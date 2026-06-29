Les finalistes du Prix « Lumière d'août » 2026

Le Prix Lumière d’août a dévoilé les six finalistes de sa première édition, répartis entre littérature et photographie. Réuni le 27 juin à Marseille, le jury distingue des œuvres choisies pour « la singularité de leur regard », leur force artistique et leur capacité à éclairer le monde contemporain.
Le 29/06/2026 à 17:19 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
29/06/2026 à 17:19
0
Commentaires
0
Partages
Dans la catégorie littérature figurent Ma nuit en plein jour, de Pierre-Louis Basse (En Exergue), Les Arbres de Nagasaki, de Véronique Brindeau (Arléa), Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin (Zoé), et Quartier des fantômes, de Rithy Panh et Christophe Bataille (Grasset).
La sélection photographie réunit Sicile grecque. L’œuvre absente, de Raymond Escomel (Arnaud Bizalion), et Sous terre, d’Antoine Lecharny et Annette Becker (D’une rive à l’autre).
Le jury est placé sous une présidence bicéphale, assurée par l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein pour la littérature, et le photographe Sylvain Holtermann pour la photographie. Il réunit également Michaël Ferrier, Hervé Garat-Foucault, Sébastien Lapaque, Amina Masseboeuf, Olivier Rogez et Christophe Vauthey.
Les lauréats des deux catégories seront désignés le 26 septembre, à l’issue d’un déjeuner de délibération aux Arcenaulx, à Marseille. La remise du prix est annoncée le 15 octobre à la résidence du consul général de Suisse à Marseille.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 16/01/2026
186 pages
En Exergue
21,00 €
Paru le 27/08/2026
240 pages
Editions Zoé
19,00 €
Paru le 05/03/2026
78 pages
Arléa Editions
13,00 €
Paru le 07/01/2026
128 pages
Grasset & Fasquelle
15,00 €
Paru le 09/06/2026
96 pages
Arnaud Bizalion Editeur
27,00 €
Paru le 07/11/2025
224 pages
A PRECISER
45,00 €
Commenter cet article