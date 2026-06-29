Le manuscrit perdu d’un survivant d’Hiroshima retrouvé à Yale

Le témoignage dormait dans les papiers d’un autre écrivain. Près de 80 ans après sa rédaction, le récit inédit de Kiyoshi Tanimoto, l’un des survivants d’Hiroshima suivis par John Hersey dans son célèbre texte de 1946, va être publié pour la première fois.

Selon le Smithsonian Magazine, le manuscrit, rédigé en anglais en 1947, compte 230 pages. Il a été retrouvé à la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l’université Yale, parmi les archives de John Hersey.

Tanimoto était pasteur méthodiste à Hiroshima. Le 6 août 1945, au moment où la bombe atomique explose à 8 h 15, il se trouve en périphérie de la ville. Il revient ensuite vers le centre pour chercher son épouse et sa fille, puis aide des habitants blessés, brûlés ou sans abri.

John Hersey le rencontre quelques mois plus tard. Son reportage Hiroshima, publié en août 1946 dans The New Yorker, suit six survivants et marque durablement la perception américaine du bombardement. Tanimoto y apparaît comme l’une des figures centrales du récit. Le manuscrit retrouvé donne désormais accès à sa propre version, écrite dans l’immédiat après-guerre.

Un livre, puis un film

Penguin Random House annonce la publication américaine de Hiroshima, 8:15 le 6 août 2026, date anniversaire du bombardement. L’éditeur présente l’ouvrage comme « un récit direct nouvellement découvert du bombardement d’Hiroshima et de ses suites ». Il cite également l’historien Kai Bird, qui le qualifie de « découverte historique saisissante et témoignage déchirant ».

Penguin UK précise que le texte est accompagné d’une introduction de Koko Tanimoto Kondo, fille de l’auteur, âgée de quelques mois au moment des faits. La page britannique reprend aussi une appréciation de l’historien Serhii Plokhy, pour qui le témoignage paraît « plus urgent aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis la fin de la guerre froide ».

Le projet connaît déjà une seconde vie audiovisuelle : une adaptation intitulée Hiroshima, 8:15 doit être réalisée par Phil Joanou et produite par Donald Rosenfeld, avec une préproduction annoncée en novembre 2026 et un tournage envisagé en février 2027. Rosenfeld décrit le texte comme « un regard approfondi sur ce que cette terrible bombe a fait ».

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DOSSIER - De l'écriture à la promotion, les auteurs se professionnalisent

Par Cécile Mazin

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