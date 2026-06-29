Une boutique cosmétique remplace ses produits par des livres queer

Pendant trois jours, les flacons disparaîtront des étagères. À leur place, les visiteurs trouveront romans, essais, mémoires et récits graphiques consacrés aux voix LGBTQIA+.

L’Aesop Queer Library revient au Royaume-Uni du 3 au 5 juillet 2026 dans la boutique londonienne de Soho. Le principe reste inchangé : chacun peut entrer, choisir un livre et repartir avec, sans achat obligatoire. Selon Wallpaper, l’édition britannique 2026 s’accompagne aussi de Reading Rooms à Spitalfields, aux mêmes dates, puis à Brighton du 31 juillet au 2 août.

Le programme porte cette année le titre Body of Work. Aesop le présente comme une célébration des écritures centrées sur le corps queer, capables de « remettre en question les présupposés », de donner plus de visibilité à des récits « trop souvent négligés ou ignorés » et de devenir « un acte de résistance joyeuse ».

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La liste des ouvrages associe classiques queer, fiction contemporaine, essais politiques, poésie et récits autobiographiques. Le catalogue de la branche principale mentionne notamment James Baldwin, Kristen Arnett, Pedro Lemebel, Seán Hewitt ou Torrey Peters, tandis que la Reading Room réunit aussi Lisa Ko, Nathan Newman, Nussaibah Younis, Jennifer Finney Boylan, Gengoroh Tagame ou Edgar Gomez.

Bibliothèque éphémère, vrai geste de prescription

L’opération appartient évidemment au registre du marketing culturel. Elle n’en mobilise pas moins un dispositif très concret : retirer les produits commerciaux d’un point de vente pour y installer des livres gratuits. La boutique devient alors un espace de prescription, de circulation et de découverte, à mi-chemin entre librairie temporaire, bibliothèque militante et opération de visibilité.

Au Royaume-Uni, l’initiative s’appuie aussi sur la mémoire communautaire. Wallpaper rappelle que l’édition 2026 met notamment en avant The Log Books, de Tash Walker et Adam Zmith, ouvrage construit à partir des archives de Switchboard, ligne d’écoute LGBTQIA+ britannique. Aesop indique par ailleurs soutenir l’ACLU Foundation, présentée dans sa documentation comme une organisation « déterminante dans la défense de la liberté de parole et d’expression ».

Au-delà de l’opération, le dispositif repose sur une sélection éditoriale précise et sur la gratuité des ouvrages, distribués dans la limite des stocks disponibles. Les visiteurs peuvent repartir avec un titre, sans obligation d’achat, ce qui rapproche l’initiative d’une action de médiation culturelle plus que d’une simple animation commerciale.

Les Reading Rooms de Spitalfields et Brighton prolongent cette logique en proposant des espaces de consultation sur place, avec une programmation centrée sur les écritures contemporaines et les archives LGBTQIA+.

Une initiative internationale et inscrite dans la durée

L’Aesop Queer Library ne se limite pas au Royaume-Uni. Depuis son lancement en 2020, l’opération a été déployée dans plusieurs villes à travers le monde, notamment à New York, Sydney, Tokyo ou encore Berlin. Chaque édition s’appuie sur des partenariats locaux avec des librairies indépendantes, des associations ou des institutions culturelles, afin d’adapter la sélection d’ouvrages aux contextes nationaux et aux scènes littéraires locales.

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Cette dimension internationale renforce la portée du projet, qui s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien aux communautés LGBTQIA+. Dans certaines éditions précédentes, Aesop a également associé l’initiative à des dons à des organisations locales ou à des programmes de soutien à la lecture et à l’accès aux livres.

Enfin, l’opération intervient dans un contexte où les ouvrages traitant des questions LGBTQIA+ font l’objet de contestations ou de restrictions dans plusieurs pays. En proposant un accès libre à ces textes, l’Aesop Queer Library s’inscrit aussi dans un mouvement plus large de défense de la diversité éditoriale et de la liberté de lire.

Crédits photo : Aesop

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com