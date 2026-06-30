Joël Raguénès, le romancier de l'Iroise, rejoint le large

Joël Raguénès s’en est allé. La famille a la tristesse d’annoncer le décès, à Brest, de l’écrivain breton dont les sagas ont fait revivre, livre après livre, la mémoire des goémoniers de Quéménès, des pêcheurs du Conquet, des marins de Binic et des paysannes du Léon.

Né au bout des terres, là où la France se défait dans l’écume de la mer d’Iroise, il garda toute sa vie le goût du large, la mémoire des aïeux goémoniers qui partaient récolter l’or brun sur les cailloux de Quéménès, et cette langue salée, charpentée, qu’il rendra plus tard à ses personnages.

Après l’École supérieure de commerce de Brest, il choisit le commerce international, qui le mena en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en Europe de l’Est, et lui donna de ces années nomades une connaissance des hommes que les livres seuls n’enseignent pas.

Une vocation tardive, une révélation immédiate

À vingt ans déjà, nourri de littérature américaine, il avait écrit un roman policier que personne ne voulut publier. Il faudrait attendre la vente de la maison familiale, dans les années 90, et la redécouverte des carnets techniques de son grand-père goémonier, pour que la vocation revienne, intacte, comme une marée qu’on n’attendait plus. Le Pain de la mer paraît en 2002 chez JC Lattès, où Isabelle Laffont l’accueille et le révèle. Le livre devient aussitôt un classique de la littérature bretonne contemporaine.

Quand Jeannine Balland prend en main son destin éditorial chez Calmann-Lévy, il la suit, fidèle. C’est sous son signe, et plus tard dans la collection Territoires, qu’il publiera l’essentiel de son œuvre, jusqu’à Lady Mond, la vie extraordinaire d’une fille de meunier de Belle-Isle-en-Terre devenue l’une des femmes les plus riches du monde. Un dernier roman, Le Pardon en héritage, paraîtra en janvier 2027, posthume.

Une écriture à hauteur d’homme

C’était une écriture charpentée comme un bateau du Léon : phrase ample, vocabulaire précis lorsqu’il fallait nommer un cordage, une marée, un outil de goémonier, et toujours, par-dessous, un sens du rythme hérité des conteurs de veillée. Joël Raguénès écrivait à hauteur d’homme. Il aimait les vies entières, sur trois ou quatre générations, parce qu’il pensait, à juste titre, que c’est dans la durée seule qu’un destin se révèle.

Ses livres avancent ainsi : puissants, peuplés, traversés par les guerres et les tempêtes, mais tenus toujours par une tendresse pour les siens. Il y avait chez lui, sous la solidité bretonne, un romanesque assumé, le goût des grandes amours contrariées, des fortunes faites et défaites, des secrets de famille qui mettent un siècle à dire leur nom.

De son rapport à l’écriture, il disait, avec cette ironie tranquille qui le caractérisait : « Je suis paresseux, et c’est beaucoup plus facile de créer des héros de roman à partir d’êtres réels que de les créer de toutes pièces. » Façon coquette d’avouer une conviction plus profonde : que la vie elle-même, lorsqu’on la regarde de près, dépasse toutes les fictions. Tous ses romans, redisait-il, étaient issus d’histoires vraies.

L’homme, et les femmes qui ont compté

On retiendra de lui qu’il fut un homme de valeur et de conviction, droit, talentueux, aimant. Optimiste de tempérament, il dévorait la vie autant qu’il dévorait les livres et les visages. Profondément proche des femmes — de sa mère d’abord, de Christiane, son épouse adorée, et de leurs deux filles, de ses amies, de ses éditrices — il leur doit, et il le disait volontiers, l’essentiel de ce qu’il savait. Ce n’est pas un hasard si tant de ses héroïnes sont des femmes debout : il les avait connues, aimées, écoutées.

Il vivait à Brest, ces dernières années, après avoir longtemps habité Landivisiau, terre du Léon qu’il avait fini par appeler la sienne. C’est là, au pied du clocher de Saint-Thuriau, que ses obsèques seront célébrées. Au Conquet, à Quéménès, à Brest, dans les ports où l’on parle encore breton et goémon, on sait ce que cette absence retire au paysage.

Et l’on sait aussi ce qu’elle laisse : près de vingt-cinq romans, une généalogie de personnages, une langue, et la promesse — celle que tiennent les vrais écrivains — que rien d’aimé ne se perd tout à fait quand quelqu’un, un jour, a pris le temps de l’écrire.

Crédits photo : Calmann-Levy

Par Dépêche

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