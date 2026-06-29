Le Chat de Montaigne : un philosophe dans le jeu des complots

Il pleut sur Saint-Michel-de-Montaigne. Un cavalier vêtu de gris monte jusqu’au château, pose trop de questions à l’auberge et se fait aussitôt traiter en espion potentiel. En cette année 1584, l’accueil n’a rien d’excessif : le royaume se fracture, les chemins grouillent de soldats sans solde, les alliances changent de camp et une porte mal fermée peut suffire à précipiter une maison dans le malheur.

À l’intérieur, pourtant, Michel de Montaigne joue aux cartes avec Françoise, Léonore et un gros chat roux qui traverse la table avec l’assurance d’un prince. Le contraste donne immédiatement le ton. Nils Minkmar ne momifie pas l’auteur des Essais : il le rend bavard, attentif, gourmand, prompt à la plaisanterie et résolument allergique aux certitudes trop bien coiffées. À propos des chiens de garde, il tranche : « Il me semble préférable de passer sa vie entre des livres et des chats. Mais je rêve, je sais. »

Une tour, des chats et de gris messagers

Le Grison n’est pas venu pour goûter le vin de Françoise ni les tourtes de la cuisine. Il porte un ordre secret : Montaigne doit gagner Paris sans délai. La Cour a besoin de lui, et rien de bon ne se prépare lorsqu’elle convoque un homme qui a fait du doute une discipline et de la médiation une seconde nature.

Minkmar transforme cette mission en formidable machine à histoires. Le Montaigne de Le Chat de Montaigne reste fidèle à sa manière de peser les arguments, d’écouter les contradictions et de se méfier des passions collectives. Mais il devient aussi un personnage d’action, placé dans une France où les complots, les rivalités religieuses et les ambitions princières menacent à chaque carrefour.

Son fameux « Que sais-je ? » cesse alors d’être une devise de manuel. Il devient une arme de survie. Refuser les évidences, c’est éviter les pièges ; demander avant d’accuser, c’est déjà résister à la contagion de la violence.

Quand Paris sent la boue, le brie et la peur

À Paris, le récit gagne encore en mouvement grâce à Nicolas Poulain. Le jeune homme, envoyé à la place d’un oncle disparu, débarque avec un étui à écrire, une tenue mal assortie et la ferme intention de ne pas laisser voir qu’il n’a aucune idée de ce qui l’attend.

Sa traversée de la ville offre quelques-unes des pages les plus vives du roman. Paris y est congestionné, affamé, bruyant, surveillé : les sergents s’embrouillent dans des lois mouvantes, les charrettes bloquent les rues, les porcs imposent leur loi aux passants et les rumeurs font presque office de police. Minkmar reconstitue ce monde avec une précision très concrète, jamais poussiéreuse. On y sent la pluie, la fumée, les pavés humides, le pain chaud et le danger qui s’invite dans les gestes les plus ordinaires.

Nicolas apporte surtout au livre un regard neuf. Sa naïveté n’empêche ni son courage ni son intelligence ; elle permet de découvrir Montaigne à hauteur d’homme, loin de la statue du philosophe. Avec son scribe, l’écrivain devient un passeur d’histoires, persuadé que raconter peut désamorcer une violence. Face à un homme armé, il avance cette proposition simple : « Le meilleur chemin vers la mémoire, c’est l’écriture. »

Un philosophe qui préfère les vivants

Le grand plaisir du livre tient à cette alliance rare entre l’érudition et l’élan. Les Essais, la Cour des Valois, les guerres de Religion, la Saint-Barthélemy ou les débats sur les « cannibales » du Nouveau Monde nourrissent le récit sans le retenir. Tout passe par des dialogues vifs, des repas, des scènes de famille, des lettres, des disputes et des déplacements où le tragique côtoie volontiers le burlesque.

Françoise de Montaigne participe pleinement à cette réussite. Fine stratège, moqueuse, peu disposée à croire aux prétextes de son mari, elle donne au duo une énergie réjouissante. Léonore, la fille du couple, et le chat roux ajoutent leur grain de désordre à une maison où l’on parle de politique, de vin, de littérature et de meurtre avec le même sérieux relatif.

Le Chat de Montaigne réussit ainsi un pari délicat : faire d’un monument littéraire un personnage romanesque sans le réduire à une silhouette d’époque. Nils Minkmar compose un roman historique vif, malicieux et savamment désinvolte, où penser ne ralentit jamais l’aventure — et où un chat couché sur une feuille peut encore tenir tête au royaume entier.

(Ndr : Cet ouvrage est l’adaptation française, par l’auteur, du roman Montaignes Katze, paru en 2022)

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Par Victor De Sepausy

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