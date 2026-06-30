Muscler l'approvisionnement en livres pour les bibliothèques américaines

Dans les bibliothèques, la disponibilité d’un livre se joue parfois loin des débats publics. Stocks insuffisants, formats indisponibles, titres de fonds difficiles à commander, budgets contraints : l’accès aux collections dépend aussi de solutions logistiques capables de maintenir les ouvrages en circulation. Deux initiatives américaines, signalées par Publishers Weekly, en illustrent le fonctionnement.

Ingram Library Services et Penguin Random House ont annoncé un programme d’impression à la demande destiné aux bibliothèques. D’après Ingram, le dispositif commence avec 200 titres de fonds de Penguin Random House, produits via Lightning Source, la branche d’impression à la demande d’Ingram.

Redonner vie aux titres de fonds

Le programme cible des ouvrages encore demandés, mais parfois difficiles à obtenir dans les formats attendus par les établissements, notamment le relié. Parmi les auteurs cités figurent Harlan Coben, Janet Evanovich, Yaa Gyasi, Paula Hawkins ou Gary Shteyngart. Pour les bibliothèques, l’intérêt est immédiat : combler les manques sans dépendre uniquement de stocks existants.

Cette logique rejoint une tendance plus large : traiter le fonds non comme un arrière-catalogue dormant, mais comme une ressource à réactiver. L’impression à la demande permet de répondre à une demande localisée, d’éviter certaines ruptures et de prolonger la vie commerciale ou documentaire de titres déjà installés.

ThriftBooks, de son côté, avance sur un terrain complémentaire avec LibraryAdvantage. Le service, annoncé par GlobeNewswire, vise les bibliothèques publiques, scolaires et universitaires. Il propose des livres neufs, des exemplaires d’occasion et des titres épuisés, avec des outils adaptés aux acquisitions : notices MARC, facturation, suivi et gestion des commandes multisites.

L’occasion devient un outil professionnel

LibraryAdvantage a été testé fin 2025 avant son lancement national. ThriftBooks met en avant des remises, une capacité à sourcer des ouvrages hors des circuits courants et une intégration avec les besoins administratifs des établissements.

L’occasion, ici, n’est plus seulement un marché parallèle : elle devient une brique de l’approvisionnement institutionnel. Et pour les bibliothèques, ces offres répondent à une même contrainte : maintenir une collection vivante sans faire exploser les budgets.

Crédits photo : Myriams-Fotos

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com