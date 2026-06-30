La RATP dévoile les lauréats 2026 de son Grand Prix Poésie

Le concours a reçu 9560 textes dans la catégorie Adultes, réservée aux plus de 18 ans, 678 dans la catégorie Jeunes, destinée aux moins de 18 ans, et 491 dans la catégorie Enfants, pour les moins de 12 ans. Les participations ne se limitent pas à l’Île-de-France : 48 % des auteurs résident dans d’autres régions. Les textes envoyés pouvaient prendre plusieurs formes, dont le haïku, le slam, les rimes ou la prose.

Le Grand Prix Adultes a été attribué à Aurélie Goutte, 41 ans, de Crosne, dans l’Essonne. Le Grand Prix Jeunes revient à Musbah Hashemi, 16 ans, de Toulouse. Le Grand Prix Enfants distingue Aël Maudeux Peron, 10 ans, de Paris et le Grand Prix Voyageurs a été remporté par Owen Upex, 7 ans, également domicilié à Paris.

Sept autres auteurs figurent au palmarès : Amélia Lepeltier, 7 ans, de Maisons-Alfort ; Noé Potocki, 8 ans, de Montreuil ; Baptiste Vacheron, 14 ans, de Champigny-sur-Marne ; Agathe Pottier, 15 ans, de Charenton-le-Pont ; Anne-Laure Vergnes, 25 ans, d’Azas ; Christophe Ollivier, 46 ans, de Blain ; et Axel Neuville, 25 ans, de Versailles. Les poèmes des 100 finalistes seront publiés dans un recueil édité par les éditions Bruno Doucey, disponible en librairie à partir du 21 août.

Le public devient jury

Le Grand Prix Voyageurs existe depuis 2022. Il permet aux internautes de voter pour l’un des textes finalistes. Pour cette édition, le vote s’est déroulé du 11 au 26 mai, à partir d’une sélection de 12 poèmes issus des finalistes retenus par le jury.

Les dotations diffèrent selon les prix. La lauréate du Grand Prix Adultes gagne un week-end dans une ville européenne. Les lauréats des catégories Jeunes et Enfants reçoivent chacun des chèques cadeaux culturels d’une valeur de 400 euros et un abonnement à un magazine Bayard. Le lauréat du Grand Prix Voyageurs remporte un chèque cadeau culturel de 300 euros.

Benjamin Millepied présidait le jury de cette 12e édition. Chorégraphe, metteur en scène et ancien danseur étoile du New York City Ballet, il a créé des œuvres pour le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet du Mariinsky et le San Francisco Ballet. Il a cofondé L.A. Dance Project en 2012, puis lancé Paris Dance Project en 2022 avec Solenne du Haÿs Mascré.

La liste des 11 poèmes lauréats est disponible ci-dessous :

L'année dernière , les lauréats étaient Lucia Garrido Martinez pour le Grand Prix Adultes, Rabia Rah pour le Grand Prix Jeunes, Théa Thibault pour le Grand Prix Enfants et Delphine Burnod pour le Grand Prix Voyageurs.

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Crédits illustration : Grand Prix Poésie RATP

Par Dépêche

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