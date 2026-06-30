Marie-Hélène Lafon, lauréate du Prix François Mauriac 2026 pour Hors champ

Créé en 1985 par l’institution régionale, le Prix François Mauriac récompensait initialement des auteurs originaires de l’Aquitaine ou des ouvrages traitant de thèmes relatifs à notre région. Sous l’impulsion du Centre François Mauriac de Malagar et de son président Bernard Cocula, et à l’occasion du 50e anniversaire du Prix Nobel, le Conseil régional d’Aquitaine relance le Prix François Mauriac en 2002.

Gilles ne se balance pas, il est assis sur le mur du jardin et il regarde devant lui. Il ne regarde pas sa sœur ; il ne l'accompagne pas comme il le fait parfois en imitant le mouvement de ses jambes pour se donner de l'élan. Claire sent qu'il est là sans être là, comme s'il avait le pouvoir de sortir de son corps quand il le veut, ou quand il a peur. Il n'a peut-être pas envie de revenir ; il n'est pas encore revenu avec elle, avec eux, à la ferme, dans la cour, dans le soir de juin. Une ferme comme une île ; Claire et son frère, Gilles. Cinquante années de leur vie. – Le résumé de l'éditeur pour Hors champ

Doté de 8000 €, le Prix François Mauriac est décerné, en octobre, à Malagar, par Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Jean-Noël Jeanneney, président du jury.

Le jury réunit Pierre-Henri Arnstam, président d’honneur d’ALCA, journaliste, documentariste ; François Aymé, commissaire du Festival international du film d’histoire de Pessac, président de l’Association française Cinémas d’Art et d’Essais et documentariste ; Philippe Baudorre, professeur émérite de littérature française ; Évelyne Bloch-Dano, écrivaine, journaliste ; Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, avocat ; Anne-Marie Cocula, historienne, présidente honoraire de l’Université Bordeaux Montaigne, présidente du Centre François Mauriac de Malagar ; Sonia Devillers, journaliste, écrivaine ; Éric Fottorino, journaliste, écrivain ; Grégoire Kauffmann, historien, professeur émérite à l’Institut d’Études Politiques de Paris ; Hugues Le Paige, journaliste, documentariste ; Emmanuelle Loyer, historienne ; Jean Touzot, professeur émérite à l’Université de Paris 4 — Sorbonne ; Michel Winock, historien, professeur émérite à l’Institut d’Études Politiques de Paris, et Marie-Sylvie Bitarelle, secrétaire du jury, directrice du Centre François Mauriac de Malagar.

À LIRE - À Brive, les jurys de lecteurs ont fait leurs sélections 2026

Le Prix François Mauriac sera remis à Marie-Hélène Lafon en public, sur les terres de François Mauriac, à Malagar, vendredi 2 octobre, par Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Noël Jeanneney, président du jury.

L'année dernière, le prix avait salué Philippe Raynaud pour Victor Hugo : La révolution romantique de la liberté (Gallimard).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com