L'absent du mondial 2026 : Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis un an

Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis un an. Alors que la Coupe du monde se déroule, Reporters sans frontières et les proches du journaliste sportif français réitèrent leur appel à une « libération immédiate », rapporte l'AFP.
Le 29/06/2026 à 13:16 par Clotilde Martin
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29/06/2026 à 13:16
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À la veille du lancement de la Coupe du monde, le 10 juin dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait rappelé son absence. « Il y a un siège vide dans cette salle. Cette chaise vide est pour le journaliste français Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif qui est emprisonné dans le monde. Et, bien sûr, il a une accréditation. »
Accrédité par la Fédération internationale de football pour le Mondial 2026, Christophe Gleizes reste pourtant détenu en Algérie. Ses soutiens espèrent qu’il pourra obtenir une grâce présidentielle et assister à la compétition.
Lundi 29 juin, Reporters sans frontières et ses proches ont rappelé que le journaliste français est emprisonné depuis un an. Ils demandent sa « libération immédiate » et appellent à une grâce du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
« Un an que Christophe Gleizes est injustement détenu », a déclaré Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, dans un communiqué. L’organisation chapeaute le comité de soutien du journaliste sportif, collaborateur des médias So Foot et Society.
Christophe Gleizes, 37 ans, a été condamné le 29 juin 2025 à 7 ans de prison pour « apologie du terrorisme », avec mandat de dépôt. Il avait été arrêté en mai 2024, dans le cadre d’un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie, la JSK. Il avait ensuite été placé sous contrôle judiciaire.
En mars, le journaliste français a retiré un pourvoi en cassation. Cette décision devait permettre d’ouvrir la voie à une éventuelle grâce présidentielle. En mai, la justice algérienne a aussi rejeté un recours déposé par le parquet, clôturant la procédure judiciaire.
À LIRE - L'exclusion des Gazaouis du programme PAUSE devant le Conseil d'État
Ses parents, Sylvie et Francis Godard, disent attendre une issue rapide. « Nous saluons les récentes évolutions judiciaires en Algérie », ont-ils écrit dans le communiqué. Ils souhaitent que « ces avancées » puissent « débouchent rapidement sur une grâce présidentielle ».
Crédits image : Reporters sans frontières
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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Sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture, mais par intérim, depuis le début du mois d'avril dernier, Fabrice Benkimoun est finalement confirmé à ce poste, à compter du 1er juillet prochain.
25/06/2026, 09:14
Depuis sa présentation officielle à Nantes en mai 2025, la mallette des mondes du livre a été utilisée lors de neuf rendez-vous en Pays de la Loire. Créé par le groupe « écologie du livre et de la lecture » de Mobilis, avec notamment la médiatrice du livre Nolwenn Caillet et l’illustratrice Marine Suire, cet outil sert à faire connaître les métiers du livre, leurs interactions et les enjeux écologiques de la filière.
24/06/2026, 15:41
L’assemblée générale 2026 de la Sofia a validé ses résolutions, renouvelé son Comité de surveillance et dressé le bilan d’une année 2025 marquée par près de 34 millions d’euros répartis aux auteurs et éditeurs. L’organisme place aussi l’intelligence artificielle, la promotion de la lecture, le livre d’occasion et l’économie des festivals littéraires parmi ses grands chantiers.
24/06/2026, 14:31
À Berlin, sept volumes ayant appartenu à l’historien Marc Bloch et à sa belle-sœur Simonne Vidal ont retrouvé leurs héritiers lors d’une cérémonie organisée le 28 mai dernier. Retrouvés dans des collections publiques allemandes grâce à des recherches de provenance, ces exemplaires rappellent que les spoliations nazies ont aussi dispersé des bibliothèques entières, parfois réduites aujourd’hui à quelques survivants identifiés au fil des enquêtes.
24/06/2026, 13:21
L'enseigne Kinokuniya a ouvert le 19 juin sa première librairie au Bangladesh, dans le quartier d’Uttara, à Dacca. Avec 40.000 titres, des imports anglophones, des livres en bengali et un vaste rayon manga, l’enseigne japonaise installe une offre rare dans un marché où le prix des livres reste un obstacle central.
24/06/2026, 12:53
Trois cents ans après la première publication des Voyages de Gulliver, parus le 28 octobre 1726, l’Irlande consacre plusieurs mois d’événements à Jonathan Swift. Jusqu’au 28 octobre, Dublin, Howth et Armagh accueillent expositions, spectacle musical, visites, débats, concerts et présentations d’éditions rares, afin de replacer l’œuvre dans l’histoire littéraire, religieuse et politique du XVIIIe siècle.
24/06/2026, 12:42
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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