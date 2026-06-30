Entre 2025 et 2026, les budgets culturels des régions en baisse de 6 %

La cure d'austérité, pour la culture, est quasi-générale. Le Syndicat des Musiques Actuelles a publié sa Cartographie des budgets pour l'année 2026, et annonce que « 8 des 13 régions concernées voient leur budget Culture 2026 baisser nettement par rapport à 2025 ». Si ce recul global est moins marqué qu'en 2025, il s'ajoute évidemment à la vague précédente.

Au total, le cumul des baisses budgétaires recensées représente 49,1 millions €, un montant porté à 137,5 millions € si l'on y additionne les coupes effectuées en 2025. En prenant en compte, cette fois, les rares hausses et les nombreuses baisses, l'enveloppe totale atteint 823 millions € en 2024, 749,2 millions € en 2025 et 702,2 millions € en 2026.

« [E]n deux ans seulement », souligne le SMA « on atteint 120,8 millions € de baisse globale du financement de la culture par les régions, équivalent à 14,7 % de baisse ».

L'organisation rappelle par ailleurs que le ministère de la Culture a subi une perte de 4,4 % de son budget en 2026, soit 173 millions €, avec un impact non négligeable également sur ses crédits déconcentrés, répartis sur les territoires par les Directions régionales des affaires culturelles (Drac). En cumulant l'ensemble des coupes budgétaires (régions et gouvernement), la baisse globale est ainsi évaluée à 220 millions €.

PACA et Pays de la Loire en première ligne

La Cartographie des budgets Culture 2026, réalisée par Lucile Boursier et accessible à cette adresse, propose un détail des données par région, en se basant sur les budgets primitifs des années 2025 et 2026. Le SMA précise qu'elles seront amenées à évoluer, en fonction des votes rectificatifs et autres délibérations.

Le syndicat de la filière des musiques actuelles ajoute encore que les répartitions des budgets culture varient selon les régions : certaines incluent le patrimoine, d'autres le sport et la vie sociale, d'autres l'élaborent sur un champ plus resserré. « Nous avons tenté ici de dépeindre les budgets Culture de la manière la plus précise et égalitaire possible selon les informations dont nous disposions », assure l'organisation.

Avec une baisse de 15 % de son budget dédié à la culture, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur remporte la palme de l'austérité pour 2026, après une coupe de 7,7 %, déjà, en 2025. Sans surprise, les Pays de la Loire suivent, avec 12 % de financements publics en moins : Christelle Morançais, présidente de la région, s'était vantée, l'année précédente, d'avoir réduit les subventions de 50 % pour le secteur.

Auvergne-Rhône-Alpes (- 9,4 %), Occitanie (- 9,2 %) et Nouvelle-Aquitaine (- 9,1 %) ont aussi présenté des budgets en fort recul pour la culture. Dans cette dernière région, l'agence culturelle L’A. met d'ailleurs fin à ses activités, faute de financement.

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Dans la région Grand Est, le recul de 7,3 % du montant alloué à la culture ouvre aussi une période difficile pour le secteur et pour l’Agence culturelle Grand Est, qui perd des subventions de la Région à hauteur de 1,2 million € sur un budget total de 2,9 millions €. Île-de-France (– 6 %), Centre-Val de Loire (- 5,3 %), Bretagne (- 2,9 %), Hauts-de-France (– 2 %) et La Réunion (- 1,3 %) limitent la casse, mais enregistrent néanmoins des baisses.

Seules la Normandie (+4 %) et la Corse (+ 4,6) affichent des hausses de budgets, avec des coupes à prévoir dans certains départements, cependant, pour le territoire normand.

Photographie : illustration, Hernán Piñera, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

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