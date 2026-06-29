Québec : les ventes de livres numériques au plus bas depuis cinq ans

La petite embellie de 2024 n’aura pas résisté. Après avoir gagné 1,6 % cette année-là, les ventes de livres numériques transitant par des établissements québécois ont perdu 53 312 exemplaires en 2025 : de 556 400 unités, elles tombent à 503 088.

L’Institut de la statistique du Québec le souligne sans détour : « Il s’agit du plus faible niveau des ventes des cinq dernières années. » Le repli efface ainsi la hausse observée en 2024, première progression enregistrée depuis le pic de 2020.

Une baisse plus forte en valeur

Le mouvement se prolonge du côté des recettes. Les transactions recensées atteignent 9,8 M$ en 2025, contre 10,9 M$ l’année précédente. L’ISQ chiffre le recul à 10,7 %.

Ce pourcentage doit être repris tel quel : les montants publiés sont arrondis et ne permettent pas d’établir un taux précis par simple comparaison des valeurs affichées. La baisse de la valeur des ventes apparaît toutefois légèrement plus marquée que celle du volume.

La séquence récente dessine un marché instable. Après trois années de recul, entre 2021 et 2023, le numérique avait retrouvé un peu de terrain en 2024. Cette reprise, modeste, ne s’est pas prolongée. En deux ans, le nombre d’exemplaires est passé de 547.638 en 2023 à 503.088 en 2025.

Le prix moyen interrompt sa hausse

Autre signal : le prix moyen par livre se replie. Il s’établit à 19,42 $, contre 19,67 $ en 2024, soit une diminution de 25 cents par exemplaire. L’Institut rappelle qu’« après avoir augmenté pendant quatre ans, le prix moyen par livre a diminué ».

La variation demeure limitée, autour de 1,3 %, mais elle interrompt une progression continue observée depuis 2020. Elle accompagne un recul simultané du nombre de titres achetés et de la valeur cumulée des transactions.

Crédits photo : Perfecto_Capucine CC 0

Par Nicolas Gary

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