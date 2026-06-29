C’est le roman d’amour d’une mère pour son enfant

Avec ¡Vamos!, Olivia Ruiz entraîne une mère et son fils dans un voyage où l’élan vital se mêle aux blessures intimes. Pour Sébastien, libraire à la Fnac Bercy, ce roman est d’abord une histoire d’amour, de transmission et de retour à soi.
Le 29/06/2026 à 16:27 par Inès Lefoulon
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
29/06/2026 à 16:27
0
Commentaires
0
Partages
Chez Olivia Ruiz, le départ n’a rien d’une carte postale. Il commence plutôt comme une secousse : quitter ce qui enferme, s’éloigner pour respirer, regarder autrement ceux que l’on aime. Dans ¡Vamos!, publié chez J.C. Lattès, Lola, 45 ans, mère usée par son couple, le manque d’amour et ses peurs, décide de rompre avec l’ordinaire. À ses côtés, son fils, presque 11 ans, entre dans cet âge fragile où l’enfance se défait sans prévenir.
Une présentation à découvrir dans notre nouvelle émission :
Sébastien, libraire, parle du roman comme d’un livre porté par une poussée vitale. Ce qui demeure, dit-il, ce n’est pas d’abord une intrigue, mais une force. « J’aurais dit l’énergie », résume-t-il, avant d’associer le texte à une couleur : « Le rouge parce que c’est un roman plein de vitalité, plein d’élan. » Rouge des racines espagnoles, rouge du mouvement, rouge aussi d’un amour inquiet, obstiné, qui tient debout quand tout vacille.
Car le cœur du livre, selon lui, se trouve là : dans ce lien entre une mère et son fils, dans ce qu’elle veut lui laisser avant qu’il ne s’éloigne. Sébastien y voit « l’amour d’une mère pour son fils », mais aussi une transmission plus vaste : apprendre à aimer les autres, apprendre à vivre avec eux. « C’est l’école de la vie », dit-il. Une formule simple, presque modeste, mais qui éclaire le roman : on part, non pour accumuler des étapes, mais pour comprendre ce que l’existence exige de douceur, d’attention, parfois de courage.
Lola n’est pas une héroïne triomphante. Elle fuit, peut-être. Elle cherche, sûrement. Sébastien insiste sur ses fêlures : « On voit bien que Lola, elle a ses failles. » Son entreprise revendue, son couple abîmé, son épuisement ancien composent l’arrière-plan grave de cette échappée. Le voyage, alors, n’a rien d’une parenthèse confortable. Il devient une mise à nu. D’abord pensé comme un moment à deux, il se transforme peu à peu en épreuve de vérité.
Le fils, lui, n’est pas un simple accompagnateur. La relation se construit en route, dans la pudeur, les maladresses, les découvertes réciproques. « Il va découvrir, il ne faut pas oublier, lui aussi, il découvre sa mère », observe Sébastien. Voilà peut-être l’une des intuitions les plus justes du roman : les parents ne se révèlent pas seulement dans les gestes du quotidien, mais dans les ruptures, les détours, les moments où ils ne peuvent plus se cacher derrière leur rôle.
De Orlando au Maroc, de Cuba à l’Égypte, jusqu’à Madrid, le parcours est jalonné de rencontres. L’une d’elles, à Orlando, frappe particulièrement Sébastien : celle d’un homme âgé, vivant à la marge, « outlaw » sans être bandit, silhouette que l’on pourrait juger trop vite. Là, le roman bifurque. Derrière les parcs d’attractions et les manèges, autre chose surgit : une humanité plus rugueuse, plus lumineuse aussi. Ce ne sera « pas seulement un voyage de complaisance », dit Sébastien. Les rencontres « vont leur remettre les pieds sur terre » et, dans le même mouvement, les ressourcer.
Cette tension entre lumière et gravité traverse tout le livre. Sébastien décrit une écriture très sensorielle, faite de musiques, de cuisines, d’odeurs, de paysages. Chez Olivia Ruiz, note-t-il, chaque étape semble écrite « comme une chanson ». Mais cette musicalité n’édulcore pas les blessures. Elle les rend plus proches, presque palpables.
À qui conseiller ¡Vamos! ? Sébastien pense d’abord aux mères, « aux femmes, bien sûr, et encore plus aux mamans ». Puis il corrige aussitôt l’évidence : lui-même n’est pas mère, et cela ne l’a pas empêché d’être touché. Le roman, dit-il, « donne envie de voyager, mais pas seulement » ; il donne envie de se retrouver. Il ne s’agit donc ni d’un simple livre d’été, ni d’un pur roman « feel good. »
Dans l’œuvre d’Olivia Ruiz, Sébastien perçoit aussi un déplacement. Les premiers romans portaient fortement la mémoire de l’exil familial, « un exil subi et mal connu ». Avec ¡Vamos!, le mouvement change de nature : partir n’est plus seulement survivre, mais tenter de revivre. Le livre boucle quelque chose, revient aux racines sans s’y enfermer. « On peut partir aussi pour revivre et rentrer chez soi, rasséréné », dit Sébastien.
Reste cette question, calme et immense : que transmet-on vraiment à ceux qu’on aime ? ¡Vamos! ne répond pas par un discours, mais par une impulsion. « Vamos, allez, let’s go, on y va. » Aller, donc. Non pour disparaître, mais pour revenir autrement à soi, aux siens, au monde.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 29/04/2026
228 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Une actrice célèbre que plus personne ne reconnaît, un inconnu soudain happé par la lumière : Stéphane Carlier transforme le quiproquo en vertige intime. Avec Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde, Nathalie, libraire à Au Traits d’Union, défend une fable drôle, humaine et plus grave qu’elle n’en a l’air.
26/06/2026, 17:18
Dans Luminous, album sans texte de Guillem Marí publié aux éditions de la Gouttière, la couleur porte tout : le récit, l’émotion, la relation aux autres. Laurent Marioni, libraire à Bulle en Stock, à Amiens, y lit une bande dessinée d’empathie, où une jeune fille colorée traverse un monde gris et découvre que la lumière se transmet dès qu’un lien s’invente.
17/06/2026, 16:18
Pourpre-sang, Le cercle de Nimuée, que signe Léo Chérel inaugure donc le catalogue d’Astrolabe, maison fondée par François Hercouët au sein de Média Participations. Thomas Jacquart, directeur de BDfugue.com, analyse ce premier tome comme un manifeste de BD de genre, entre aventure maritime, fantasy, bestiaire travaillé, cycle en deux volumes et promesse de divertissement. Un lancement éditorial autant qu’un pari de librairie spécialisée.
22/05/2026, 10:22
À la Librairie Atout Livre, dans le 12e arrondissement de Paris, Solène Quéré est notre invitée pour parler de Au grand jamais, de Jakuta Alikavazovic, sélectionné pour le prix Frontières 2026. Elle y lit moins une enquête qu’une déclaration d’amour à une mère disparue, traversée par l’exil, les silences familiaux, la poésie et l’acceptation d’une part d’inconnu. Un entretien sur la manière dont un roman approche ce qui échappe, sans le réduire ni l’expliquer.
19/05/2026, 17:39
Un absent occupe tout l’espace dans Le ciel est immense. Pour Raphaële Gueit, libraire à 47° Nord, à Mulhouse, le roman de Feurat Alani saisit d’abord par cette tension : une disparition familiale, longtemps tue, commande le mouvement entier du récit. Le livre s’ouvre comme une enquête intime, mais son horizon s’élargit vite. Derrière l’oncle effacé, pilote devenu figure presque mythique, se dessinent une famille, un pays, une histoire politique et une manière d’habiter les silences.
18/05/2026, 13:26
À l’occasion des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, Laurent Marioni, de la librairie Bulle en Stock, revient sur l’exposition À la rencontre de Pénélope Bagieu. De Culottées à La Nuit retrouvée, il décrit une autrice passée des blogs BD au patrimoine contemporain, capable d’élargir les publics sans perdre son humour, son goût du papier ni sa liberté graphique.
12/05/2026, 11:47
Commissaire de l’exposition Mickey et ses amis, une longue histoire dessinée, organisée aux Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens avec les éditions Glénat, Laurent Marioni relit Disney par le prisme du dessin et par les auteurs. Le propriétaire de la librairie Bulles en stock défend une culture populaire façonnée par Floyd Gottfredson, Carl Barks, Don Rosa et les créateurs européens qui, de Loisel à Keramidas, réinventent Mickey, Donald ou Picsou.
06/05/2026, 12:22
À la librairie Trait d’Union, à La Rochefoucauld, Erick-Amaury Zion défend L’Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie, traduit par Blandine Longre, sélectionné pour le prix Frontières 2026. Dans cet entretien, le libraire lit un roman ample et accessible, porté par quatre trajectoires féminines, où l’exil, la violence sociale, l’humour et la sororité composent une même matière romanesque.
24/04/2026, 12:35
Sélectionné pour le Prix Frontières, le texte de Judith Schalansky, traduit par Lucie Lamy, déploie une traversée singulière entre souvenirs d’enfance et élans d’émancipation. Un récit fragmenté où la mer devient horizon, et les interdits, matière à résistance.
17/04/2026, 18:56
Un roman ample et profondément humain, où l’exil se transmet de génération en génération, jusqu’à fissurer les identités. Avec Les Maisons de sel, Hala Alyan, traduit par Aline Pacvon, explore ce que signifie appartenir, quand le foyer ne cesse de se dérober.
04/04/2026, 08:30
Entre dystopie et roman d’apprentissage, Phenyx, publié chez Scrinéo, explore un monde où les super-pouvoirs riment avec contrôle politique et perte de liberté. À travers le regard d’une libraire, le livre révèle une tension plus intime : celle d’un héros choisi malgré lui, confronté à un destin qu’il n’a jamais voulu.
26/03/2026, 18:05
À la librairie Bisey de Mulhouse, Sarah Bio défend un roman court mais saisissant. Avec Nous n’avons rien à envier au reste du monde, sélectionné pour le Prix Frontières 2026, Nicolas Gaudemet met en scène une histoire d’amour sous contrainte, dans une Corée du Nord où les sentiments eux-mêmes deviennent suspects.
19/03/2026, 15:46
Dans une librairie de Mulhouse, une conversation s’ouvre autour d’un premier roman qui ne laisse pas indifférent. Les Certitudes, de Marie Semelin, entraîne le lecteur dans une fresque humaine où les trajectoires individuelles croisent la grande histoire, entre Jérusalem et Ramallah. Pour Raphaële Gueit, libraire à la librairie 47° Nord, le livre frappe d’abord par sa capacité à mêler souffle romanesque et profondeur politique.
07/03/2026, 09:30
Un homme se réveille sous terre, sans explication, contraint de ramper dans un boyau obscur. Avec Mouette, Dimitri Rouchon-Borie signe un roman exigeant qui transforme l’enfermement en expérience de lecture. Romain, libraire au Grain des Mots à Montpellier, revient sur un texte qui éprouve, dérange, et continue de travailler le lecteur bien après la dernière page.
10/02/2026, 16:54
Dans la librairie Albin Michel du boulevard Raspail, la discussion glisse vite du simple conseil de lecture vers une immersion totale dans l’univers d’Eldorado, le roman graphique de Marcello Quintanilha. Clément Doucet replace d’emblée l’ouvrage dans une perspective historique et sociale large, rappelant qu’il s’agit d’un récit qui traverse plusieurs décennies d’histoire brésilienne, tout en restant profondément ancré dans l’intimité familiale.
02/02/2026, 16:23
Avec L’Arche de Mère, Pierre Bordage signe un space opera ample et habité, où l’aventure cosmique se double d’une interrogation grave sur l’amour, la foi et la survie collective. À la librairie La Dimension Fantastique, Julien revient sur une lecture marquante : un roman qui embrasse le spectaculaire sans jamais renoncer à l’intime, et qui rappelle combien la science-fiction peut encore parler au cœur autant qu’à l’esprit
31/01/2026, 18:39
Ni méthode clé en main ni discours théorique : 12 ateliers d’écriture créative, d’Isabelle Mercat-Maheu, propose une approche sensible et progressive de l’écriture. À travers le regard de Louise, libraire au Rêve du papillon, le livre se révèle comme un outil d’accompagnement, pensé pour lever les blocages et remettre la pratique au centre.
24/01/2026, 11:55
Présent dans la dernière sélection du prix BD Fnac France Inter 2026, Silent Jenny de Mathieu Bablet déploie une science-fiction grave, traversée par la perte et l’éco-anxiété. À travers le parcours de Jenny, le récit interroge ce qu’il reste à transmettre quand le monde d’avant a déjà disparu.
02/01/2026, 16:44
Sélectionnée dans la dernière liste du prix BD Fnac France Inter 2026, Soli Deo Gloria serait un roman graphique qu’on ne mesure qu'en l’ouvrant, nous assure Cédric, libraire à la Fnac Lille. Une fresque sombre et lumineuse où la musique s’invente en images, portée par le destin de deux jumeaux arrachés à la misère.
02/01/2026, 16:35
À la Fnac La Défense, au cœur d’un matin volontairement matinal, la discussion s’engage autour d’un livre qui ne laisse pas indemne. Sibylline. Chroniques d’une escort girl, roman graphique de Sixtine Dano publié chez Glénat, s’impose d’emblée comme un objet singulier, à la fois fragile et frontal. Sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter 2026, l’ouvrage fait l’objet d’un regard attentif et sensible de la part de Virginie, libraire, lectrice… et mère.
02/01/2026, 16:27
À la Fnac Bercy, la discussion démarre presque comme un jeu de rôles. Lionel Viscogliosi sourit : le général de la BD nous accueille dans son bureau et le décor est posé : Les Gorilles du Général n’est pas une bande dessinée sur le pouvoir vu d’en haut, mais sur celui qui s’exerce dans les angles morts, dans les couloirs, dans les voitures aux vitres closes. Une politique vécue à hauteur d’hommes – et de corps.
02/01/2026, 16:23
Il suffit parfois d’une couverture pour déclencher un trouble. Celle de Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari publié chez Casterman, agit comme un aimant discret. Un regard, à la fois frontal et fuyant. Une promesse de récit intérieur. Figurant dans la sélection des cinq albums du prix BD Fnac France Inter 2026, ce roman graphique marque entre douceur du trait et violence du propos.
02/01/2026, 16:21
Dans Rattraper l’horizon, Khosraw Mani retrace l’itinéraire d’un jeune Afghan sans nom, propulsé des étendues immobiles d’un village isolé vers la violence vibrante de Kaboul. À L’Opuscule, le libraire Waldeck raconte la découverte de ce roman singulier, « un ovni littéraire », dont l’écriture incisive, les résonances féministes et la puissance d’évocation continuent de travailler longtemps après la lecture.
17/11/2025, 09:30
Sous sa couverture douce et poétique, Peuple de plumes cache une fable puissante, aussi politique que sensible. Signé par Adèle Tariel et Jérôme Peyrat, ce récit publié au Père Fouettard transporte le lecteur dans un futur suspendu entre ciel et terre — un monde où les humains, réfugiés dans des cités aériennes, ont relégué les oiseaux au sol, condamnés à survivre parmi les brumes et la pollution.
30/10/2025, 13:11
Dans l’arrière-salle lumineuse de la librairie Albin Michel, boulevard Raspail, Clément Doucet sourit : les « préanimaux » l’ont cueilli par surprise. Il raconte que l’album jeunesse Préanimal (T1 – Je veux être un chat) de Canizales, publié aux éditions du Père Fouettard (coll. Marave), « dépoussière » le rayon BD Kids — et pas seulement.
25/10/2025, 14:41
L’album Yiyun, de Cosey, est paru ce 10 octobre aux éditions Le Lombard, en format de 70 pages. Il s’inscrit dans une veine autobiographique fictionnelle qui mêle souvenirs, mystère et héritage culturel. Pour nous le raconter, nous avons rencontré Clément Doucet de la librairie Albin Michel à Paris.
17/10/2025, 16:55
Les Indicibles n’était pas un roman mais un essai autobiographique. Nancy Huston y « mêle souvenirs intimes, analyses historiques et réflexions théoriques », nous indique Olivier Lhostis, patron de la librairie L'Esperluète, à Chartres. Invité de notre nouvelle émission, il revient sur cet essai si complexe à aborder... presque indicible...
29/09/2025, 17:42
Dans sa librairie Papiers Collés, nichée au cœur de Draguignan (Var), Cyrille Falisse prend le temps de parler de ce qui l’émerveille encore dans les livres. Ces jours-ci, c’est Celle qui sait les herbes de Marc Graciano, publié au Tripode, qui occupe le devant de sa table de nouveautés. Le libraire ne cache pas son enthousiasme : « Je n’ai jamais rien lu de tel », confie-t-il d’emblée, avec cette ferveur qu’on devine contagieuse.
26/09/2025, 11:00
À La Rochefoucauld, dans la librairie Le Trait d’Union, Éric a ce sourire qui précède les enthousiasmes de rentrée : 484 romans affluent, mais l’un s’impose. « Mon choix, c’est J’étais roi à Jérusalem », lâche-t-il sans détour. Le nouveau livre de Laura Ulonati, paru le 20 août chez Actes Sud, convoque la mémoire d’une ville à la veille des bascules : Jérusalem au tournant du XXe siècle, où chrétiens, juifs et musulmans partagent encore les ruelles et les fêtes.
19/09/2025, 17:01
Près d’un demi-siècle après sa première apparition, Léonard continue de faire rire. Avec Éclair de génie, cinquante-sixième tome de ses aventures, le génie barbu imaginé par Turk et Bob de Groot revient sous la plume de Zidrou, qui a repris le scénario il y a quelques années. L’occasion pour Thomas Jacquart, libraire chez BDfugue.com, de revenir sur l’importance de cette série emblématique.
16/09/2025, 15:56
Dans sa librairie du 14ᵉ arrondissement, Le Livre écarlate , Philippe Leconte à l'art de raconter les livres qu'il défend. Face à Cantique du chaos de Mathieu Belezi, son enthousiasme est intact, presque fébrile. « Oui, c'est une fin du monde… ou plutôt toutes les fins du monde réunies dans un seul roman. » Le libraire sourit, mais la gravité perce dans sa voix : ce texte l'a saisi.
15/09/2025, 17:45
Dans le tumulte de la rentrée littéraire, certains livres se distinguent par leur éclat singulier. C’est le cas de La vie selon Zoé, deuxième roman d’Eleonora Galasso publié chez Michel Lafon, qu’a choisi de défendre avec ferveur Nathalie Iris, de la librairie Mots en Marge à La Garenne-Colombes.
11/09/2025, 11:32
Il y a des livres qui s’invitent à table sans y être conviés, et qu’on finit par placer au centre comme un bouquet. Jordan Rodrigues, de la librairie Albin Michel, boulevard Raspail à Paris, le ton est donné d’emblée — nous emporte dans la rentrée littéraire avec un titre qu’on dirait chargé d’étincelles : Crache le soleil, de Camille Goudeau. « Voilà quelque chose d’explosif dans cette rentrée littéraire », glisse l’interlocuteur. Le décor est posé.
01/09/2025, 17:02
Sélectionné pour le prix du roman Fnac 2025, Les éléments de John Boyne, (JC Lattès, trad. Sophie Aslanides), s’impose déjà comme l’un des textes phares de cette rentrée littéraire. Construit en quatre récits – l’eau, la terre, le feu et l’air – le roman déploie une fresque où se mêlent figures du coupable, de la victime, du complice et du spectateur silencieux.
01/09/2025, 14:55
Publié en août 2025 aux éditions Aux Forges de Vulcain, Les promesses orphelines de Gilles Marchand a immédiatement séduit Virginie Brienne, libraire à la Fnac de Lille. Elle en parle comme d’un véritable coup de cœur de la rentrée : « Pour moi, c’est un roman d’une poésie inimaginable. Quasiment chaque phrase est un vrai bonheur de lecture. »
01/09/2025, 14:51
Autres articles de la rubrique Podcasts
Monsieur Morris reprend du service, avec une cible à deux syllabes : « du coup ». Entre tic de langage, béquille conversationnelle et poison doux des réunions éditoriales, notre vieux ronchon dissèque un mot devenu omniprésent — et peut-être le miroir sonore d’une époque qui cherche sans cesse à relancer la phrase.
23/06/2026, 15:12
Aux Imaginales, il y a les auteurs, les éditeurs, les tables rondes, les files de dédicaces, les débats sur la fantasy, la science-fiction ou le fantastique. Mais sous les tentes du festival, l’imaginaire prend aussi la forme d’un bijou, d’une céramique, d’une planche de bande dessinée, d’un objet en bois découpé, d’un tarot illustré ou d’un petit catalogue indépendant. Nous sommes allés à la rencontre de quelques exposants, parfois présents depuis plusieurs années, parfois venus pour la première fois à Épinal.
31/05/2026, 09:22
Aux Imaginales, il y a les auteurs, les mondes inventés, les rencontres, les costumes, l'artisanat. Mais il y a aussi, au détour du Pôle Histoire, des silhouettes fines, nerveuses, presque sculptées pour la vitesse : les lévriers. Longtemps associés aux rois, aux nobles et aux récits médiévaux, ils sont aujourd’hui encore, en Espagne, traités comme de simples outils de chasse, abandonnés ou maltraités lorsqu’ils ne servent plus.
30/05/2026, 17:38
Directrice de la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Michèle Pedinielli revient sur le nouveau livre de sa collection, Violette Nozière, icône et criminelle, de Jérôme Leroy. À travers l’affaire de 1933, elle lit moins un crime qu’un révélateur social : famille, classe, presse, morale sexuelle, surréalistes et regard masculin composent le portrait d’une jeune femme jugée avant même son procès, et d’une époque dont les journaux fabriquent déjà le verdict.
21/05/2026, 16:29
Au Livre à Metz, le thème de cette édition, « Habiter le monde », ne s’est pas seulement déployé sur scène. Il s’est aussi glissé dans les marges du festival, dans les conversations, les rencontres, les moments suspendus entre deux événements. C’est là que nous avons échangé avec le sociologue David Le Breton.
13/04/2026, 09:53
Michèle Pedinielli dirige une nouvelle série au sein de L’Aube noire, « L’Affaire qui… ». Le geste : confier à des plumes du noir un fait divers historique, afin de lire une époque dans ses journaux. « J’ai eu envie de demander à des auteurs de noir, dont je connais la plume, de s’emparer d’un fait divers historique, surtout pour nous parler de la société de l’époque à travers le traitement médiatique. »
13/02/2026, 17:18
Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.
19/01/2026, 17:00
Il y a des livres qui ne naissent pas d’un projet longuement mûri, mais d’un pas de côté. Qui se ressemble, paru en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, appartient à cette catégorie rare : celle des récits qui surgissent presque malgré leur autrice, comme appelés par une nécessité souterraine. Agnès Desarthe le dit d’emblée : sans le hasard d’une commande, ce texte n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trop intime, trop chargé, trop risqué peut-être.
13/01/2026, 14:38
À l’aéroport, sur le point d’embarquer pour le Chili, Nicole Mersey-Ortega confie ce que son roman Même le froid tremble a bouleversé dans sa vie. Entre fatigue, lutte politique et désir farouche de liberté, elle raconte comment l’écriture devient un geste pour continuer ailleurs, autrement.
09/12/2025, 15:38
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025, 16:33
François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ?
04/12/2025, 17:07
Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».
01/12/2025, 12:00
Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…
24/11/2025, 11:46
Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.
22/11/2025, 16:01
Dans la voix chaleureuse de Joseph Doverman, quelque chose accroche immédiatement : un mélange d’enthousiasme juvénile et de profondeur tranquille, comme si chaque souvenir culinaire avait laissé une empreinte vivante. L’auteur d’Irlande – Les meilleures recettes d’un pays chaleureux et authentique raconte son parcours comme on déroule un fil de laine, sans effets ni artifices, mais avec cette sincérité têtue qui le caractérise.
16/11/2025, 13:08
Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont offert un moment suspendu, à mi-chemin entre confidence culinaire et coulisses de création. L’un est fondateur de KidSono — une société spécialisée dans l’audio jeunesse — l’autre cheffe et fondatrice du traiteur Chicken Bacon Lettuce. Ensemble, ils racontent cette aventure singulière : Madeleine de cheffes, un podcast devenu livre jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse.
16/11/2025, 10:10
À Périgueux, la rencontre avec Marion Chatelain a pris des allures de conversation joyeuse autour d’un sujet qu’elle porte avec panache : le gras. Son ouvrage Le gras c’est la vie (Flammarion - photos de Rina Nurra), défend une vision chaleureuse, presque philosophique de cette matière tant aimée que souvent mal comprise. Dès les premières minutes, l’autrice rappelle que « le gras rassemble », comme une évidence qui se vérifie autant dans une cuisine familiale que dans une salle de banquet.
15/11/2025, 18:33
À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité.
12/11/2025, 15:22
Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega explore la fatigue des corps qui ploient sans jamais rompre, ces corps façonnés par le travail, la honte et le désir. Son écriture, charnelle et politique, redonne souffle et dignité à ceux que la société rend invisibles. À travers la voix de l’autrice, la littérature devient à la fois cicatrice et résistance : un cri discret mais inaltérable.
08/11/2025, 09:46
Dans l’univers feutré de la bande dessinée franco-belge, rares sont les héros à demeurer aussi vivants après un quart de siècle d’albums. Largo Winch, l’aventurier milliardaire créé par Jean Van Hamme et Philippe Francq, fait partie de ceux-là. Avec Si les dieux t’abandonnent, vingt-cinquième tome de la série, le dessinateur s’associe pour la première fois au scénariste et réalisateur Jérémie Guez. Une rencontre placée sous le signe du respect et du renouvellement.
06/11/2025, 15:11
Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega fait danser la langue au rythme des rues de Santiago. Entre poésie et pulsation, son écriture respire, tape, trébuche parfois, mais ne s’arrête jamais. Portée par une musicalité organique, l’autrice compose un roman vibrant où chaque phrase semble battue par un cœur collectif.
31/10/2025, 15:22
Avec Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega raconte le traumatisme d’un Chili qui n’a jamais refermé ses plaies. À travers la voix des femmes et des quartiers populaires, son roman met à nu les fractures d’un pays où la mémoire, la lutte et la tendresse se confondent.
24/10/2025, 13:23
Lauréat du Prix des Deux Magots 2025 pour Le Monde est fatigué (Éditions Finitude), Joseph Incardona signe un roman d’une intensité rare, où la douleur, la dignité et le secret se répondent. On y suit Ève, performeuse-sirène qui plonge dans les aquariums des centres commerciaux, entre spectacle et solitude, qui affronte un deuil impossible. Roman de la chair et du silence, il explore la tension constante entre pardon et vengeance, pudeur et exposition.
13/10/2025, 18:03
Sous les arbres de Gradignan, les voix de Julien Biziat et Gaëlle Duhazé s’accordent naturellement. Entre deux séances de dédicaces, les deux auteurs jeunesse évoquent leur parcours, leurs doutes et cette part d’enfance qu’ils n’ont jamais voulu abandonner. Tout, chez eux, semble partir de là : un émerveillement intact, une curiosité têtue, et le plaisir du jeu devenu art narratif.
12/10/2025, 09:29
Sous les chapiteaux bruissants de Lire en Poche, à Gradignan, deux autrices-illustratrices partagent une complicité contagieuse. Caly et Maylis, figures montantes du manga francophone, parlent de création, d’indépendance et d’une passion née très tôt, entre lycées et carnets de croquis. Leur rencontre, ponctuée de rires et de réflexions profondes, dit beaucoup sur l’énergie d’une génération décidée à tracer sa propre voie dans le neuvième art.
12/10/2025, 08:31
Sur la place Jean-Jaurès, les chapiteaux bruissent de pages et d’histoires. À quelques encablures des nouveautés, les bouquinistes stéphanois tiennent bon, rangées d’ouvrages patinés par le temps et dialogues passionnés à la clé. À la Fête du Livre de Saint-Étienne, ils ne sont pas relégués au second plan : ils font partie intégrante du salon, une exception dans le paysage des festivals français.
11/10/2025, 17:00
L’un et l’autre écrivent pour comprendre et pour réparer : l’un par la fiction poétique, l’autre par le récit de soin. Dans ce dialogue, leurs voix se répondent autour des thèmes de la vulnérabilité, de la mémoire, du silence et du rapport au corps — autant de façons de raconter la condition humaine. Jean-Baptiste Andréa et Baptiste Beaulieu sont nos invités pour un podcast exceptionnel
11/10/2025, 16:26
Sur la place Chavanelle, le chapiteau jeunesse bourdonne d’énergie et de curiosité. Entre les rires des enfants, les lectures à voix haute et le bruissement des pages qu’on feuillette, la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se tient du 10 au 12 octobre, s’anime dans une atmosphère familiale et joyeuse.
11/10/2025, 11:22
À peine débarquée à l’aéroport Charles de Gaulle, après quatorze heures de vol depuis Santiago du Chili, Nicole Mersey Ortega rayonne malgré la fatigue. Dans le vacarme des annonces et les effluves de kérosène, l’autrice franco-chilienne a accepté de livrer ses premières impressions. Son séjour en France s’annonce dense : deux mois de rencontres, entre librairies et salons, pour présenter son premier roman Même le froid tremble, paru aux éditions Anne Carrière.
03/10/2025, 17:45
Dans ce nouvel épisode du podcast ÉCRIRE, Aurélie Lévy reçoit Constance Rivière, autrice de L’Incendiaire (éditions Stock). Normalienne et énarque, ancienne collaboratrice à l’Élysée auprès de François Hollande et aujourd’hui directrice générale du Musée national de l’histoire de l’immigration, Constance Rivière a longtemps côtoyé le pouvoir. Mais c’est dans la littérature qu’elle choisit d’explorer ses zones de fragilité et ses silences.
02/10/2025, 11:10
Il y a des romans qui, d’emblée, se placent du côté de la lumière, même quand leur décor pourrait sembler sombre. Du côté des vivants, le nouveau livre de Violaine Bérot publié chez Buchet-Chastel, appartient à cette catégorie. Installée dans la chambre 308 d’un petit hôpital de campagne, l’autrice y fait entrer tout un monde : patients, soignants, familles, visiteurs. Une galerie de voix qui, tour à tour, murmurent, rient, s’effondrent, et surtout vivent.
02/09/2025, 17:47
À l'occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC 3), qui se tenait à Nice du 9 au 13 juin 2025, les éditions Actes Sud inauguraient leur tout premier podcast, Océan Vivant, une série en six épisodes. À travers ce voyage sonore, les éditions souhaitent mettre en lumière l'océan et ses mystères, en donnant la parole à des experts et créateurs dont les œuvres explorent ce vaste monde.
27/08/2025, 11:14
C’est l’un des rendez-vous phares de la rentrée littéraire : Anne Berest signe Finistère (Albin Michel). Après l’immense succès de La Carte postale, couronné de prix et adoré des libraires, l’autrice poursuit sa plongée dans les mémoires familiales et l’histoire collective.
23/08/2025, 18:51
Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.
21/08/2025, 10:26
Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection d'un « triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.
20/08/2025, 10:28
Elle parle vite, rit souvent, revendique ses choix avec une conviction sans fard. Depuis 1979, Anne-Marie Métailié trace une route singulière dans le monde de l’édition. Loin des modes et des injonctions commerciales, elle s’est fait une spécialité : publier des voix inconnues, venues d’ailleurs. Pour fuir l'ennui.
31/07/2025, 12:32
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Commenter cet article