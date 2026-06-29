Hong Kong : arrestations autour de publications jugées séditieuses

Le communiqué des autorités n’a pas nommé les deux personnes arrêtées. L’Associated Press indique que des médias locaux, dont Ming Pao, ont identifié l’une d’elles comme Leticia Wong, propriétaire de Hunter Bookstore. L’agence précise qu’elle n’a pas pu confirmer elle-même l’identité des personnes interpellées.

Selon The Star, la police les soupçonne d’actes à intention séditieuse et de blanchiment d’argent au titre de l’Organised and Serious Crimes Ordinance. Cette ordonnance encadre à Hong Kong les enquêtes sur les crimes organisés, les infractions graves et les produits présumés d’infractions. Elle permet notamment de poursuivre une personne soupçonnée d’avoir reçu, utilisé ou transféré de l’argent considéré comme lié à une infraction. Les agents ont perquisitionné le Hunter Bookstore et saisi des livres, des documents et d’autres objets présentés comme liés à l’enquête.

Les autorités affirment que les suspects ont vendu et exposé des publications contenant des propos incitant à la haine contre le gouvernement, la justice et les forces de l’ordre. Elles leur reprochent aussi d’avoir organisé des conférences et des séances d’échange destinées notamment à des jeunes et à des étudiants. Le communiqué des autorités ne précise pas quels titres sont visés, ni quelles organisations politiques étrangères auraient financé les remises d’argent mentionnées.

Une librairie déjà surveillée par les médias pro-Pékin

Le Hunter Bookstore avait accueilli en juillet dernier une foire du livre réunissant des éditeurs et librairies indépendants locaux. Des médias pro-Pékin avaient ensuite critiqué l’événement, l’accusant de mettre en avant des ouvrages antigouvernementaux et d’avoir invité des personnalités de l’opposition. The Star cite notamment l’ancienne députée Margaret Ng Ngoi-yee et le dessinateur Zunzi parmi les figures mentionnées.

La librairie vendait aussi une biographie de Jimmy Lai, fondateur du quotidien pro-démocratie Apple Daily, fermé en 2021. Détenu depuis 2020, il a été condamné en février 2026 à vingt ans de prison. Deux ans plus tôt, avant le 4 juin, la librairie avait attiré l’attention en proposant des bougies à 6,40 dollars hongkongais et en affichant des panneaux « 35/5 », interprétés comme des références au 35e anniversaire de la répression de Tiananmen. D’après The Star, des policiers étaient alors restés environ une heure devant le magasin pour contrôler les cartes d’identité de clients.

Leticia Wong avait déjà évoqué des pressions exercées sur sa librairie. Dans un entretien donné à l’Associated Press, elle disait avoir recensé 92 interventions des autorités entre juillet 2022 et juin 2025, dont des inspections, des patrouilles visibles devant le commerce et des lettres d’avertissement. L’AP rappelle aussi qu’en mars, le propriétaire et des employés d’une autre librairie, Book Punch, avaient été arrêtés pour des soupçons similaires avant d’être libérés sous caution.

La Fédération européenne et internationale des libraires a condamné les arrestations annoncées à Hong Kong. De son côté, le gouvernement hongkongais soutient que ses lois de sécurité sont nécessaires à la stabilité de la ville et que la liberté d’expression y reste protégée.

Crédits photo : Benh LIEU SONG (Flickr), CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com