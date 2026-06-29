L'absent du mondial 2026 : Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis un an

À la veille du lancement de la Coupe du monde, le 10 juin dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait rappelé son absence. « Il y a un siège vide dans cette salle. Cette chaise vide est pour le journaliste français Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif qui est emprisonné dans le monde. Et, bien sûr, il a une accréditation. »

Accrédité par la Fédération internationale de football pour le Mondial 2026, Christophe Gleizes reste pourtant détenu en Algérie. Ses soutiens espèrent qu’il pourra obtenir une grâce présidentielle et assister à la compétition.

Lundi 29 juin, Reporters sans frontières et ses proches ont rappelé que le journaliste français est emprisonné depuis un an. Ils demandent sa « libération immédiate » et appellent à une grâce du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

« Un an que Christophe Gleizes est injustement détenu », a déclaré Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, dans un communiqué. L’organisation chapeaute le comité de soutien du journaliste sportif, collaborateur des médias So Foot et Society.

Christophe Gleizes, 37 ans, a été condamné le 29 juin 2025 à 7 ans de prison pour « apologie du terrorisme », avec mandat de dépôt. Il avait été arrêté en mai 2024, dans le cadre d’un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie, la JSK. Il avait ensuite été placé sous contrôle judiciaire.

En mars, le journaliste français a retiré un pourvoi en cassation. Cette décision devait permettre d’ouvrir la voie à une éventuelle grâce présidentielle. En mai, la justice algérienne a aussi rejeté un recours déposé par le parquet, clôturant la procédure judiciaire.

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Ses parents, Sylvie et Francis Godard, disent attendre une issue rapide. « Nous saluons les récentes évolutions judiciaires en Algérie », ont-ils écrit dans le communiqué. Ils souhaitent que « ces avancées » puissent « débouchent rapidement sur une grâce présidentielle ».

Crédits image : Reporters sans frontières

Par Clotilde Martin

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