Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés

Le projet est lié au Service95 Book Club, le club de lecture lancé par la chanteuse. Chaque mois, celui-ci recommande un livre et propose des contenus autour de l’ouvrage choisi, notamment des entretiens avec les auteurs. La Manifesto Library en constitue la première déclinaison physique permanente.

La collection rassemble près de 100 titres interdits, censurés, retirés de certains rayons ou publiquement contestés. Les livres sont répartis selon quatre axes, annoncés par la Livraria Lello : pouvoir, contrôle, voix et mémoire. Cette classification permet de réunir des textes très différents, des romans aux essais, autour de la question de l’accès aux œuvres et des formes de restriction dont elles peuvent faire l’objet.

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Des œuvres contestées

Parmi les titres mentionnés figurent La Servante écarlate de Margaret Atwood, Coupable de Reginald Dwayne Betts, Les Versets sataniques de Salman Rushdie ou encore des textes d’Olga Tokarczuk. On retrouve également dans cette sélection Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee, Les Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, La Couleur pourpre d’Alice Walker, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Maus d’Art Spiegelman et Persepolis de Marjane Satrapi.

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La bibliothèque inclut aussi des livres qui ont été contestés pour leurs thèmes ou leur présence dans des bibliothèques et établissements scolaires. La Livraria Lello cite, parmi les sujets abordés, l'ethnie et les origines, le racisme, la sexualité, l’identité, les droits LGBTQIA+, la violence politique ou la mémoire collective.

La Manifesto Library s’appuie sur un constat mis en avant dans la présentation du projet : la censure du livre reste un sujet actuel. La page officielle de la Livraria Lello évoque 4240 livres visés en 2023 dans des districts scolaires et bibliothèques publiques aux États-Unis. Elle indique aussi qu’en 2024, des écrivains ont été emprisonnés ou détenus dans plus de 40 pays en raison de ce qu’ils avaient écrit, publié ou déclaré.

Un prolongement du Service95 Book Club

Avant cette ouverture à Porto, Dua Lipa avait lancé le Service95 Book Club. L'idée repose sur une recommandation de lecture mensuelle, accompagnée d’un entretien avec l’auteur lorsque cela est possible. Des autrices comme Margaret Atwood ou Olga Tokarczuk ont déjà participé à cette animation autour des livres.

La chanteuse présente la Manifesto Library comme un lieu destiné aux livres qui interrogent ou qui ont eux-mêmes été remis en question. Elle insiste sur les ouvrages retirés de certaines bibliothèques, interdits dans des districts scolaires ou visés en raison de leurs thématiques.

La direction de la Livraria Lello rattache l'initiative à l’histoire de la librairie. Auprès de Forbes Porto, Francisca Pedro Pinto, responsable marketing et développement commercial de l'enseigne, affirme que « depuis 120 ans, la Livraria Lello repose sur une conviction simple : le livre est un médium de liberté » et que « la Manifesto Library naît de cette croyance ». Elle ajoute que l’enjeu concerne « non seulement l’avenir de la lecture, mais la capacité d’une société à imaginer, interpréter et construire son propre avenir ».

Crédits photo : Dua Lipa à la Berlinale, Festival international du film de Berlin, en 2026 - Harald Krichel, CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com