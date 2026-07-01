Mélanie Molla prépare La Marelle, 5e titre des éditions fier·es

Ce roman épistolaire nous immisce dans la correspondance entre Alice, jeune maman qui découvre la réalité de la maternité et du post-partum et Maya, une travailleuse du sexe lesbienne. Par une rencontre avortée, ces deux jeunes femmes, que tout oppose, vont se découvrir et partager leur quotidien. Leur relation va-t-elle leur permettre de s’empouvoirer individuellement ?

éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale.

Le 28 octobre sortira son 5ème titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.

Mais pour assurer sa sortie, la maison d’édition a lancé une campagne de préventes sur Ulule, depuis le 1er juin. Plusieurs objectifs :

— Amortir les coûts d’impressions ;

— Financer les coûts éditoriaux ;

— Permettre à l’autrice une meilleure rémunération avec des droits d’auteurs à 20 % pendant la campagne Ulule.

En complément du livre, il est également possible d’acquérir les précédennts livres de la maison d’édition (et permettre aux auteur·ices de toucher de nouveau 20 % sur leurs droits d’auteurs). Mais aussi des casquettes brodées en France chez Main gauche basée à Saint Jean de Védas. Tous les livres sont imprimés en France sur les presses de Sepec Numérique à Peronnas.

À ce jour, 4 livres constitue son catalogue :

— Te parler encore de Letizia Finizio — Un récit autour du deuil et de la relation parent-enfant ;

— À la fin, nous ferons histoire de Marine Peyrard — Un roman chorale autour de la manif pour tous ;

— Allumées, traduit de l’espagnol par Aloïse Denis — 9 nouvelles érotiques, humoristiques et lesbiennes ;

— Ces gens-là de Olga·Auguste Loup Volfson — 8 nouvelles queer et toutes douces.

Ces livres sont des romans qui permettent de développer les imaginaires et d’apporter plus de représentations en librairie. Le succès est au rendez-vous : Une présence dans 70 librairies en France et à l’étranger et tout cela en auto-diffusion 65 % à 90 % du stock écoulé en quelques mois et principalement par le bouche à oreilles.

Ces campagnes de préventes font partir de l’ADN de la maison d’édition afin de permettre d’avoir de la trésorerie et garder son indépendance.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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