Québec : les ventes de livres numériques au plus bas depuis cinq ans

Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.
Le 29/06/2026 à 16:30 par Nicolas Gary
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29/06/2026 à 16:30
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La petite embellie de 2024 n’aura pas résisté. Après avoir gagné 1,6 % cette année-là, les ventes de livres numériques transitant par des établissements québécois ont perdu 53 312 exemplaires en 2025 : de 556 400 unités, elles tombent à 503 088.
L’Institut de la statistique du Québec le souligne sans détour : « Il s’agit du plus faible niveau des ventes des cinq dernières années. » Le repli efface ainsi la hausse observée en 2024, première progression enregistrée depuis le pic de 2020.
Le mouvement se prolonge du côté des recettes. Les transactions recensées atteignent 9,8 M$ en 2025, contre 10,9 M$ l’année précédente. L’ISQ chiffre le recul à 10,7 %.
Ce pourcentage doit être repris tel quel : les montants publiés sont arrondis et ne permettent pas d’établir un taux précis par simple comparaison des valeurs affichées. La baisse de la valeur des ventes apparaît toutefois légèrement plus marquée que celle du volume.
La séquence récente dessine un marché instable. Après trois années de recul, entre 2021 et 2023, le numérique avait retrouvé un peu de terrain en 2024. Cette reprise, modeste, ne s’est pas prolongée. En deux ans, le nombre d’exemplaires est passé de 547.638 en 2023 à 503.088 en 2025.
Autre signal : le prix moyen par livre se replie. Il s’établit à 19,42 $, contre 19,67 $ en 2024, soit une diminution de 25 cents par exemplaire. L’Institut rappelle qu’« après avoir augmenté pendant quatre ans, le prix moyen par livre a diminué ».
La variation demeure limitée, autour de 1,3 %, mais elle interrompt une progression continue observée depuis 2020. Elle accompagne un recul simultané du nombre de titres achetés et de la valeur cumulée des transactions.
Crédits photo : Perfecto_Capucine CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Au Royaume-Uni, Richard Ovenden, directeur des bibliothèques bodléiennes d’Oxford, place la future stratégie publique pour les bibliothèques au cœur du débat sur l’IA. Sa tribune défend un réseau mieux financé, capable de former les citoyens, de protéger les données et de tirer les leçons de la cyberattaque qui a durablement affecté la British Library. Un enjeu qui touche à la souveraineté documentaire du pays.
21/05/2026, 14:36
En mars dernier, 13 maisons d'édition américaines, parmi lesquelles Cengage, Elsevier, Hachette et Penguin Random House, attaquaient en justice la plateforme Anna's Archive pour « infraction directe au droit d’auteur ». Le tribunal fédéral du district sud de New York a donné suite à toutes leurs demandes, avec un jugement par défaut, en l'absence de défense face aux accusations.
21/05/2026, 11:36
James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, commercialisera donc les ouvrages écrits par des systèmes génératifs si leur origine est claire pour l’acheteur. L’entretien accordé à Today intervient au moment où éditeurs et auteurs américains contestent l’usage de leurs œuvres dans l’entraînement des modèles. La librairie choisit l’étiquetage plutôt que l’interdiction, avec la traçabilité comme critère commercial.
21/05/2026, 10:51
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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