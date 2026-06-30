Joël Raguénès, le romancier de l'Iroise, rejoint le large

L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres
Le 30/06/2026 à 12:07 par Dépêche
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30/06/2026 à 12:07
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Joël Raguénès s’en est allé. La famille a la tristesse d’annoncer le décès, à Brest, de l’écrivain breton dont les sagas ont fait revivre, livre après livre, la mémoire des goémoniers de Quéménès, des pêcheurs du Conquet, des marins de Binic et des paysannes du Léon.
Né au bout des terres, là où la France se défait dans l’écume de la mer d’Iroise, il garda toute sa vie le goût du large, la mémoire des aïeux goémoniers qui partaient récolter l’or brun sur les cailloux de Quéménès, et cette langue salée, charpentée, qu’il rendra plus tard à ses personnages.
Après l’École supérieure de commerce de Brest, il choisit le commerce international, qui le mena en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en Europe de l’Est, et lui donna de ces années nomades une connaissance des hommes que les livres seuls n’enseignent pas.
À vingt ans déjà, nourri de littérature américaine, il avait écrit un roman policier que personne ne voulut publier. Il faudrait attendre la vente de la maison familiale, dans les années 90, et la redécouverte des carnets techniques de son grand-père goémonier, pour que la vocation revienne, intacte, comme une marée qu’on n’attendait plus. Le Pain de la mer paraît en 2002 chez JC Lattès, où Isabelle Laffont l’accueille et le révèle. Le livre devient aussitôt un classique de la littérature bretonne contemporaine.
Quand Jeannine Balland prend en main son destin éditorial chez Calmann-Lévy, il la suit, fidèle. C’est sous son signe, et plus tard dans la collection Territoires, qu’il publiera l’essentiel de son œuvre, jusqu’à Lady Mond, la vie extraordinaire d’une fille de meunier de Belle-Isle-en-Terre devenue l’une des femmes les plus riches du monde. Un dernier roman, Le Pardon en héritage, paraîtra en janvier 2027, posthume.
C’était une écriture charpentée comme un bateau du Léon : phrase ample, vocabulaire précis lorsqu’il fallait nommer un cordage, une marée, un outil de goémonier, et toujours, par-dessous, un sens du rythme hérité des conteurs de veillée. Joël Raguénès écrivait à hauteur d’homme. Il aimait les vies entières, sur trois ou quatre générations, parce qu’il pensait, à juste titre, que c’est dans la durée seule qu’un destin se révèle.
Ses livres avancent ainsi : puissants, peuplés, traversés par les guerres et les tempêtes, mais tenus toujours par une tendresse pour les siens. Il y avait chez lui, sous la solidité bretonne, un romanesque assumé, le goût des grandes amours contrariées, des fortunes faites et défaites, des secrets de famille qui mettent un siècle à dire leur nom.
De son rapport à l’écriture, il disait, avec cette ironie tranquille qui le caractérisait : « Je suis paresseux, et c’est beaucoup plus facile de créer des héros de roman à partir d’êtres réels que de les créer de toutes pièces. » Façon coquette d’avouer une conviction plus profonde : que la vie elle-même, lorsqu’on la regarde de près, dépasse toutes les fictions. Tous ses romans, redisait-il, étaient issus d’histoires vraies.
On retiendra de lui qu’il fut un homme de valeur et de conviction, droit, talentueux, aimant. Optimiste de tempérament, il dévorait la vie autant qu’il dévorait les livres et les visages. Profondément proche des femmes — de sa mère d’abord, de Christiane, son épouse adorée, et de leurs deux filles, de ses amies, de ses éditrices — il leur doit, et il le disait volontiers, l’essentiel de ce qu’il savait. Ce n’est pas un hasard si tant de ses héroïnes sont des femmes debout : il les avait connues, aimées, écoutées.
Il vivait à Brest, ces dernières années, après avoir longtemps habité Landivisiau, terre du Léon qu’il avait fini par appeler la sienne. C’est là, au pied du clocher de Saint-Thuriau, que ses obsèques seront célébrées. Au Conquet, à Quéménès, à Brest, dans les ports où l’on parle encore breton et goémon, on sait ce que cette absence retire au paysage.
Et l’on sait aussi ce qu’elle laisse : près de vingt-cinq romans, une généalogie de personnages, une langue, et la promesse — celle que tiennent les vrais écrivains — que rien d’aimé ne se perd tout à fait quand quelqu’un, un jour, a pris le temps de l’écrire.
Crédits photo : Calmann-Levy
Par Dépêche
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La Bibliothèque d’État russe affirme avoir transféré 18.000 livres ukrainiens, qualifiés de « russophobes », dans un dépôt spécial destiné aux chercheurs. Rapportée par Reuters, l’annonce s’inscrit dans un conflit où les collections, les langues et les bibliothèques sont devenues des enjeux politiques à part entière.
26/06/2026, 12:44
Dans une communication, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) fait part d'une « évolution » de son « engagement [...] en faveur de la lecture publique ». Dans les faits, la structure met fin à « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques » et à sa mission centrée sur la lecture publique. Les professionnels de la région restent pour l'instant dans le flou.
26/06/2026, 12:10
Installée depuis le mois de juillet 2025 dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha met depuis en valeur une offre littéraire et des événements autour des cultures du monde arabe. Mais le commerce s'est confronté, au tribunal, à son bailleur, Paris Habitat, qui lui réclame des loyers impayés. La libraire et sa défense opposent des « travaux structurels » d'envergure, qui ont retardé le démarrage de son activité.
26/06/2026, 11:49
Le Quartier Littéraire ouvre bientôt ses portes à Rennes, au 19 quai Lamennais à Rennes. Un café littéraire imaginé comme un refuge autour des livres, du café et du temps pour soi. Né d’un rêve d’adolescence, inspiré par la lecture et les émotions qu’elle procure, ce lieu mêlera bibliothèque de livres d’occasion, café chaleureux et espace de vie culturelle.
26/06/2026, 11:00
Du 16 au 26 avril 2026, l’opération Partager Lire a collecté près de 250.000 livres en Suisse romande, dans les librairies Payot, les magasins Nature & Découvertes Suisse et les points Coop participants. Les ouvrages seront redistribués à des bibliothèques, centres culturels, hôpitaux, établissements médico-sociaux et structures d’aide sociale, en Suisse romande ainsi qu’au Niger, au Mali et au Burkina Faso, afin de favoriser l’accès aux livres dans des lieux où ils sont moins disponibles.
26/06/2026, 10:40
Anne Vignol, directrice des cessions de droits du département Gautier-Languereau, Deux Coqs d’Or, Hachette enfants, Crealab et Éditions Hazan chez Hachette Livre, est décédée à la suite d’un long combat contre la maladie.
25/06/2026, 18:03
Ancien général, eurodéputé puis fondateur du parti Futuro Nazionale, Roberto Vannacci s’impose comme l’un des nouveaux visages de l’ultradroite italienne. Sa trajectoire politique commence par un livre : Il mondo al contrario (Le monde à l’envers), pamphlet autopublié en 2023, devenu phénomène éditorial avant de servir de tremplin électoral.
25/06/2026, 17:58
À l’occasion de son Assemblée générale élective, le Syndicat national de l’édition a reconduit Vincent Montagne à sa présidence pour un nouveau mandat de deux ans. Le SNE a également renouvelé son bureau et présenté les chiffres de l’édition 2025-2026, ainsi que les priorités qui guideront son action pour 2026-2027.
25/06/2026, 17:33
Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.
25/06/2026, 16:40
Bandes dessinées, comics et mangas ont généré 419 M€ en 2025, mais perdent 5 % sur un an. L’édition jeunesse recule de 3 %, à 359,6 M€. Astérix, One Piece, Harry Potter ou Hunger Games maintiennent des points hauts de vente ; ils ne compensent plus le tassement du manga, de l’éveil et du documentaire jeunesse.
25/06/2026, 16:35
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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