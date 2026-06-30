L'ENSSIB condamnée face à l'ex-rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France

En septembre 2022, le Bulletin des bibliothèques de France (BBF), revue professionnelle éditée par l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), annonce la nomination de Véronique Heurtematte au poste de rédactrice en chef. Bibliothécaire, puis journaliste à Livres Hebdo, elle écrivait ainsi une nouvelle page de sa carrière « après avoir occupé le poste de rédactrice adjointe pendant un an », précisait un communiqué.

Cette prise de poste est formalisée à travers un contrat de travail à durée déterminée (CDD), conclu du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, et la fin de ce contrat marquera aussi celle de la relation de travail entre l'ENSSIB et Véronique Heurtematte. Cette dernière contestait, auprès du tribunal administratif de Lyon, les conditions de son départ.

Le 19 septembre 2023, la directrice de l'ENSSIB, Nathalie Marcerou-Ramel, émet en effet une attestation destinée à Pôle Emploi faisant état « d’une rupture anticipée de son contrat de travail à l’initiative de l’intéressée, et d’un refus de renouvellement ». Ces précisions ne sont pas sans conséquence, puisqu'elles déterminent les aides et allocations éventuellement versées par Pôle Emploi.

La directrice de l'ENSSIB assurait donc, dans cette attestation, que Véronique Heurtematte avait rompu son contrat de travail de manière anticipée, mais aussi refusé un renouvellement.

Une « faute » reconnue

Le tribunal a examiné ces deux assertions, centrales pour la résolution du litige. Il a constaté, dans une décision accessible en fin d'article, « que le contrat de travail [...] a été exécuté jusqu’à son terme, le 31 août 2023, et n’a pas fait l’objet d’une rupture anticipée ». Quant à la proposition de renouvellement, elle n'a été formulée par écrit que le jour de la fin du contrat, et reçue le 4 septembre 2023.

Certes, des échanges à ce sujet, entre Véronique Heurtematte et l'ENSSIB, ont eu lieu en juillet et en août 2023, mais « l’ENSSIB ne justifie pas avoir adressé à [Véronique Heurtematte], avant le terme de son contrat de travail, une proposition formalisée de renouvellement, permettant le cas échéant d’apprécier l’existence de modifications substantielles de son contrat de travail », relève le tribunal.

Aux yeux de la justice administrative, le non-renouvellement du CDD peut donc être assimilé à une perte involontaire d’emploi, contrairement à ce que l'attestation émise par la directrice de l'ENSSIB indique. Conséquence de cette erreur, l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été refusée à Véronique Heurtematte, soit 65,61 € nets par jour pendant une période de 617 jours à compter du 8 septembre 2023 - elle retrouvera un poste de rédactrice en chef, au sein de La revue des livres pour enfants (Centre national de la littérature pour la jeunesse) à partir de mai 2024.

Le tribunal administratif souligne que « le motif erroné de rupture du contrat de travail figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ENSSIB », et qu'il a placé Véronique Heurtematte « dans une situation matérielle difficile en étant privée des allocations d’aide au retour à l’emploi auxquelles elle était éligible ».

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L'ENSSIB est, par conséquent, condamné à payer à Véronique Heurtematte une somme totale de 17.418,35 € en réparation des préjudices subis, tandis que la directrice de l’ENSSIB doit établir une nouvelle attestation employeur indiquant que l'ex-rédactrice en chef « a été involontairement privée d’emploi en raison de l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée ».

Contactée, Véronique Heurtematte n'a pas souhaité commenter le verdict en sa faveur, pas plus que l'ENSSIB, qui nous indique seulement que l'établissement « respecte les décisions de justice ».

La décision complète du tribunal administratif de Lyon est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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