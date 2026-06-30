The Bugle Call : un anime annoncé en fanfare pour 2027

La guerre se jouera aussi à l’oreille. CyberAgent a annoncé, le 30 juin, l’adaptation en anime de The Bugle Call, manga de Mozuku Sora au scénario et Higoro Toumori au dessin. Intitulée The Bugle Call : Song of War pour son lancement international, la série doit être diffusée et proposée en streaming en 2027. Aucune date précise, plateforme, chaîne de télévision ou distribution vocale n’a toutefois été communiquée à ce stade.

Prépubliée dans le mensuel Jump SQ. de Shueisha, l’œuvre suit Luka, un jeune clairon recueilli par une troupe de mercenaires. Une branche pousse sur son crâne, signe de son appartenance aux « branchus », des êtres porteurs de pouvoirs surnaturels. Son aptitude particulière lui permet de voir les sons sous forme de traits lumineux. Au milieu des combats, il nourrit pourtant une ambition plus intime : devenir musicien.

Le premier projet du studio CA Soa

L’adaptation constituera le premier titre de CA Soa, studio d’animation récemment créé au sein du groupe CyberAgent et dirigé par le producteur Masakazu Ogawa. Shinya Watada est annoncé à la réalisation, Michihiro Tsuchiya à la composition de la série et Michinori Chiba au design des personnages. L’animation des scènes d'action sera assurée par Hiroshi Arisawa, avec Kanetake Ebikawa pour l'identité visuelle et Takayuki Yanase au design des accessoires.

Les séquences en images de synthèse, notamment les affrontements, seront produites par Shirogumi. La partition est confiée à Hitomi Koto. CyberAgent insiste sur la place du son dans le projet : la bande originale intégrera largement des instruments joués en direct, afin de relier les émotions des personnages à la violence des batailles.

La première bande-annonce, longue de près de quatre minutes, présente notamment la rencontre entre Luka et Zoé, une autre porteuse de branches. Elle installe l’univers de fantasy militaire imaginé par les auteurs, où le protagoniste croise également le Pontife, autorité qui réunit et contrôle les êtres dotés de ces pouvoirs. L’intrigue prend place en l’an 1294 du calendrier arboral, au moment où se prépare une bataille appelée à redessiner l’avenir du pays.

Une série déjà publiée en France

En France, la série The Bugle Call est publiée par Ki-oon depuis le 7 mars 2024, dans une traduction de David Le Quéré. L’éditeur présente la série comme la première œuvre au long cours du duo formé par Mozuku Sora et Higoro Toumori. La publication française compte actuellement 9 tomes, le dernier étant paru le 16 avril 2026 ; le 10e volume est attendu le 2 juillet 2026.

Au Japon, treize volumes sont disponibles. Shueisha publiera le tome 14 le 3 juillet 2026.

Cette adaptation rejoint ainsi la liste des mangas issus du magazine Jump SQ. portés à l’écran, tout en offrant à CyberAgent l’occasion de lancer CA Soa avec une œuvre où la musique, la guerre et le pouvoir avancent de concert.

Crédit image : M,H/S, TBCP

Par Dépêche

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