Memory of London, photographies de Nino Azzouz

Moi c’est Nino, un jeune photographe lyonnais de 27 ans. Depuis que mon grand-père m’a transmis sa passion de la photo, je ne cesse d’expérimenter. Rapidement, j’ai été attiré par la spontanéité de la photo de rue, un monde où chaque personne peut devenir le personnage principal d’une histoire.

J’essaie au mieux de retranscrire l’authenticité de ces moments suspendus. Par cette approche, j’en ai beaucoup appris sur les autres et sur moi-même.

Cette exposition est liée à ma première expérience de voyage en solitaire. J’ai découvert la ville de Londres il y a 2 ans, et elle m’a beaucoup inspiré en termes d’images. Je me suis retrouvé pour la première fois face à moi-même, dans une ville qui m’était inconnue ; avec comme seuls compagnons mon appareil photo et mon carnet de dessin.

Cela m’a immédiatement nourri et par conséquent, j’ai eu besoin de capter au mieux l’émulsion artistique que je ressentais au fond de moi. Ce projet s’est aussi construit avec la collaboration d’A Mots Roses, de son vrai nom Manon, qui a su retranscrire à travers ses poèmes, les histoires et les émotions que m’ont inspirées ces rencontres. Elle pose ses mots, mais aussi et surtout un regard du cœur que seule la poésie lui permet aussi sincèrement de partager.

A travers l’œil du photographe, vous partirez dans les rues de Londres, à la rencontre de profils atypiques, aux histoires diverses… laissez place à votre imaginaire. Complétée par un court métrage, cette exposition hybride, vous transportera dans un voyage introspectif.

Derniers jours pour découvrir cette exposition, visible jusqu’au 3 juillet à la bibliothèque du 1er de Lyon.

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon

Crédits photo : © Nino Azzouz

Par Revue Topo

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