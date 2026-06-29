Les éditeurs néerlandais lancent leur plateforme de licences IA

Les éditeurs néerlandais veulent sortir du face-à-face entre pillage des contenus et refus de principe de l’intelligence artificielle. Publishers Lunch assure que plusieurs acteurs majeurs du marché — VBK, WPG, Lannoo, Maven, avec le distributeur CB — ont lancé Bookpact.ai, une plateforme destinée à négocier des licences avec les entreprises d’IA.

Le principe est volontaire : les éditeurs choisissent les titres qu’ils souhaitent rendre disponibles, avec le consentement des auteurs, puis définissent les usages autorisés. Selon l’International Publishers Association, Bookpact.ai représente une infrastructure permettant aux ayants droit de structurer, contrôler et rémunérer l’exploitation de leurs œuvres par les acteurs technologiques.

Sur son site, Bookpact.ai formule le diagnostic plutôt cash : « Les livres sont actuellement utilisés à grande échelle pour l’entraînement de l’IA et d’autres applications, souvent sans autorisation ni rémunération des auteurs ou des éditeurs. » La plateforme répond à cette situation par six principes : consentement préalable, rémunération équitable, intégrité des contenus, attribution, traçabilité, ancrage européen et prise en compte de l’impact environnemental.

Réponse contractuelle à l’IA générative

Le lancement intervient alors que les éditeurs, auteurs et sociétés de gestion cherchent des outils pour reprendre la main sur l’exploitation des catalogues. L’enjeu n’est plus seulement de savoir si des œuvres ont déjà été utilisées sans autorisation, mais d’organiser l’avenir : qui autorise, pour quel usage, pendant combien de temps, avec quelle rémunération et quelles garanties de suivi ?

Bookpact.ai se présente comme une plateforme à deux faces. Les éditeurs indiquent, dans leur espace, les titres pouvant faire l’objet d’une licence. Les entreprises d’IA soumettent ensuite des propositions ciblées, que les ayants droit peuvent accepter ou refuser. L’accès aux fichiers doit s’effectuer dans un cadre juridique et technique documenté, tandis que les éditeurs reçoivent des rapports par client et par titre, utilisables pour la reddition des droits.

Cette granularité est centrale. Un auteur ou un éditeur peut accepter une consultation ponctuelle avec attribution, mais refuser l’entraînement d’un modèle. Il peut autoriser un résumé, une traduction ou une application interactive, tout en excluant d’autres usages commerciaux. La plateforme tente ainsi de remplacer une autorisation globale par des accords modulables.

Le site destiné aux entreprises d’IA insiste sur cette logique de conformité. Bookpact.ai affirme proposer « une manière structurée et évolutive de conclure des accords, avec consentement documenté, conditions de licence claires et rémunération démontrable des ayants droit ». Le vocabulaire est révélateur : le droit d’auteur n’est pas un frein, mais une infrastructure nécessaire au développement légal de l’IA.

Le droit d’auteur comme levier de négociation

L’initiative néerlandaise rejoint d’autres mouvements européens autour de la licence volontaire. Au Royaume-Uni, ActuaLitté a déjà signalé le dispositif opt-in lancé par Publishers’ Licensing Services pour les usages d’IA générative. Bookpact.ai s’inscrit dans cette même logique, avec une interface de vente conçue pour gérer des propositions titre par titre.

L’ancrage européen fait échoe au règlement de l'Union sur l’intelligence artificielle, qui renforce progressivement les obligations de transparence et de conformité au droit d’auteur pour les entreprises opérant dans l’Union. Pour les éditeurs, cet environnement peut devenir un levier : si les modèles doivent documenter leurs données d’entraînement, les catalogues correctement licenciés prennent une nouvelle valeur.

Dans la présentation relayée, Sander Ruys, fondateur de Bookpact.ai et de Maven Publishing, défend une approche pragmatique : ceux qui ne souhaitent pas participer peuvent dire non ; ceux qui participent doivent pouvoir fixer leurs conditions. L’idée n’est donc pas de rendre tous les livres disponibles pour l’IA, mais d’organiser un marché où le consentement précède l’usage.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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