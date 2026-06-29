À Brive, les jurys de lecteurs ont fait leurs sélections 2026

Le Prix des lecteurs de la Ville de Brive est attribué par un jury adulte inscrit à la médiathèque. Le Prix Tu l’as lu ? – Crédit Agricole Centre France repose sur un jury jeune, composé de collégiens et de lycéens. Dans les deux cas, le choix des lauréats revient aux lecteurs.

La sélection du Prix des lecteurs de la Ville de Brive compte dix titres. Ce prix distingue une nouvelle voix de la littérature. Plusieurs premiers romans figurent dans la sélection, avec des textes relevant du fantastique, de l’épistolaire ou du récit de vie. Les ouvrages abordent notamment le survivalisme, l’amour, le féminisme et la quête de soi.

Sont retenus pour cette sélection : Sainte Emmerderesse d’Audrey Alwett, publié chez Héloïse d’Ormesson ; Regarde-moi tomber, mon amour d’Hugo Boris, à L’Iconoclaste ; Sept jours de Fabrice Colin, chez Calmann Lévy ; Trace de Geneviève Damas, chez Grasset ; Le sigisbée de Mathilde Desaché, chez Finitude ; Lâcher les chiens d’Antonin Feurté, chez Paulsen ; Le souffle de la forêt : sur les traces de Simona Kossak de Simonetta Greggio, chez Arthaud ; La rosa perdida de Christopher Laquieze, chez JC Lattès ; Le livre de Sève de Charlotte Montserrat, au Tripode ; et Le fils de l’aigle d’Antonin Varenne, chez Gallimard.

Deux catégories pour le prix jeunesse

Le Prix Tu l’as lu ? – Crédit Agricole Centre France est organisé en deux sélections, l’une pour les 12-14 ans, l’autre pour les 15-17 ans. Les genres représentés vont de la romance au roman gothique, avec aussi de l’aventure, de l’anticipation, de la fantasy et du thriller psychologique. Les thèmes cités dans les ouvrages jeunesse sont très variés, comprennant l’intelligence artificielle, le harcèlement scolaire, la santé mentale, la montée du fascisme et le pouvoir des plantes.

Dans la sélection 12-14 ans figurent Le secret de l’herboriste d’Alice Doublier, publié chez Slalom ; Les périphériques de Jean-Philippe Blondel, chez Gallimard jeunesse ; Metamorphosis de Mary Orchard, chez Casterman ; L’aventure étonnante (et même franchement époustouflante) d’Adélaïde Barbencieux en Chine de Jean-Michel Payet, à L’École des loisirs ; Tes mots sur les murs d’Eve Renard, chez Rageot ; et Tout ce que tu n’as pas dit de Maxime Girardeau, chez Milan jeunesse.

La sélection 15-17 ans rassemble Soleils fantômes de Gaël Aymon, publié chez Nathan jeunesse ; Troisième chance de Rachel Corenblit, chez Nathan jeunesse ; Infiltrée dans la Cupidon Squad : quand l’amour tire à flèche réelle de Maëlle Desard, chez Rageot ; La maison aux roses immortelles de Clémence Forest, chez Flammarion jeunesse ; Walter Cobb : nos chemins d’or et de poussière de Mathilde de Lagausie, au Rouergue ; et Tout ce que je ne sais pas de Chloé Lume, chez Sarbacane.

Les lauréats seront connus à la rentrée. Ils seront invités à Brive dans le cadre de la 44e Foire du livre de Brive, prévue les 6, 7 et 8 novembre 2026. Le commissariat de cette édition est assuré par François David.

Crédits photo : Foire du livre de Brive

Par Dépêche

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