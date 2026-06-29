“L'art est un anti destin“

Du début à la fin, le livre biographique, tendre et éclairé, se lit comme un roman, et à chaque page ou presque, on a l’impression de voir Malraux apparaître, de l’entendre, de le voir déambuler, comme s’il venait s’asseoir à notre table et nous convier à une conversation sur l’air des temps passés et actuels.

Car c’est un Malraux aventurier, engagé, marginal, hors norme, témoin de son temps que nous présente avec justesse Pascal Louvrier. La biographie suit en parallèle les romans dont beaucoup de passages sont cités, la vie privée de Malraux avec nombre de mentions sur celles qui le connaissaient ou qui ont partagé sa vie, le caractère trempé de l’homme qui ne reculait devant rien, les péripéties en Asie.

Louvrier nous conte un homme reconnaissable entre mille et pourtant si différent des autres, par sa force vive, sa voix omniprésente telle qu’on l’entend ici, et les tressaillements de son être, que l’on sent ici aussi, par mimétisme. J’ai bien aimé le clair-obscur mélancolique et fort romanesque qui se dégage de ce « Malraux, maintenant » et l’idée selon laquelle le personnage Malraux serait finalement une forme de soleil noir continuant d’éclairer nos nuits profondes

Les livres de l’indispensable Malraux, - les romans et les autres – violents et nerveux jettent en effet un éclairage passionné sur ce qui fonde l’essentiel de son credo : « se résoudre dans l’action ». Une action qui irrigue sa liberté et sa puissance créatrice, marquée par de fortes oppositions sur à peu près tout (anti-mémoires/anti-destin), une action modèle qui se dresse contre la souffrance des peuples tout en tentant d’effacer ses propres blessures d’enfance.

On comprend pourquoi Philippe Sollers et François Mauriac l’ont si souvent salué de leur vivant. Merci à P. Louvrier pour ces rappels saillants.

Cette année 2026 marque le cinquantième anniversaire de sa mort. Le biographe en « actualisant » et en revisitant sa vie et son œuvre tout entières nous le rend plus proche, plus contemporain. C’est aussi ce que fait Daniel Rondeau dans sa préface très intéressante. Car Malraux manque aux temps présents-obscurs ; il manque indubitablement.

Les engagements téméraires qu’il a pris n’existent plus aujourd’hui et il n’en reviendrait pas des changements de l’époque actuelle. Son verbe, ses discours manquent également. Les idéaux et les obsessions qui l’ont porté (la solitude, la mort, la fraternité, le sadisme et moult interprétations autour du Mal) n’ont plus cours aujourd’hui. Jamais disparition ne fut, à mon sens, autant source de regrets.

Il faut relire Malraux, c’est à cela que nous invite Pascal Louvrier qui lui rend justice en brocardant, à juste titre, la biographie de 1996 « Signé Malraux » * de Jean-François Lyotard que j’ai lue à l’époque : un condensé d’erreurs écrites sur l’homme où sa pseudo-mythomanie est copieusement mise en avant. C’est l’exact opposé ici.

Car, en effet, ses romans engagés parlent déjà de terrorisme, et de l’époque délétère qu’est la nôtre, à l’image de cette phrase de Pascal Louvrier qui prouve combien les livres d’André Malraux sont stupéfiants de contemporanéité, de modernité : « Malraux a fait preuve d’une étonnante clairvoyance en anticipant cette monstruosité unique dans l’histoire de l’humanité. Comme pour les scènes hallucinatoires – et prémonitoires – des Noyers de l’Altenburg, avec ces soldats russes gazés à Bolgako, sur le front de la Vistule, en 1916, sur ordre du commandement allemand ; scènes écrites en 1941 et qui, selon Jorge Semprun, préfiguraient les chambres à gaz nazies ».

1er extrait :

Ses rapprochements insolites confirment Malraux dans sa méthode comparative : « Nous ne pouvons sentir que par comparaison » dit-il dès 1922. Il mettra en pratique cette méthode dans ses futurs essais. Le critique d’art Elie Faure est alors le seul à l’époque à utiliser cette approche novatrice. Mais Malraux va plus loin en cherchant à prouver l’origine d’une permanence entre les œuvres. C’est en écrivain qu’il raisonne, en créateur et non pas en historien ou en spécialiste de la psychologie humaine. La création artistique est dictée par la condition mortelle de l’homme. L’enjeu est de s’opposer à son destin en créant un antidestin, c’est-à-dire un non, comme le non d’Antigone, jeté à la face de la fatalité. D’où sa formule choc : l’art est un antidestin. Cette affirmation va provoquer de la part de Malraux des rapprochements pour le moins stimulants, presque sous amphétamines, on serait tenté d’écrire entre Lascaux, la sculpture Dogons, les sculptures en ivoire des Eskimos et les totems Kwakiutl. Ces rapprochements permettent ainsi d’établir une sorte d’unité dans la mort. Ce qui renforce la présence constante, voire obsédante, de la mort dans la vie de Malraux et qui irrigue son œuvre.

2ème extrait :

Les personnages. Chacun joue sa partition sur une scène où la mort est omniprésente. Tchen, c’est le terroriste qui tue dès l’ouverture du roman, n’hésitant pas à se blesser lui-même avec son poignard. Il mourra en lançant sa bombe en direction de la voiture de Tchang Kaï-Chek. Ferral, c’est la caricature du colonialiste arrogant et dominateur. Katow, Russe, ancien militant de la révolution de 1917. Son idéalisme le pousse à rejoindre la révolution communiste chinoise. Il a le sens du sacrifice, et sait regarder la mort en face, offrant sa capsule de poison à deux prisonniers transis de peur. C’est le paradoxal « don du cyanure ». Hemmelrich, marchand de disques belge, révolutionnaire empêché par sa famille de s’accomplir dans la révolution. Famille qui pourtant est massacrée. « Ce n’était pas seulement sa propre souffrance qui s’approchait, c’était celle de sa femme éventrée, de son gosse malade assassiné […]. » Les sévices subis par ces civils font étrangement écho au pogrom perpétré par le Hamas contre des civils israéliens, le 7 octobre 2023. La barbarie continue d’avoir un visage humain. Au-delà de cet effroyable déchainement de violence décrit avec efficacité, il y a quelque chose du plus profond de l’écrivain qui s’exprime ici et ne peut laisser indifférent. Il va falloir remonter à la source.

Par Laurence Biava

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