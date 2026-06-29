Les finalistes du Prix « Lumière d'août » 2026

Dans la catégorie littérature figurent Ma nuit en plein jour, de Pierre-Louis Basse (En Exergue), Les Arbres de Nagasaki, de Véronique Brindeau (Arléa), Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin (Zoé), et Quartier des fantômes, de Rithy Panh et Christophe Bataille (Grasset).

La sélection photographie réunit Sicile grecque. L’œuvre absente, de Raymond Escomel (Arnaud Bizalion), et Sous terre, d’Antoine Lecharny et Annette Becker (D’une rive à l’autre).

Le jury est placé sous une présidence bicéphale, assurée par l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein pour la littérature, et le photographe Sylvain Holtermann pour la photographie. Il réunit également Michaël Ferrier, Hervé Garat-Foucault, Sébastien Lapaque, Amina Masseboeuf, Olivier Rogez et Christophe Vauthey.

Les lauréats des deux catégories seront désignés le 26 septembre, à l’issue d’un déjeuner de délibération aux Arcenaulx, à Marseille. La remise du prix est annoncée le 15 octobre à la résidence du consul général de Suisse à Marseille.

Par Dépêche

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