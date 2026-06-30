En Algérie, 34.000 manuscrits réapparaissent dans les bibliothèques familiales

Derrière des portes closes, dans des coffres, des armoires ou des bibliothèques familiales, des milliers de manuscrits continuent de traverser les générations. En Algérie comme ailleurs au Maghreb, ces documents ont longtemps circulé dans des réseaux de zaouïas, de familles de lettrés, de juristes et de savants. Beaucoup n’ont jamais rejoint une institution publique, ce qui explique leur présence actuelle dans des collections privées, parfois très anciennes.

Selon Radio Algérie, qui a relayé le 14 juin 2026 l’intervention de Fatouma Ben Yahia, cheffe du service des manuscrits à la Bibliothèque nationale d’Algérie, plus de 34.000 manuscrits ont été recensés en trois ans. Ce travail s’inscrit dans un programme lancé en 2023 pour repérer, inventorier et préparer la numérisation du patrimoine manuscrit conservé à travers le pays.

L’opération ne consiste pas seulement à compter les documents, ce serait trop simple : les équipes chargées de ces campagnes de terrain localisent les fonds, décrivent leur contenu, évaluent leur état matériel et préparent leur sauvegarde numérique. Fatouma Ben Yahia précise que des manuscrits rares, parfois non encore édités, ont été identifiés auprès de familles algériennes, notamment à In Salah, Relizane ou Djanet.

Mais l'un des aspects les plus notables de ce recensement tient précisément à l’origine des collections. Une part importante des pièces demeure conservée par des familles qui en assurent la transmission depuis plusieurs générations. Ces fonds privés ne sont pas de simples dépôts domestiques : ils portent la mémoire de lignées savantes, de pratiques religieuses, de traditions juridiques et de circulations intellectuelles locales.

Ces ensembles rassemblent des textes religieux, juridiques, historiques, littéraires ou scientifiques. Les autorités n’ont pas détaillé, à ce stade, la composition précise des 34.000 manuscrits recensés, ni indiqué combien d’entre eux pourraient correspondre à des œuvres inédites. Mais l’existence même de tels fonds privés confirme l’ampleur d’un patrimoine écrit encore partiellement invisible.

Cette cartographie progressive s’inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des collections anciennes. L’agence officielle APS a récemment rendu compte d’un forum international consacré à l’importance scientifique et historique des manuscrits algériens. Une autre dépêche de l’APS rappelle que les autorités mettent en avant la restauration, la numérisation et la structuration d’institutions spécialisées pour protéger ce patrimoine.

Le chantier reste considérable. Independent Arabia évoque, à partir de déclarations du directeur de la Bibliothèque nationale d’Algérie, Monir Behadi, 46.254 manuscrits recensés au niveau national, dont 5031 numérisés, 6924 conservés par la Bibliothèque nationale et 322 restaurés. Le même article mentionne 587 khizanat, ces bibliothèques ou collections manuscrites privées et familiales qui constituent encore un maillage essentiel de la conservation.

Avant même leur entrée éventuelle dans une institution publique, ces manuscrits racontent donc une autre histoire : celle de familles qui ont conservé, parfois dans la discrétion, une part du patrimoine écrit du pays. Leur recensement ne règle pas tout — il faudra encore décrire, restaurer, numériser et rendre consultables les pièces les plus fragiles — mais il donne enfin une visibilité à des livres qui, depuis des générations, échappaient aux catalogues.

Crédits photo : Malika Bendouda, ministre de la Culture

Par Clément Solym

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