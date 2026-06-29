La bagarre

« Sa mère avait les yeux fermés, elle portait son pyjama de coton blanc, et le canapé était recouvert de son drap et de son oreiller qui étaient aussi blancs pour se préserver de la contamination. Le gobelet de pilules qu’elle était censée prendre ce matin-là était posé sur la table basse, près du verre de vodka qui l’aidait à les avaler, et l’un comme l'autre étaient intacts. »

C’est l’histoire d’une femme violentée qui prend son courage à deux mains et s’échappe, avec ses trois enfants. Une inquiétude profonde, les mains tremblantes, une angoisse qui lui tord les tripes, pourtant elle refuse d’arrêter. Il faut fuir. C’est aussi une sœur qui décide de prendre le relais, pour prendre soin de son petit frère handicappé. Car leur maman n’est plus là. Elle qui avait promis de toujours prendre soin de lui, d’eux… partie, pour toujours. C’est un groupe d’amies, qui passaient du temps ensemble au lycée puis qui se sont complètement perdues de vue. L’une d’elle est sur le point de mourir, alors elles n’ont pas d’autres choix que de lui rendre visite pour dire au revoir… et la pardonner, pour ce qu’elle a fait. Pour la blessure, la trahison qui subsiste.

Avec neuf nouvelles, Lauren Groff fait une place à des femmes, toutes si différentes, pourtant portées par ce même élan. Cette énergie vive, presque désespérée, ce besoin de se battre face à un ennemi parfois invisible. Être femme, c’est déjà se risquer à vivre sur le fil : et, du jour au lendemain, tout peut basculer. Le bonheur, se métamorphoser en douleur. Mais se battre, voilà un impératif qui traverse tous ces personnages. Dans les ténèbres, toujours cet éclat, cette lumière, qui incarne un espoir…

C’est beau, tout simplement.

Traduction assurée par Carine Chichereau.