The Love Hypothesis sur Amazon Prime, d'après le roman d'Ali Hazelwood

Directement basé sur le premier roman d'Ali Hazelwood, The Love Hypothesis, le scénario du long-métrage a été signé par Sarah Rothschild (La nuit où on a sauvé Maman), tandis que la réalisation est assurée par Claire Scanlon (The People We Hate at the Wedding).

Côté casting, le long-métrage réunit à l'écran Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh, Nicholas Duvernay et Jaboukie Young-White, entre autres.

Rappelons que The Love Hypothesis, à l'origine, était une fanfiction dans l'univers de la saga Star Wars, impliquant les personnages de Rey et Kylo Ren... Depuis le succès de ce premier roman, l'autrice italienne Ali Hazelwood en a publié d'autres, notamment Love On The Brain (trad. Nathalie Guillaume, Hauteville) et Deep End (trad. Joëlle Touati, Hauteville).

DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative

Par Antoine Oury

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