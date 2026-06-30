À Heidelberg, un manuscrit ancien identifié après 90 ans

L’Université de Heidelberg a annoncé, le 15 mai 2026, qu’un codex du XVe siècle acquis en 1937 auprès d’un libraire d’ancien appartenait en réalité à la Bibliotheca Palatina, l’une des grandes bibliothèques européennes de la Renaissance. Ses fonds se répartissent aujourd’hui principalement entre la Bibliothèque apostolique vaticane, à Rome, et la bibliothèque universitaire de Heidelberg.

Le rattachement a été établi par Karin Zimmermann, responsable des collections historiques de l’établissement. Lors de son achat, le lien avec la Bibliotheca Palatina était passé à l'as, malgré une reliure richement décorée. L’étude de provenance a désormais replacé le volume dans un ensemble prestigieux, dont l’histoire épouse celle des guerres, des confiscations et des dispersions savantes en Europe.

Selon Thorsten Huthwelker, qui a mené l’examen détaillé du manuscrit, le codex a probablement été copié à Constance et à Bâle pour Johannes Zeller, actif dans plusieurs diocèses et principautés épiscopales au XVe siècle. Son contenu correspond à ce milieu juridique et politique : le volume rassemble notamment le Tractatus de iuribus regni et imperii Romanorum de Lupold de Bebenburg, rédigé entre 1338 et 1340 dans le contexte des tensions entre empereur et papauté.

L’indice décisif vient de la reliure. Celle-ci renvoie à Ottheinrich du Palatinat, électeur qui résida à Heidelberg au XVIe siècle. Elle indique que le manuscrit figurait déjà dans la Bibliotheca Palatina au milieu du siècle. Après la prise de Heidelberg, en 1623, la collection fut transférée au Vatican comme butin de guerre pendant la guerre de Trente Ans. Dans un inventaire vatican de 1798, le codex apparaissait comme manquant.

À LIRE - Disparu depuis le XVIIIᵉ siècle, un manuscrit rare réintègre la Bibliothèque du Vatican

Sa trajectoire ultérieure traverse plusieurs collections privées. Le manuscrit a refait surface dans la bibliothèque de l’aristocrate anglais Frederick North, mort en 1827. Il est ensuite passé par différentes mains avant une acquisition probable par le peintre Wilhelm Trübner, né à Heidelberg. Après sa mort, le volume a rejoint une librairie ancienne de Munich, qui l’a vendu à la bibliothèque universitaire en 1937.

Le codex porte désormais la cote Cod. Pal. lat. 778. L'université de Heidelberg l’a numérisé et intégré au portail Bibliotheca Palatina — digital, qui réunit virtuellement des fonds conservés à Rome et à Heidelberg. Cette identification ne change donc pas seulement la notice d’un manuscrit : elle rétablit une provenance, précise une circulation et ajoute un fragment à la reconstruction d’une bibliothèque dispersée depuis plus de quatre siècles.

Crédits photo : Université de Heidelberg

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com