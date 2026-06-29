Lolita Pille, reine en son royaume littéraire

J’ai adoré ce manifeste littéraire époustouflant d’érudition, d’esprit, de recherche intérieure, et ces démonstrations articulées qui fusent de part et d’autre pour témoigner de la nécessité du roman, de ses personnages et de l’enseignement de la littérature. Sur 400 pages, à la façon d’Antigone, la littérature, érigée en rempart contre la tyrannie du présent, devient le personnage central et indépassable de nos vies, fussent-elles miniatures.

J’ai fait une lecture longue et articulée de l’ouvrage pour comprendre le processus et le mécanisme de cette recherche littéraire et philosophique dressée à partir de ce nombre incroyable de tous ces écrivains et philosophes lus, de ce panthéon personnel composé de Sartre, Woolf, Faulkner, Proust, Duras, Novalis, Pasolini, Jane Austen, Emily Brontë, Virginia Woolf, Weil. Je suis admirative. Qui dit mieux ?

J’ai beaucoup aimé l’initiative inspirante autour de la liberté créatrice, les variations et les choix d’ensemble quant à la composition du livre, les corrélations effectuées entre les thèmes évoqués : la fiction, l'autofiction, la littérature militante, le narratif multiple, la poésie, la création du personnage, sa distance d’avec lui, le caractère et le destin du personnage, la joie, le bonheur, qui augmente ou diminue – c’est selon - notre puissance créatrice, les prolégomènes autour de la narration contre le narratif, leurs oppositions, la recherche de la beauté, la recherche de la foi, et la recherche des dieux, qu’elle a fini par trouver, Lolita Pille la surdouée.

Ramenée à sa place sacrée, la littérature permet, en toute loyauté fraternelle, de se créer des familles d’écrivains qui serviront de modèles et impulseront un désir d’écriture. C’est ce que loue ce livre féministe. Lolita Pille aime à citer Faulkner et Pascal.

Mais les passages les plus nourris et les plus beaux sont ceux qui mettent à l’honneur des romancières : imparable Toni Morrison qui dessine le visage d'une rébellion humaine et universelle, Charlotte Bronte, Jean Rhys, visages grâce auxquels se déploient la sororité, et qui incarnent précisément ce que la littérature nous fait, ce que la fiction nous fait, quand cette première accouche de notre cœur et de notre âme.

Antigone reine clame la liberté totale que permet la littérature et ce qu’elle transmet. Le livre bouillonne et passionne en permanence, rythmé, insoumis, inventant sa propre langue, citant beaucoup d’auteurs et d’ouvrages : en ciblant ses repères, il transgresse et de ce fait, ne ressemble à aucun autre. En partant d’Antigone, en expliquant la notion de daimon, l’ouvrage choisit la voie de l’élévation spirituelle. Avec une amplitude rare, il traverse les siècles, les textes et les figures. Chapeau bas.

De livre en livre, l’écrivaine Lolita Pille brille par son talent, sa culture et son courage. Rien d’étonnant à ce que ce premier essai ait provoqué mon emballement et mon émotion : il est dans la droite ligne de ce que promettaient déjà Crépuscule ville, Elena et les joueuses, et Une adolescente. Grande écrivaine. Une voix essentielle de la littérature contemporaine. Merci d’être là.

Dans « une adolescente », je consacre quelques pages à mon expérience de l’ostracisme à l’école. Revenir sur les violences et la haine dont j’ai été parfois la victime, parfois le témoin à l’adolescence, m’a permis d’analyser les mécanismes d’anéantissement mis en œuvre par les brutes envers les magnifiques créatures que nous sommes. Nous donner d’autres noms. Faire comme si nous n’existions pas. Imposer leur vision du monde – et de nous, l’Autre – par la violence : « Cette haine est mystérieuse : on n’en connaît pas le véritable auteur. Elle ressemble aux tableaux non signés des grands maîtres auxquels ont contribué de nombreux disciples, mains anonymes et oubliées ? J’ignore comment et pourquoi les autres élèves ont décidé de nous mettre à l’écart. J’ignore pourquoi ils étaient si nombreux à le faire. Nul ne sait comment les oiseaux forment leurs nuages et se meurent, par milliers, en un accord si parfait, si synchronisé, si exact. » Vuong a pris son enfance violentée et il en a extrait un chaos de couleurs. Selve a pris la sienne et il en a fait les rythmes et les lumières de la poésie. J’ai pris mon adolescence et j’en ai fait un chemin vers l’art et la philosophie. Vuong a repeint ses coquards aux couleurs de l’arc-en-ciel, Selve a rempli les failles de sa naissance « de lumières rétrospectives et provisoires » et j’ai métamorphosé en oiseaux (et pas en porcs, preuve de ma magnanimité) les brutes qui ont joui de m’exclure et de me rabaisser. Et nous avons fait cela par l’écriture. C’est ainsi qu’en écrivant nous avons « augmenté notre puissance ». Nous sommes passés de l’impuissance absolue des victimes à la toute-puissance des artistes. C’est assez vertigineux quand on y pense. - Extrait d'Antigone reine

Par Laurence Biava

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