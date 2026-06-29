Toulouse-Montpellier : au Stade de France, les maux d'un score

À la pause, la finale semblait déjà rangée dans l’armoire aux trophées du Stade toulousain. 25-6, trois essais, une efficacité presque insolente, et le Montpellier Hérault Rugby (MHR) réduit à courir après une ombre noire... et rouge. Puis la nuit est devenue blanche pour les joueurs de la ville rose. Dès le retour des vestiaires Justo Piccardo frappe juste, quand en face, Matthis Lebel écope d'un carton jaune et quitte le champ de bataille.

L’orage interrompt la rencontre, mais Léo Coly ramène les Héraultais à huit points, et Toulouse, soudain, ne joue plus pour éblouir. Simplement pour résister. Au micro de RMC Sport, Antoine Dupont le résuma : « On ne fait pas le match de l’année, mais on s’en fout, c’est un Bouclier de plus. » Il avait raison, surtout si l’on attendait de Toulouse une symphonie de relances, de traversées spectaculaires.

Sauf qu'une finale se juge aussi à ce qu’elle arrache : l'entraîneur Ugo Mola repart avec un quatrième Bouclier de Brennus consécutif, le 25e de l'histoire du club – entre 1994 et 1997, les anciens se souviennent d'une saga tout aussi vibrante. Mais d'une dynastie à l'autre, pour l'emporter, les joueurs auront encore serré les dents.

Toulouse, dégrisé dans sa conquête

On ne comprendra pas Toulouse avec un chant de triomphe : plutôt un roman de résilience. La Peste, d’Albert Camus s'impose par la morale à l'oeuvre dans le contexte épidémique : des hommes qui font ce qu’il faut, au moment où il le faut, sans illusion héroïque, parce que la situation ne leur laisse aucune alternative. Toulouse, en première période, donnait le sentiment d’avoir déjà vacciné la finale contre toute incertitude. Puis Montpellier est revenu, la tempête a suspendu la soirée, la fatigue a épaissi les gestes, et le champion a dû quitter le registre du panache pour celui du devoir.

En première période, cette équipe a frappé comme une cavalerie : sur une touche dans le camp rouge et noir, Peato Mauvaka et Antoine Dupont ont joué vite, l’un rendant à l’autre, le talonneur accélérant sur une vingtaine de mètres pour le premier essai. À la 33e minute, Mauvaka a encore fini en force, après que le Stade eut trouvé une nouvelle incursion dans les 22 mètres adverses. Quatre minutes plus tard, Romain Ntamack, Blair Kinghorn et Teddy Thomas prolongeaient le mouvement, avant que Dupont ne surgisse en soutien intérieur pour conclure le troisième essai toulousain avant la pause.

Crédits photo : ActuaLitté / Clotilde Martin, CC BY-SA 4.0

Fin de la première mi-temps : 25-6 disait tout de la maîtrise, mais déjà le score mentait un peu. Il racontait l’adresse toulousaine, et sa promenade de santé. Car à la reprise, Montpellier a contesté le récit. Piccardo a marqué à la 42e minute, Lebel a quitté les siens dix minutes en raison d’un carton jaune, et Toulouse s’est retrouvé dans cette position qui dit beaucoup des grands champions : non plus imposer son ordre, mais empêcher la contagion du doute.

Toulouse a davantage géré que joué : Ntamack a ajouté une pénalité, et Jack Willis, homme de tranchée plus que de parade, a labouré les rucks, gratté des ballons, défendu tout ce que le MHR cherchait à rendre vivant. Camus convient à ce Toulouse-là : moins solaire que lucide, moins ivre de conquête que fidèle à une tâche, vainqueur parce qu’il accepte que certaines finales ne se gagnent pas en beauté, mais en refusant obstinément de céder.

Montpellier, ne mérite pas un livre de vaincu

Montpellier, lui, ne mérite pas un livre de vaincu. Le MHR a perdu, c'est vrai : il a surtout laissé filer sa chance. Le Grand Meaulnes, d’Alain-Fournier, éclaire cette finale : une domaine entrevu, presque atteint, puis perdu au moment de le rejoindre. Les Héraultais ont eu ce match sous les yeux comme Meaulnes garde la trace d’une fête à laquelle il ne parvient plus à revenir : quelque chose d’éblouissant, d’incomplet, de douloureusement proche.

La première période avait tout d’un piège. Montpellier était revenu à 7-6 par le pied de Hugo Domingo Miotti, avait mis de la densité, de l’impact, de la présence. Mais Toulouse a puni chaque relâchement avec une précision cruelle : Mauvaka une première fois, Mauvaka encore, Dupont avant la pause, puis Ntamack pour fermer le rideau du premier acte. Le MHR n’était pas balayé dans le jeu ; il était distancé au tableau (ce qui est parfois pire...). L’écart racontait une domination et plus encore, une différence de rendement.

La suite a rendu les regrets presque éternels. Dès la 42e minute, l’essai de Piccardo a déplacé la peur. Celui de Coly, à la 63e, transformé dans la minute suivante, aura soudain tenu public en respect : et si rien n'était écrit ? Entre les deux, Montpellier a remis du mouvement, davantage conservé le ballon, occupé le camp toulousain, trouvé des séquences quand les Rouge et Noir reculaient.

Mais le MHR a manqué ce qui change une belle résistance en renversement : le dernier choix, le lancer propre, le surnombre exploité, la patience au bord de la ligne. Les occasions en or ne valent rien si elles restent dans l’air. Le dernier ballon d’espoir, près de l’en-but toulousain, a fini comme une phrase coupée. Nouchi, Vunipola, Price, Coly et les autres avaient regardé Toulouse dans les yeux. Ils n’ont pas trouvé la porte.

C’est là que Le Grand Meaulnes évite la facilité du pathos. Le livre n’est pas seulement celui de la nostalgie ; il est celui d’un passage manqué. Montpellier a entrevu une finale possible au moment même où le match semblait lui avoir échappé. Il a trouvé le chemin trop tard, puis l’a perdu dans les détails. Le MHR n’a pas été petit. Il a été inachevé. Et c’est précisément ce qui rend sa défaite plus dure : il ne lui a pas manqué de courage, mais cette netteté minuscule qui fait basculer les grands soirs.

Certains soirs, même l'orage pleure

Quant à la finale, en soi, ce fut un drôle d’objet. Pas tout à fait un grand spectacle, pas seulement un fracas de suspense : une nuit heurtée où la beauté a souvent pris la forme d’une erreur évitée de justesse. Pour elle, La Route des Flandres, de Claude Simon, s’impose. Non pour faire de Saint-Denis un champ de bataille plaqué sur le rugby, mais parce que ce roman avance comme cette finale a fini par avancer : par éclats, reprises, perceptions brouillées, corps fatigués, souvenirs déjà contradictoires d’un même désordre. Chez Simon, la bataille brouille le tableau : elle est une matière qui se défait pendant qu’on la traverse. Au Stade de France, après la pause, la rencontre a pris cette texture-là.

Arrivé en prince du jeu, Toulouse est devenu simple fantassin. Montpellier, déjà condamné, a fait trembler jusqu'à la foudre. Alors, oui : le score final restera 28-20. Mais les chiffres sont trop lisses. Ils ne disent rien de l’avance devenue fragile, de cette seconde période arrachée, d'un public suspendu à une pénaltouche ni même de l’orage au-dessus des dieux du Stade. Et surtout, il passe sous silence cette étrange sensation qu’une équipe sacrée pour la quatrième fois de suite a dû gagner comme si elle défendait son premier titre.

C’est la beauté de cette finale : elle a refusé la légende simple. Toulouse n’a pas seulement confirmé son règne ; il l’a protégé. Montpellier n’a pas seulement perdu ; il a révélé la faille où l’exploit aurait pu entrer.

Il restait Toulouse, encore. Une résistance chez Camus, un rêve manqué chez Alain-Fournier, une bataille en lambeaux chez Claude Simon. Et au bout de la nuit, un Bouclier de plus.

Crédit photo : France Télévisions

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com