus simples à utiliser au quotidien.
Le cinéma reste enfin un incontournable des activités sociales et culturelles. Places à tarif réduit, avant-premières, projections privées ou plateformes de réservation en ligne : de nombreux CSE intègrent aujourd’hui le cinéma dans leur politique ASC afin de proposer un dispositif accessible facilement tout au long de l’année.
Toutes les solutions culturelles ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines privilégient la liberté d’utilisation des bénéficiaires, tandis que d’autres facilitent davantage la gestion des élus ou l’accès à des activités précises. Voici les principales différences entre la billetterie culturelle, le chèque culture et les solutions dématérialisées proposées aux CSE.
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Solution
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Fonctionnement
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Points forts pour le CSE
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Usages les plus adaptés
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Billetterie culturelle
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Accès à des places à tarifs réduits pour le cinéma, les spectacles, les concerts ou les musées
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Gestion centralisée, offres variées toute l’année, accès direct aux activités culturelles
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CSE souhaitant proposer régulièrement des sorties et loisirs culturels
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Chèque culture
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Dotation dédiée exclusivement aux biens et activités culturelles
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Attribution simple, exonération sociale spécifique sous conditions, format connu des bénéficiaires
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Campagnes ponctuelles, distributions individuelles, événements CSE
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Carte culture dématérialisée
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Carte ou crédit utilisable en ligne et parfois en magasin auprès d’enseignes partenaires
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Gestion plus fluide, utilisation flexible, accès immédiat aux offres culturelles
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CSE recherchant une solution digitale et simple à administrer
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Plateforme culturelle en ligne
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Espace unique regroupant billetterie, offres culturelles et avantages salariés
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Suivi des commandes, gestion des subventions et accès autonome pour les bénéficiaires
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CSE avec un volume important de bénéficiaires ou plusieurs dispositifs ASC
Crédits illustration Pexels CC 0
DOSSIER - Jeu vidéo, livre idéal : des lectures autour des univers vidéoludiques
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
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Aux Imaginales, les Geekstoriens exposaient des vampires. Mais derrière les coffrets de chasse, les épées de cinéma, les costumes reconstitués et les objets de tournage se dessine une aventure plus vaste : celle de deux historiens et d’une autrice en résidence qui ont fait d’un château isolé des Cévennes un laboratoire de l’imaginaire, où se croisent patrimoine, fantasy, cinéma, littérature et culture matérielle.
10/06/2026, 18:07
Du 12 au 14 juin 2026, le Parc de la Mare, à Bernex, accueillera la première édition des Épistolaires, un festival consacré aux correspondances littéraires. Imaginé par l’association Ephem’Aire, ce nouveau rendez-vous suisse entend faire entendre les lettres, carnets et textes d’écrivains voyageurs, entre lectures, mises en voix et musique.
09/06/2026, 18:22
À Kyiv, la 14e édition du Book Arsenal a réuni 27.000 visiteurs du 28 au 31 mai, malgré les alertes aériennes et les risques de frappes russes. Le salon ukrainien a donné une place centrale aux écrivains-soldats, aux mémoires du front et aux débats sur la liberté, confirmant le rôle du livre dans la reconstruction symbolique d’un pays en guerre.
09/06/2026, 17:03
Les 5 et 6 septembre 2026, l’Espace Valentré de Cahors accueillera la 28e édition du Salon du Livre Ancien & Moderne. Organisé par l’association Le Temps du Livre, l’événement réunira 25 exposants, libraires, éditeurs et artisans du livre autour de quelque 30.000 ouvrages et documents. L’entrée sera gratuite.
09/06/2026, 14:10
Du 14 au 29 juin 2026, Paris accueillera la 21e édition du Festival des Cultures Juives. Placée sous le thème du « Tempo », cette nouvelle édition entend explorer les multiples rythmes qui traversent les cultures juives : ceux de la mémoire, de la transmission, de l’exil, de la création artistique et des rencontres.
08/06/2026, 18:22
Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.
08/06/2026, 17:15
Pensé comme une rencontre entre bande dessinée, musique baroque et création contemporaine, ce concert dessiné adapte sur scène l'univers de Soli Deo Gloria, bande dessinée d'Edouard Cour et JC Deveney (Editions Dupuis). Le spectacle fait dialoguer le dessin en direct d'Edouard Cour avec le piano, les compositions et l'univers sonore de Francesco Tristano.
08/06/2026, 16:45
Comment adapter en bande dessinée un classique de la littérature jeunesse ? Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition consacrée au Buveur d’encre donne corps à l’univers imaginé par Éric Sanvoisin et dessiné par Steve Baker. Décors reconstitués, planches originales, jeux et clins d’œil au roman dévoilent les coulisses d’une transposition graphique pensée pour les jeunes lecteurs.
07/06/2026, 19:24
Invitées des Rendez-vous de la BD d’Amiens autour d’une exposition consacrée à Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris et Pénélope Bagieu ont échangé sur leurs pratiques, leurs lecteurs et la place de la bande dessinée dans une époque traversée par les tensions politiques et culturelles. Une conversation où l’enfance, la peur et la liberté de création occupaient une place centrale.
07/06/2026, 19:15
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens 2026, Guy Delisle, Fabien Toulmé et Maëlle Reat ont échangé autour d’un thème apparemment simple : raconter le quotidien. De la classe ULIS aux cafés de Murmure de Café, en passant par le deuil attaché à une façade dans L’Occupation des sols, les trois auteurs montrent combien l’ordinaire, en bande dessinée, peut devenir un terrain d’émotion, d’observation et de mise à distance.
06/06/2026, 19:49
À l’occasion des Rendez-vous de la BD d’Amiens, Lili Sohn et Jean-Christophe Chauzy ont confronté leurs approches de l’écologie en bande dessinée. L’une raconte la mobilisation bien réelle d’un village alsacien contre un projet autoroutier, l’autre imagine les conséquences d’une catastrophe qui fait basculer une communauté dans la survie. Deux démarches différentes, mais une même interrogation : comment raconter le vivant, la fragilité des équilibres et la place du collectif face aux crises contemporaines ?
06/06/2026, 19:42
Au Cinéplanet d’Alès, le festival Passeurs de Livres a ouvert sa 5e édition par une soirée inaugurale en deux temps : un dialogue avec Lionnel Astier, puis une lecture-performance de l’acteur, auteur et metteur en scène. Prévu initialement avec Jean Lebrun, empêché, l’échange a finalement été mené par Cédric Michon, membre du comité scientifique du festival.
06/06/2026, 09:30
Aux 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, Le Temps des Ombres quitte la page pour devenir un escape game. Intitulé Les Disciples de la Hulotte, le dispositif prolonge la tétralogie jeunesse de Pauline Pernette et David Furtaen dans un décor de laboratoire, de forêt et de bibliothèque, où les lecteurs cherchent une recette disparue.
05/06/2026, 12:46
Vendredi 5 juin, à 17 h, la salle d’audience civile du tribunal judiciaire accueille « Les sentinelles de la liberté », dans le cadre des Passeurs de livres 2026, à Alès. Le lieu ajoute d’emblée une résonance particulière à la rencontre : parler de résistance, d’idéal républicain et de dignité dans un espace de justice donne au thème des « Difficiles libertés » une présence concrète. Le dialogue, animé par Perrine Michon et Romane Beaudroit, réunit Didier Eisack, Walter Badier et Maurice Bleicher.
04/06/2026, 16:23
À la bibliothèque Part-Dieu, ce samedi 6 juin, de 14h à 16h puis de 15h à 17h, deux rendez-vous invitent le public à partager ses passions : d’abord autour des comics, avec un club de lecture dédié à la bande dessinée américaine, puis autour de la cuisine internationale, à l’occasion des 10 ans du Refugee Food Festival. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
04/06/2026, 12:31
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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