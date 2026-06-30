À Shanghai, 22 incunables européens entrent dans une bibliothèque chinoise

Un Décaméron imprimé en allemand en 1473, une Bible de Koberger et un Vitruve illustré de 1497 changent de continent. Le 12 juin, la Bibliothèque de Shanghai a organisé, dans son site patrimonial de Xujiahui, une cérémonie marquant l’entrée dans ses collections d’un ensemble de livres rares occidentaux issus de Chengding Hall, collection familiale sino-américaine constituée sur plusieurs générations.

Le lot réunit 79 titres imprimés en 109 volumes, auxquels s’ajoutent 14 manuscrits, lettres et certificats. Le Shanghai Observer précise que les documents couvrent près de cinq siècles, depuis les débuts de l’imprimerie européenne jusqu’au milieu du XXe siècle.

Vingt-deux titres appartiennent à la catégorie des incunables, ces ouvrages produits avant 1501, aux premiers temps de la typographie à caractères mobiles. Ils comprennent notamment une Bible sortie des presses d’Anton Koberger, un Décaméron de Boccace dans sa première édition allemande, ainsi qu’un exemplaire illustré du De architectura de Vitruve.

Ces livres portent encore les marques d’une période charnière. L’impression mécanique y cohabite avec les pratiques héritées du manuscrit : rubriques ajoutées à la main, décor coloré, annotations et enluminures. Le texte a quitté l’atelier du copiste, tandis que l’objet conserve encore une part de son apparence médiévale.

L’ensemble s’étend bien au-delà du XVe siècle. La collection comprend des éditions anciennes ou originales liées à Bacon, Descartes, Rousseau, Kant, Lavoisier ou Diderot. La littérature y tient une place importante, avec le second folio de Shakespeare publié en 1632, les Lettres persanes de Montesquieu, des ouvrages d’Ibsen, ainsi que des documents autographes attribués à Rousseau, Flaubert, Musset, Maupassant ou Tolstoï.

La cérémonie de Xujiahui a également accueilli le lancement du catalogue illustré Chengding Hall Collection of Rare Western Books, publié à cette occasion. Le volume documente l’arrivée de cette bibliothèque familiale dans les fonds de Shanghai.

Le geste prend une portée particulière pour les collections patrimoniales chinoises : ces ouvrages, longtemps conservés dans un cabinet privé, rejoignent désormais une grande institution publique. La Bible de Koberger, le Vitruve de 1497 et le Décaméron de 1473 entrent ainsi dans une bibliothèque dont les fonds relient déjà l’histoire du livre chinois aux circulations internationales.

Crédits photo : Bibliothèque de Shanghai

Par Cécile Mazin

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