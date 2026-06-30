Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.
Le 30/06/2026 à 11:00 par Projet Ulule
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30/06/2026 à 11:00
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Préfacé par Jean-Philippe Jaworski, l’ouvrage réunit universitaires, journalistes et spécialistes de l’Histoire : Marc Azema (Préhistoire), Pierre Branda (Révolution et Empire), Bruno Dumézil (Renaissance), Jean-François Dunyach (XVII et XVIIIe siècles) Laurent Nunez (XIXe siècle), Jean-Christophe Piot (XXe siècle) et Nicolas Texier (Antiquité). Tous sont des adeptes des gens de l’imaginaire.
Et si les mondes imaginaires étaient aussi une façon de raconter l’Histoire ?
C’est la question au cœur de Fantasy & Histoire, un nouvel ouvrage collectif actuellement en financement sur Ulule, qui propose d’explorer les liens entre les grandes périodes historiques et les œuvres de fantasy qui s’en inspirent.
De la Préhistoire aux années 1900, en passant par l’Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, les Lumières ou encore l’époque napoléonienne, l’ouvrage analyse plus de 200 romans, bandes dessinées et mangas afin de comprendre comment les créateurs réinventent le passé à travers le prisme de l’imaginaire.
Parmi les œuvres étudiées figurent aussi bien des classiques incontournables que des créations plus contemporaines, issues du roman, de la bande dessinée ou du manga.
Fantasy & Histoire est co-dirigé par :
– Justine Breton, maîtresse de conférences et spécialiste des représentations médiévales dans les cultures populaires contemporaines ;
– Anne Besson, professeure de littérature générale et comparée, reconnue pour ses travaux sur la fantasy, les mondes imaginaires et les séries ;
– Victor Battaggion, journaliste et critique, spécialiste des littératures de l’imaginaire et cofondateur de la revue Chimères.
L’ouvrage réunit chercheurs, journalistes, auteurs et spécialistes de l’Histoire et/ou des cultures de l’imaginaire autour d’un même objectif : montrer comment la fantasy dialogue avec les représentations historiques, les mythes, les imaginaires collectifs et les héritages culturels.
Chaque période sera couverte par un spécialiste, universitaires ou journaliste :
– Marc Azema (Préhistoire) ;
- Nicolas Texier (Antiquité) ;
– Justine Breton (Moyen Âge) ;
– Bruno Dumézil (Renaissance) ;
– Jean-François Dunyach (XVII et XVIIIe siècles) ;
– Pierre Branda (Révolution et Empire) ;
– Laurent Nunez (XIXe siècle) ;
– Jean-Christophe Piot (XXe siècle).
La campagne est à découvrir sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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L'enseigne Kinokuniya a ouvert le 19 juin sa première librairie au Bangladesh, dans le quartier d’Uttara, à Dacca. Avec 40.000 titres, des imports anglophones, des livres en bengali et un vaste rayon manga, l’enseigne japonaise installe une offre rare dans un marché où le prix des livres reste un obstacle central.
24/06/2026, 12:53
Trois cents ans après la première publication des Voyages de Gulliver, parus le 28 octobre 1726, l’Irlande consacre plusieurs mois d’événements à Jonathan Swift. Jusqu’au 28 octobre, Dublin, Howth et Armagh accueillent expositions, spectacle musical, visites, débats, concerts et présentations d’éditions rares, afin de replacer l’œuvre dans l’histoire littéraire, religieuse et politique du XVIIIe siècle.
24/06/2026, 12:42
Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.
23/06/2026, 11:44
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
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