Usurpation d'identité : Julien Blanc-Gras découvre sous son nom un livre qu'il n'a pas écrit

Dans un texte publié par Le Monde, Julien Blanc-Gras explique avoir découvert le titre en consultant la page Amazon consacrée à ses ouvrages. La fiche de vente associait son nom à un guide pratique de voyage, alors qu’il n’avait participé ni à l’écriture ni à la publication du livre. L’ouvrage était présenté comme une publication indépendante et n’était disponible qu’en version brochée.

Écrivain et journaliste français, Julien Blanc-Gras est notamment connu pour ses récits de voyage. Ses livres s’appuient sur des déplacements, des observations de terrain et des séjours dans différents pays. Cette image d’auteur voyageur a été utilisée pour rendre crédible la fiche du faux guide, étant donné que le titre, le thème et la présentation commerciale renvoyaient directement à son domaine d’écriture.

Par acquis de conscience, il a donc commandé un exemplaire de cet étrange ouvrage afin d'en vérifier la teneur. Le livre lui a été livré deux jours plus tard. Il assure que l’objet présentait une fabrication rudimentaire, avec une mise en page peu soignée et un ISBN, le code utilisé pour identifier un livre, invalide. Ironiquement, les pages comportaient même une mention de protection par le droit d’auteur.

Couverture générée par intelligence artificielle du Guide Complet d'Aventure

Le texte prenand la forme d’un manuel destiné aux voyageurs. Il mêle conseils pratiques, vocabulaire marketing et expressions artificielles. Certains thèmes peuvent rappeler les livres de Julien Blanc-Gras, comme le voyage, l’imprévu ou l’adaptation en déplacement, mais dans une forme standardisée. L’auteur soupçonne une production par intelligence artificielle, élaborée à partir de ses ouvrages ou d’informations disponibles en ligne à son sujet. La couverture, elle, laisse peu de doute quant à l'utilisation d'une intelligence artificielle.

Faux livres, vrais catalogues

Des pratiques proches avaient déjà été signalées sur Amazon. En 2023, l’autrice américaine Jane Friedman avait découvert plusieurs livres publiés sous son nom sans son accord. Les titres portaient sur des sujets liés à son activité professionnelle, dont l’écriture et l’édition indépendante. Ils avaient été retirés après signalement et médiatisation.

D’autres détournements passaient par des produits sans contenu littéraire. Des cahiers lignés avaient été proposés à la vente en reprenant l’apparence de livres connus. Le titre Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour, faisait partie des ouvrages concernés.

Le Syndicat national de l’édition (SNE) a alerté en avril 2026 sur la présence de livres générés par intelligence artificielle dans les catalogues en ligne. Son président, Vincent Montagne, a dénoncé la multiplication de titres produits automatiquement, notamment dans certains segments comme la jeunesse. Le SNE a aussi pointé les faux auteurs, les faux éditeurs, les faux avis et les méthodes destinées à améliorer le classement de certains ouvrages.

Une suppression qui ne règle pas la diffusion

Amazon autorise les contenus générés par intelligence artificielle, sous réserve du respect de ses règles de publication. La plateforme a aussi limité le nombre de livres pouvant être autopubliés chaque jour par un même compte. Ces dispositifs n’ont pas empêché la mise en ligne du livre attribué à Julien Blanc-Gras. Après les signalements de l’auteur, le titre a été supprimé d’Amazon.

La fiche n’a toutefois pas disparu de tous les catalogues. Julien Blanc-Gras indique avoir retrouvé l’ouvrage sur des sites marchands américains, danois ou coréens. Les données commerciales d’un livre peuvent être reprises par d’autres plateformes après leur première diffusion. Cette circulation rend le retrait plus difficile à contrôler.

L’auteur a sollicité son éditeur, puis un avocat spécialisé en droit d’auteur. L’analyse rapportée par Le Monde écarte l’idée d’un recours simple. L’usage du nom de l’écrivain peut être constaté, mais l’usurpation d’identité pénale répond à des conditions précises. Une action pour tromperie ou escroquerie peut aussi être envisagée, avec un préjudice direct limité au prix du livre acheté.

Les auteurs cherchent leur garde-fou

L’identification du vendeur dépend en grande partie des données détenues par Amazon. Une procédure judiciaire pourrait viser à obtenir ces informations. Elle impliquerait des frais, du temps et une issue incertaine. Le faible montant du préjudice direct complique la décision d’engager une action.

Les organisations d’auteurs et d’éditeurs demandent depuis plusieurs mois un cadre plus strict pour l’usage des œuvres par les acteurs de l’intelligence artificielle. Une tribune soutenue par 81 organisations professionnelles et 25.000 signataires a défendu une présomption d’utilisation des contenus culturels par les entreprises du secteur. Une proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos devait être examinée à l’Assemblée nationale le 11 juin, avant le report du débat.

Crédits photo : CC BY-SA 3.0 Par Yves Tennevin

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com