Ex-président de la Corée du Sud, Moon Jae-in est devenu un heureux libraire

Moon Jae-in disait vouloir une retraite discrète après son départ du pouvoir. Courrier international rappelle que les anciens présidents sud-coréens sont souvent rattrapés par des procédures judiciaires après leur mandat. Dans ce contexte, son installation à Pyeongsan, un village de la province du Gyeongsang du Sud, devait marquer sa rupture avec la vie politique nationale.

Le projet de librairie apparaît publiquement en janvier 2023, lors d’un entretien organisé à Pyeongsan avec Kim Eon-ho, patron de la maison d’édition Hangilsa. The Hankyoreh précise que l’échange portait sur les livres, Moon Jae-in ayant refusé d’aborder les sujets politiques. L’ancien président y explique qu’une petite maison du village est en cours de réaménagement et que l’ouverture est envisagée dans les mois suivants.

D'après The Straits Times, après son installation, des groupes conservateurs hostiles à son bilan, notamment à sa politique de dialogue avec la Corée du Nord, manifestaient près de son domicile. Le bruit, les insultes et les haut-parleurs perturbaient la vie de Pyeongsan. « En voyant les problèmes que cela causait aux personnes qui tiennent des restaurants, des cafés et des commerces ici, j’ai réfléchi à un moyen de les aider », explique Moon Jae-in.

Le 25 avril 2023, une cérémonie privée marque l’installation de l’enseigne. Elle réunit Moon Jae-in, son épouse Kim Jung-sook, des habitants et des anciens de Pyeongsan. The Hankyoreh indique que l’établissement a été financé sur les fonds personnels de l’ancien président. Au moment de cette première ouverture, quelques démarches administratives restaient encore à accomplir avant la vente de livres.

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Une librairie de village, au-delà de la vente

Moon Jae-in disait vouloir créer un lieu « de rencontres et de dialogues entre les auteurs et lecteurs », selon les propos rapportés par Courrier international. The Hankyoreh mentionne aussi des pistes de programmes avec des clubs de lecture pour jeunes, des rencontres autour de l’histoire et de la culture coréennes, des activités liées au temple Tongdo voisin ou encore des ateliers avec des artisans céramistes de Pyeongsan.

« Une fois la librairie ouverte, je veux aussi participer à ses activités, recommander des livres et lire avec les gens » expliquait l'ancien président au cours de l’entretien avec Kim Eon-ho. Cette présence prolonge une habitude déjà visible après son départ du pouvoir, lorsqu’il continuait de partager ses lectures sur les réseaux sociaux. La librairie emploie aussi d’anciens proches de Moon Jae-in. Courrier international cite notamment Park Seon-woo, qui travaillait auparavant sur les discours officiels de l’ancien président.

Trois ans après son ouverture, Pyeongsan Chaekbang compte 13.000 inscrits pour sa partie bibliothèque — le lieu prête également des ouvrages — et accueille environ 20.000 visiteurs par mois. L'enseigne organise des débats, des concerts et soutient aussi d’autres librairies indépendantes et bibliothèques, notamment en finançant des rencontres avec des écrivains. Des livres sont également achetés pour être donnés à des établissements de prêt situés dans des régions dépeuplées.

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Un rapport ancien aux livres

Avant d’être président, Moon Jae-in a été avocat engagé dans la défense des droits humains et militant prodémocratie. Dans l’entretien publié par The Hankyoreh, il revient sur ses lectures de jeunesse.

« Mon enfance s’est déroulée à une époque où la pauvreté était très répandue, et tous ceux qui voulaient lire n’avaient pas forcément accès à des livres. Les premiers livres que j’ai lus étaient les manuels scolaires de ma grande sœur. Elle avait trois ans de plus que moi, et les manuels de coréen et d’éducation civique regorgeaient d’histoires passionnantes. Je dévorais mes propres manuels, puis je lisais les siens. Comme nous n’avions pas de livres à la maison, c’était ainsi que je prenais plaisir à lire », raconte-t-il.

Pyeongsan Chaekbang reste centrée sur les livres, les auteurs et les lecteurs. Les ouvrages proposés viennent notamment de sa bibliothèque personnelle ou de dons et la librairie fonctionne également comme un espace de prêt.

En 2025, Moon Jae-in prolonge son activité littéraire sur YouTube. Le premier livre chroniqué sur la chaîne est un recueil de poèmes écrits par des adolescents placés dans un centre d’accueil sur décision de justice.

Sur les marque-pages de Pyeongsan Chaekbang figure une phrase citée par Courrier international : « Je crois en la force du livre. Même progressivement, il est capable de changer le monde. »

Crédits photo : Moon Jae-in en 2017 - Korea.net / Korean Culture and Information Service (Photographer name), CC BY-SA 2.0

Par Ewen Berton

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