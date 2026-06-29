Odyssée funambule : Nicolas Deleau lance Job sur les routes du monde

« Que ce souffle me porte et que d’autres l’entendent. » Avant même que Job pose le pied sur le quai de Durban, Nicolas Deleau donne à son récit l’allure d’une invocation. Il y aura un homme revenu de loin, des années perdues, une histoire trop vaste pour être rangée dans une seule version. Il y aura surtout la route, ses bifurcations, ses pièges et cette promesse tenace : rien n’est jamais tout à fait fini tant qu’un horizon demeure.

Job débarque de l’Aldébaran dans une nuit de fioul, de rouille et de pluie sale. Il quitte le navire, les frères Kalash et le bord qui, malgré tout, le protégeait. Devant lui, l’Afrique du Sud, la liberté, une femme aimée dont il poursuit la trace. Il espérait le silence. Rouslan, marin ukrainien, colosse du Donbass et ancien soldat, lui emboîte le pas avec un enthousiasme sans frein : « Nom de Dieu, l’aventure, camarade ! »

Trois hommes et un monde trop vaste

Le tête-à-tête ne dure pas. Après une rencontre nocturne au bord d’une route, Gabriel le Magnifique embarque les deux hommes dans son camion. Costume queue-de-pie, haut-de-forme, camion militaire chargé de mystères, mangouste parée d’or sur l’épaule : ce personnage surgit comme un conteur tombé d’un autre livre. Il parle sans s’interrompre, plaisante, provoque, prophétise. Il sait aussi regarder ce que les autres taisent.

Son camion devient un navire terrestre. À bord, les trois hommes traversent les pistes, les frontières et les paysages de l’Afrique australe. Rouslan apporte sa démesure, son passé de guerre et ses élans de gamin.

Job écrit à Régina, cherche ce qu’il a perdu sans savoir encore ce qu’il attend de ces retrouvailles. Gabriel orchestre l’équipée avec une élégance burlesque, capable de transformer une leçon de cuisine en manifeste : « La propreté, c’est l’élégance. »

Nicolas Deleau ne traite jamais l’aventure comme un décor. Elle passe par le fufu battu au pilon, les corps qui dorment dans les herbes, les routes qui se défont, les odeurs de lac, les insectes, la vodka et la poussière qui colle aux lèvres. La langue s’attarde, bifurque, emporte. Elle donne au moindre détail une force de bascule.

La route, les guerres et les affamés

Le roman avance pourtant dans un monde qui ne se laisse pas rêver sans violence. Les guerres du Mozambique, les réfugiés, les trafics, les armes et les frontières jalonnent le trajet. Gabriel les connaît. Il les raconte avec une lucidité qui refuse toute illusion humanitaire : « La Faim. C’est elle, et elle seule, qui se dresse entre aujourd’hui et demain. »

Cette phrase ouvre la part la plus sombre du livre, sans jamais briser son élan. Odyssée funambule regarde la dévastation en face, mais préserve les gestes de partage, la dérision, la fête et l’attention portée à l’autre. Chez Deleau, une amitié naît autour d’une gamelle, d’une chanson, d’un feu maigre ou d’une parole donnée trop vite. La fraternité ne corrige rien ; elle permet de continuer.

Job, lui, comprend peu à peu que le voyage ne se mesure pas à la distance parcourue. À Régina, il écrit : « Ce ne sont pas les kilomètres qui font la distance, c’est l’intention. » Tout le roman se tient dans cet écart : quitter est facile, s’éloigner vraiment demande une autre force.

Le monde sur le fil

Odyssée funambule a la vigueur des grands récits de départ, mais ne cède jamais au goût du pittoresque. Nicolas Deleau fait du monde un espace de trouble, de beauté et de menace, où chaque rencontre déplace la trajectoire de ceux qui croyaient savoir où ils allaient.

Sa prose avance par nappes : elle se charge de voix, d’odeurs, de souvenirs, puis s’ouvre brusquement sur une trouée de ciel, un lac, une ville ou une route rouge. Le livre garde ainsi une respiration d’épopée intime, pleine de bruit, de fureur et de douceur.

Avec Job, Rouslan et Gabriel, Nicolas Deleau signe un roman d’aventures généreux, charnel et profondément vivant. Une odyssée qui ne promet aucun retour intact, mais donne au voyage sa puissance première : celle de faire surgir, dans le désordre du monde, des compagnons inattendus et des vies nouvelles.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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