De Busan à Londres, les livres prennent le grand air du large et des vagues

Les livres ne tiennent pas toujours entre quatre murs. Cet été, ils s’installent face aux vagues à Busan et montent à bord d’un navire à Londres.

En Corée du Sud, la ville de Busan organise jusqu’au 5 juillet 2026 une « Sea Library » au Millak Waterside Park. Selon les informations relayées par l'agence de presse Yonhap et les services municipaux, l’opération réunit environ 3000 ouvrages dans un espace de lecture en plein air, ouvert les week-ends depuis le 13 juin.

La scénographie s’inscrit dans l’identité portuaire de Busan. Le dispositif associe lecture, détente, programmation culturelle et valorisation du littoral urbain. La bibliothèque n’y apparaît pas comme un bâtiment, mais comme une expérience temporaire : on vient lire au bord de l’eau, dans un lieu habituellement consacré à la promenade et aux loisirs.

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À Londres, l’approche est tout autre, mais le déplacement est comparable. Le Logos Hope, présenté par GBA Ships et Operation Mobilisation comme la plus grande foire du livre flottante au monde, fait escale dans le cadre de sa tournée britannique 2026. Ancien ferry reconverti, le bâtiment abrite une librairie flottante de plus de 5000 titres, un café, des animations culturelles et plusieurs espaces de rencontre. L’accès au navire n’est pas gratuit : il coûte 1 £ par personne, tandis que les visites guidées et certains événements font l’objet d’une tarification distincte.

La dimension religieuse ne constitue donc pas un simple arrière-plan. OM présente explicitement cette tournée comme un moyen d’encourager les églises britanniques à faire connaître Dieu, au Royaume-Uni comme à l’étranger.

À bord, la programmation associe rencontres culturelles, ateliers et séminaires à des temps de louange, de prière et d’évangélisation, notamment auprès des jeunes. Le projet revendique une confession chrétienne évangélique : sa déclaration de foi affirme notamment la Trinité, l’autorité des Écritures, le salut par la foi en Jésus-Christ et la mission d’évangéliser.

Le Logos Hope a accueilli près de 11 millions de visiteurs depuis son lancement par OM en 2009, selon l’organisation. La circulation des livres y relève ainsi d’un projet plus large, où diffusion éditoriale, action culturelle, engagement missionnaire et partenariats avec des communautés chrétiennes locales sont étroitement liés.

La lecture hors les murs

Busan et Logos Hope ne relèvent pas du même modèle. L’une est une opération municipale temporaire, pensée pour le paysage urbain et les habitants ; l’autre repose sur un navire privé, international, porteur d’un projet culturel et religieux. Leur rapprochement éclaire toutefois un phénomène commun : la volonté d’installer le livre dans des lieux inattendus.

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Pour les bibliothèques publiques, la lecture hors les murs permet d’atteindre des publics qui ne franchissent pas toujours la porte des établissements. Pour les acteurs privés ou associatifs, le déplacement produit un effet d’événement : le livre devient expérience, décor, rencontre, parfois spectacle.

Le risque existe, bien sûr, de considérer que l'on réduit la lecture à une animation. Mais ces dispositifs montrent aussi que le livre conserve une forte puissance d’appel dès qu’il change de cadre. Face à la mer ou dans une cale aménagée, il va à la rencontre des passantes et passants, rendu visible autrement, comme une invitation immédiate à s’arrêter, feuilleter, choisir.

Et pourquoi pas, lire ?

Crédits photo : Busan Library

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com