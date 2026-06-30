Trump, agresseur sexuel : la Cour suprême refuse de rouvrir le dossier

En juin 2019, E. Jean Carroll avait pour la première fois accusé publiquement Donald Trump de l'avoir violée, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Quelques semaines plus tard, elle publiait un ouvrage, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press), dans lequel elle revenait notamment sur cet événement et ses conséquences.

Donald Trump était alors président des États-Unis, et avait vivement nié les faits. Le principal intéressé estimait que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », et avait souligné que Carroll n'était « pas son genre ».

En novembre de la même année, l'autrice avait porté plainte pour diffamation après les déclarations du chef d'État, avançant qu'elles avaient eu un impact significatif sur sa carrière.

La plainte pour viol, elle, avait été déposée en novembre 2022, grâce au New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permettait aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription.

En mai 2023, un jury avait déclaré Donald Trump coupable des faits reprochés, mais écarté la notion de « viol » pour les qualifier d'« agression sexuelle ». Au cours de ce procès, deux autres femmes s'étaient présentées à la barre en tant que victimes d'agressions sexuelles de la part de Donald Trump, dont une autre autrice et journaliste, Natasha Stoynoff. Elle affirmait que Trump l'avait agressé en 2005, à l'occasion d'un entretien organisé dans sa villa de Mar-a-Lago, en Floride.

Une condamnation confirmée

Sommé de payer une amende de 5 millions $ à E. Jean Carroll, au titre des dommages et intérêts, Donald Trump avait fait appel de la décision rendue en première instance. Le 30 décembre 2024, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit avait confirmé la sentence, ainsi que le montant de l'amende.

Trump et sa défense assuraient que le juge Lewis A. Kaplan, qui avait présidé la cour de première instance, avait manqué à son devoir d'impartialité en entendant les témoignages de deux autres femmes qui accusent Trump d'agression, l'autrice et journaliste Natasha Stoynoff, donc, et Jessica Leeds. Mais aussi en diffusant un extrait des coulisses de l'émission Access Hollywood, remontant à 2005, dans lequel Donald Trump se vante d'« attraper [les femmes] par la chatte ».

Donald Trump s'est alors tourné vers la Cour suprême, qui était susceptible de rouvrir le dossier : elle réunit en effet 9 juges, dont 3 nommés par Donald Trump et 2 autres par George W. Bush, et donc plutôt conservateurs, même si ses membres sont censés être impartiaux et libres de toute orientation politique — un vœu pieux, évidemment.

Ce 29 juin, la Cour suprême a rejeté la demande d'examen, confirmant ainsi définitivement la condamnation de Trump pour l'agression sexuelle d'E. Jean Carroll. « La décision de la Cour suprême, aujourd'hui, valide une bonne fois pour toutes le verdict du jury selon lequel le président Donald J. Trump a agressé sexuellement et diffamé E. Jean Carroll. Ses nombreuses tentatives pour contester cette décision ont été vaines et ce jour marque la fin de ses tentatives pour éviter de payer pour ses actes », s'est réjouie Roberta Kaplan, avocate de la plaignante, auprès de The Hill.

La défense de Trump a dénoncé, à nouveau, une « chasse aux sorcières », affirmant que Trump « gagnera toujours contre la justice des libéraux tout en accomplissant sa mission, Rendre sa grandeur à l'Amérique ». La président lui-même, sur son réseau Truth Social, a assuré qu'il s'agissait d'un « procès contre les États-Unis d'Amérique ».

Un autre dossier judiciaire ouvert

La décision de la Cour suprême n'est pas une bonne nouvelle pour Trump, à plus d'un titre, puisqu'il est engagé dans un autre procès contre E. Jean Carroll, pour diffamation — la première plainte de l'autrice et journaliste contre lui.

En janvier 2024, Trump avait été reconnu coupable et condamné à verser à sa victime 83,3 millions $ (soit 76 millions €). La justice considérait que le verdict rendu dans le procès suivant la plainte pour viol constituait un élément accablant, et Trump avait par ailleurs maintenu toutes ses déclarations contre sa victime.

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En mai dernier, la cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a refusé la demande de réexamen formulée par le président, qui avait fait appel de la décision rendue en première instance, en janvier 2024. Il pourrait, dans ce cas également, se tourner vers la Cour suprême, même si cette dernière, en refusant de rouvrir le dossier de l'agression sexuelle, a d'ores et déjà formulé un début de réponse...

Toutefois, la défense de Trump pourrait cette fois se baser sur l'immunité présidentielle, puisqu'il occupait la Maison-Blanche quand il avait répondu aux premières accusations d'E. Jean Carroll.

Photographie : Donald Trump, en avril 2026 lors d'une réunion publique à Phoenix, dans l'Arizona (Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0)

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Par Antoine Oury

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