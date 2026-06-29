Hong Kong : arrestations autour de publications jugées séditieuses

La police hongkongaise a arrêté mercredi 24 juin deux responsables d’une librairie indépendante de Sham Shui Po. Ils sont soupçonnés d’avoir vendu des publications qualifiées de séditieuses et d’avoir reçu des fonds provenant d’organisations politiques étrangères. L’affaire vise Hunter Bookstore, déjà remarquée pour la vente d’ouvrages liés à des figures de l’opposition, et a entraîné une réaction de la Fédération européenne et internationale des libraires.
Le 29/06/2026 à 17:22 par Ewen Berton
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29/06/2026 à 17:22
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Le communiqué des autorités n’a pas nommé les deux personnes arrêtées. L’Associated Press indique que des médias locaux, dont Ming Pao, ont identifié l’une d’elles comme Leticia Wong, propriétaire de Hunter Bookstore. L’agence précise qu’elle n’a pas pu confirmer elle-même l’identité des personnes interpellées.
Selon The Star, la police les soupçonne d’actes à intention séditieuse et de blanchiment d’argent au titre de l’Organised and Serious Crimes Ordinance. Cette ordonnance encadre à Hong Kong les enquêtes sur les crimes organisés, les infractions graves et les produits présumés d’infractions. Elle permet notamment de poursuivre une personne soupçonnée d’avoir reçu, utilisé ou transféré de l’argent considéré comme lié à une infraction. Les agents ont perquisitionné le Hunter Bookstore et saisi des livres, des documents et d’autres objets présentés comme liés à l’enquête.
Les autorités affirment que les suspects ont vendu et exposé des publications contenant des propos incitant à la haine contre le gouvernement, la justice et les forces de l’ordre. Elles leur reprochent aussi d’avoir organisé des conférences et des séances d’échange destinées notamment à des jeunes et à des étudiants. Le communiqué des autorités ne précise pas quels titres sont visés, ni quelles organisations politiques étrangères auraient financé les remises d’argent mentionnées.
Le Hunter Bookstore avait accueilli en juillet dernier une foire du livre réunissant des éditeurs et librairies indépendants locaux. Des médias pro-Pékin avaient ensuite critiqué l’événement, l’accusant de mettre en avant des ouvrages antigouvernementaux et d’avoir invité des personnalités de l’opposition. The Star cite notamment l’ancienne députée Margaret Ng Ngoi-yee et le dessinateur Zunzi parmi les figures mentionnées.
La librairie vendait aussi une biographie de Jimmy Lai, fondateur du quotidien pro-démocratie Apple Daily, fermé en 2021. Détenu depuis 2020, il a été condamné en février 2026 à vingt ans de prison. Deux ans plus tôt, avant le 4 juin, la librairie avait attiré l’attention en proposant des bougies à 6,40 dollars hongkongais et en affichant des panneaux « 35/5 », interprétés comme des références au 35e anniversaire de la répression de Tiananmen. D’après The Star, des policiers étaient alors restés environ une heure devant le magasin pour contrôler les cartes d’identité de clients.
Leticia Wong avait déjà évoqué des pressions exercées sur sa librairie. Dans un entretien donné à l’Associated Press, elle disait avoir recensé 92 interventions des autorités entre juillet 2022 et juin 2025, dont des inspections, des patrouilles visibles devant le commerce et des lettres d’avertissement. L’AP rappelle aussi qu’en mars, le propriétaire et des employés d’une autre librairie, Book Punch, avaient été arrêtés pour des soupçons similaires avant d’être libérés sous caution.
La Fédération européenne et internationale des libraires a condamné les arrestations annoncées à Hong Kong. De son côté, le gouvernement hongkongais soutient que ses lois de sécurité sont nécessaires à la stabilité de la ville et que la liberté d’expression y reste protégée.
Crédits photo : Benh LIEU SONG (Flickr), CC BY-SA 4.0
Par Ewen Berton
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L’assemblée générale 2026 de la Sofia a validé ses résolutions, renouvelé son Comité de surveillance et dressé le bilan d’une année 2025 marquée par près de 34 millions d’euros répartis aux auteurs et éditeurs. L’organisme place aussi l’intelligence artificielle, la promotion de la lecture, le livre d’occasion et l’économie des festivals littéraires parmi ses grands chantiers.
24/06/2026, 14:31
L’Envol des songes déchus est une Romantasy slow burn avec des dragons. Tout au long de la trilogie, vous allez retrouver beaucoup de tensions entre les personnages, mais aussi de l’action, des trahisons et des complots. Si vous aimez les intrigues riches en rebondissements, cette histoire pourrait vraiment vous plaire.
24/06/2026, 10:30
Maison Eliza poursuit son histoire chez Glénat Jeunesse. Après avoir alerté, en septembre 2024, sur ses grandes difficultés économiques et lancé un appel à reprise, la maison d’édition jeunesse fondée par Pauline Basset et Flora Prevosto a vu une partie de son catalogue rejoindre l’éditeur grenoblois dès le 1er février 2025. En 2026, Glénat Jeunesse prolonge cette reprise sous la forme d’une collection éponyme.
23/06/2026, 15:45
Anne-France Hubau-Nicolas, directrice générale du groupe Delcourt, a été élue présidente du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition, lundi 22 juin 2026. Elle succède à Benoît Pollet, directeur général de Glénat, qui présidait ce groupe depuis 2021.
23/06/2026, 14:56
Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.
23/06/2026, 11:44
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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