Muscler l'approvisionnement en livres pour les bibliothèques américaines

Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
Le 30/06/2026 à 12:27 par Clément Solym
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30/06/2026 à 12:27
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Dans les bibliothèques, la disponibilité d’un livre se joue parfois loin des débats publics. Stocks insuffisants, formats indisponibles, titres de fonds difficiles à commander, budgets contraints : l’accès aux collections dépend aussi de solutions logistiques capables de maintenir les ouvrages en circulation. Deux initiatives américaines, signalées par Publishers Weekly, en illustrent le fonctionnement.
Ingram Library Services et Penguin Random House ont annoncé un programme d’impression à la demande destiné aux bibliothèques. D’après Ingram, le dispositif commence avec 200 titres de fonds de Penguin Random House, produits via Lightning Source, la branche d’impression à la demande d’Ingram.
Le programme cible des ouvrages encore demandés, mais parfois difficiles à obtenir dans les formats attendus par les établissements, notamment le relié. Parmi les auteurs cités figurent Harlan Coben, Janet Evanovich, Yaa Gyasi, Paula Hawkins ou Gary Shteyngart. Pour les bibliothèques, l’intérêt est immédiat : combler les manques sans dépendre uniquement de stocks existants.
Cette logique rejoint une tendance plus large : traiter le fonds non comme un arrière-catalogue dormant, mais comme une ressource à réactiver. L’impression à la demande permet de répondre à une demande localisée, d’éviter certaines ruptures et de prolonger la vie commerciale ou documentaire de titres déjà installés.
ThriftBooks, de son côté, avance sur un terrain complémentaire avec LibraryAdvantage. Le service, annoncé par GlobeNewswire, vise les bibliothèques publiques, scolaires et universitaires. Il propose des livres neufs, des exemplaires d’occasion et des titres épuisés, avec des outils adaptés aux acquisitions : notices MARC, facturation, suivi et gestion des commandes multisites.
LibraryAdvantage a été testé fin 2025 avant son lancement national. ThriftBooks met en avant des remises, une capacité à sourcer des ouvrages hors des circuits courants et une intégration avec les besoins administratifs des établissements.
L’occasion, ici, n’est plus seulement un marché parallèle : elle devient une brique de l’approvisionnement institutionnel. Et pour les bibliothèques, ces offres répondent à une même contrainte : maintenir une collection vivante sans faire exploser les budgets.
Crédits photo : Myriams-Fotos
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.
25/06/2026, 16:40
Bandes dessinées, comics et mangas ont généré 419 M€ en 2025, mais perdent 5 % sur un an. L’édition jeunesse recule de 3 %, à 359,6 M€. Astérix, One Piece, Harry Potter ou Hunger Games maintiennent des points hauts de vente ; ils ne compensent plus le tassement du manga, de l’éveil et du documentaire jeunesse.
25/06/2026, 16:35
L’enseignement scolaire et les documents, actualité et essais figurent parmi les rares catégories en croissance en 2025. Le premier progresse de 8,2 %, à 315,9 M€, sous l’effet des réformes de programmes. Le second gagne 5,9 %, à 106,2 M€, porté par des livres directement liés à la séquence politique française et internationale.
25/06/2026, 16:31
Les grandes surfaces spécialisées réalisent 29,8 % des ventes de livres imprimés neufs en 2025, contre 25,7 % pour les librairies, dont la part recule de 1,1 point. Les sites marchands et librairies en ligne suivent avec 20,1 %. Cette répartition, fondée sur les données Kantar reprises par le SNE, décrit les lieux d’achat des lecteurs ; elle ne mesure ni les marges ni la santé économique des commerces.
25/06/2026, 14:42
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