Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Insolite

Toulouse-Montpellier : au Stade de France, les maux d'un score

Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.

Le 29/06/2026 à 16:10 par Clotilde Martin

| 2 Partages

Publié le :

29/06/2026 à 16:10

Clotilde Martin

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

À la pause, la finale semblait déjà rangée dans l’armoire aux trophées du Stade toulousain. 25-6, trois essais, une efficacité presque insolente, et le Montpellier Hérault Rugby (MHR) réduit à courir après une ombre noire... et rouge. Puis la nuit est devenue blanche pour les joueurs de la ville rose. Dès le retour des vestiaires Justo Piccardo frappe juste, quand en face, Matthis Lebel écope d'un carton jaune et quitte le champ de bataille.

L’orage interrompt la rencontre, mais Léo Coly ramène les Héraultais à huit points, et Toulouse, soudain, ne joue plus pour éblouir. Simplement pour résister. Au micro de RMC Sport, Antoine Dupont le résuma : « On ne fait pas le match de l’année, mais on s’en fout, c’est un Bouclier de plus. » Il avait raison, surtout si l’on attendait de Toulouse une symphonie de relances, de traversées spectaculaires.

Sauf qu'une finale se juge aussi à ce qu’elle arrache : l'entraîneur Ugo Mola repart avec un quatrième Bouclier de Brennus consécutif, le 25e de l'histoire du club – entre 1994 et 1997, les anciens se souviennent d'une saga tout aussi vibrante. Mais d'une dynastie à l'autre, pour l'emporter, les joueurs auront encore serré les dents.

Toulouse, dégrisé dans sa conquête

On ne comprendra pas Toulouse avec un chant de triomphe : plutôt un roman de résilience. La Peste, d’Albert Camus s'impose par la morale à l'oeuvre dans le contexte épidémique : des hommes qui font ce qu’il faut, au moment où il le faut, sans illusion héroïque, parce que la situation ne leur laisse aucune alternative. Toulouse, en première période, donnait le sentiment d’avoir déjà vacciné la finale contre toute incertitude. Puis Montpellier est revenu, la tempête a suspendu la soirée, la fatigue a épaissi les gestes, et le champion a dû quitter le registre du panache pour celui du devoir.

En première période, cette équipe a frappé comme une cavalerie : sur une touche dans le camp rouge et noir, Peato Mauvaka et Antoine Dupont ont joué vite, l’un rendant à l’autre, le talonneur accélérant sur une vingtaine de mètres pour le premier essai. À la 33e minute, Mauvaka a encore fini en force, après que le Stade eut trouvé une nouvelle incursion dans les 22 mètres adverses. Quatre minutes plus tard, Romain Ntamack, Blair Kinghorn et Teddy Thomas prolongeaient le mouvement, avant que Dupont ne surgisse en soutien intérieur pour conclure le troisième essai toulousain avant la pause.

CC BY-SA 4.0, ActuaLitté (Clotilde Martin) / Stade de France, Finale Toulouse - Montpellier (Samedi 27 juin 2026)
Crédits photo : ActuaLitté / Clotilde Martin, CC BY-SA 4.0

Fin de la première mi-temps : 25-6 disait tout de la maîtrise, mais déjà le score mentait un peu. Il racontait l’adresse toulousaine, et sa promenade de santé. Car à la reprise, Montpellier a contesté le récit. Piccardo a marqué à la 42e minute, Lebel a quitté les siens dix minutes en raison d’un carton jaune, et Toulouse s’est retrouvé dans cette position qui dit beaucoup des grands champions : non plus imposer son ordre, mais empêcher la contagion du doute.

Toulouse a davantage géré que joué : Ntamack a ajouté une pénalité, et Jack Willis, homme de tranchée plus que de parade, a labouré les rucks, gratté des ballons, défendu tout ce que le MHR cherchait à rendre vivant. Camus convient à ce Toulouse-là : moins solaire que lucide, moins ivre de conquête que fidèle à une tâche, vainqueur parce qu’il accepte que certaines finales ne se gagnent pas en beauté, mais en refusant obstinément de céder.

Montpellier, ne mérite pas un livre de vaincu

Montpellier, lui, ne mérite pas un livre de vaincu. Le MHR a perdu, c'est vrai : il a surtout laissé filer sa chance. Le Grand Meaulnes, d’Alain-Fournier, éclaire cette finale : une domaine entrevu, presque atteint, puis perdu au moment de le rejoindre. Les Héraultais ont eu ce match sous les yeux comme Meaulnes garde la trace d’une fête à laquelle il ne parvient plus à revenir : quelque chose d’éblouissant, d’incomplet, de douloureusement proche.

La première période avait tout d’un piège. Montpellier était revenu à 7-6 par le pied de Hugo Domingo Miotti, avait mis de la densité, de l’impact, de la présence. Mais Toulouse a puni chaque relâchement avec une précision cruelle : Mauvaka une première fois, Mauvaka encore, Dupont avant la pause, puis Ntamack pour fermer le rideau du premier acte. Le MHR n’était pas balayé dans le jeu ; il était distancé au tableau (ce qui est parfois pire...). L’écart racontait une domination et plus encore, une différence de rendement.

La suite a rendu les regrets presque éternels. Dès la 42e minute, l’essai de Piccardo a déplacé la peur. Celui de Coly, à la 63e, transformé dans la minute suivante, aura soudain tenu public en respect : et si rien n'était écrit ? Entre les deux, Montpellier a remis du mouvement, davantage conservé le ballon, occupé le camp toulousain, trouvé des séquences quand les Rouge et Noir reculaient.

Mais le MHR a manqué ce qui change une belle résistance en renversement : le dernier choix, le lancer propre, le surnombre exploité, la patience au bord de la ligne. Les occasions en or ne valent rien si elles restent dans l’air. Le dernier ballon d’espoir, près de l’en-but toulousain, a fini comme une phrase coupée. Nouchi, Vunipola, Price, Coly et les autres avaient regardé Toulouse dans les yeux. Ils n’ont pas trouvé la porte.

C’est là que Le Grand Meaulnes évite la facilité du pathos. Le livre n’est pas seulement celui de la nostalgie ; il est celui d’un passage manqué. Montpellier a entrevu une finale possible au moment même où le match semblait lui avoir échappé. Il a trouvé le chemin trop tard, puis l’a perdu dans les détails. Le MHR n’a pas été petit. Il a été inachevé. Et c’est précisément ce qui rend sa défaite plus dure : il ne lui a pas manqué de courage, mais cette netteté minuscule qui fait basculer les grands soirs.

Certains soirs, même l'orage pleure

Quant à la finale, en soi, ce fut un drôle d’objet. Pas tout à fait un grand spectacle, pas seulement un fracas de suspense : une nuit heurtée où la beauté a souvent pris la forme d’une erreur évitée de justesse. Pour elle, La Route des Flandres, de Claude Simon, s’impose. Non pour faire de Saint-Denis un champ de bataille plaqué sur le rugby, mais parce que ce roman avance comme cette finale a fini par avancer : par éclats, reprises, perceptions brouillées, corps fatigués, souvenirs déjà contradictoires d’un même désordre. Chez Simon, la bataille brouille le tableau : elle est une matière qui se défait pendant qu’on la traverse. Au Stade de France, après la pause, la rencontre a pris cette texture-là.

Arrivé en prince du jeu, Toulouse est devenu simple fantassin. Montpellier, déjà condamné, a fait trembler jusqu'à la foudre. Alors, oui : le score final restera 28-20. Mais les chiffres sont trop lisses. Ils ne disent rien de l’avance devenue fragile, de cette seconde période arrachée, d'un public suspendu à une pénaltouche ni même de l’orage au-dessus des dieux du Stade. Et surtout, il passe sous silence cette étrange sensation qu’une équipe sacrée pour la quatrième fois de suite a dû gagner comme si elle défendait son premier titre.

C’est la beauté de cette finale : elle a refusé la légende simple. Toulouse n’a pas seulement confirmé son règne ; il l’a protégé. Montpellier n’a pas seulement perdu ; il a révélé la faille où l’exploit aurait pu entrer.

Il restait Toulouse, encore. Une résistance chez Camus, un rêve manqué chez Alain-Fournier, une bataille en lambeaux chez Claude Simon. Et au bout de la nuit, un Bouclier de plus.

Crédit photo : France Télévisions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Norvège-France : derrière le triplé de Dembélé, un match à pleine vitesse

Portée par le triplé d’Ousmane Dembélé, la France a battu la Norvège 4-1, vendredi 26 juin à Foxborough, pour finir en tête du groupe I de la Coupe du monde. Mais entre la riposte immédiate de Thelo Aasgaard, le penalty repoussé par Mike Maignan et la rotation nordique, le score ne dit pas tout. Alain Damasio, Tom Stoppard et Émile Zola donnent à cette soirée ses trois lignes de fuite.

28/06/2026, 09:34

ActuaLitté

Zverev sacré à Roland-Garros 2026 : Cobolli lui a fait vivre l’enfer, avant de craquer

Finale. Le mot magique de toute compétition sportive. Le sésame que tout athlète traque. Alexander Zverev a remporté Roland-Garros, dimanche 7 juin, après 4 h 16 de tension contre Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 [5], 6-1). Premier Grand Chelem pour l’Allemand, premier vertige majeur pour l’Italien : la rencontre aura tenu dans un paradoxe rare, celui d’un favori sacré après avoir longtemps semblé menacé par sa propre histoire.

08/06/2026, 12:43

ActuaLitté

PSG-Arsenal : derrière la victoire, la cruauté de la Ligue des champions

Paris a gagné, mais Paris n’a pas régné sans partage. Arsenal a perdu, mais Arsenal n’a pas disparu du match. Entre le but précoce de Kai Havertz, l’égalisation d’Ousmane Dembélé et la décision aux tirs au but, la finale 2026 de la Ligue des champions appelle un éclairage : Le Cid, Le Rivage des Syrtes et La Chartreuse de Parme.

31/05/2026, 14:50

ActuaLitté

Alcaraz - Sinner, Roland-Garros 2025 : une finale homérique

Hier, la terre a tremblé : le finaliste de Roland-Garros 2025, Jannik Sinner, a été éliminé dès le deuxième tour de l’édition 2026. À quelques jours d’une finale qui n’opposera donc pas les deux grands favori avant le début de ce grand Chelem, retour sur la finale 2025 entre Sinner et Alcaraz, sur le court Philippe-Chatrier.

30/05/2026, 10:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Le Chat de Montaigne : un philosophe dans le jeu des complots

En 1584, un messager de la reine mère tire Michel de Montaigne de son château périgourdin et l’envoie à Paris, au cœur d’un royaume miné par les guerres de Religion. Avec Françoise, son épouse, et Nicolas Poulain, jeune scribe sans expérience, l’auteur des Essais entre dans une affaire de Cour où les secrets circulent plus vite que les armées. Le Chat de Montaigne signé Nils Minkmar mêle érudition, panache et comédie avec un plaisir contagieux. Miaulements à venir ce 20 août.

 

29/06/2026, 16:10

ActuaLitté

La bagarre

29/06/2026, 12:15

ActuaLitté

“L'art est un anti destin“

Le nouveau livre de Pascal Louvrier est une biographie historique, engagée, extrêmement réussie, qui vise à restaurer l’image injustement ternie de Malraux, prix Goncourt 1933, ministre des affaires culturelles puis ministre d’Etat sous la présidence de Gaulle, auteur de « La condition humaine », « Antimémoires », « Lazare », « La voie royale », « L’espoir », « Les chênes qu’on abat », entre autres livres parmi une production littéraire qui fut à foison, et inégalée de par sa qualité, son nombre et son caractère. 

29/06/2026, 12:14

ActuaLitté

Lolita Pille, reine en son royaume littéraire

En lice pour le prochain Renaudot Essai, Antigone reine, le dernier livre de Lolita Pille, est un essai magistral. Profondément littéraire, libre, habité, incarné, il confirme un talent singulier ainsi que son apprentissage minutieux de lectrice et d’écrivaine.

29/06/2026, 12:02

ActuaLitté

Odyssée funambule : Nicolas Deleau lance Job sur les routes du monde

À Durban, Job quitte un cargo et s’avance dans la nuit avec un sac, une bouteille de vodka et une femme aimée pour horizon. Le voyage qu’il croyait solitaire bascule vite : Rouslan, colosse ukrainien, puis Gabriel le Magnifique et sa mangouste l’entraînent sur les pistes d’Afrique australe, vers le Mozambique et le Zambèze. Odyssée funambule de Nicolas Deleau est un roman-monde fiévreux, fraternel et somptueusement incarné, à aborder le 26 août.

29/06/2026, 11:47

ActuaLitté

Jean-Philippe Louis fait parler les silences de Guadeloupe

À Saint-Claude, en Guadeloupe, Anicet entend les conversations qui traversent les terrasses, les avis d’obsèques de la radio et les silences trop lourds des adultes. Avec Calixte, son ami chanteur, il grandit sous le regard des taties et d’un kapokier malade auquel la vallée prête tous les malheurs. Dans Les fils du kapokier, Jean-Philippe Louis compose un roman nerveux, drôle et profondément mélancolique sur l’amitié, les départs et ce que les familles transmettent sans le dire. Parole libre à partir du 27 août.

29/06/2026, 11:33

ActuaLitté

La belle-mère : quand deux vérités s’entrechoquent

Asa, 55 ans, a élevé seule son fils suite au départ du père alors qu’Andreas était encore tout petit. Avancer à deux, face au monde, ça transforme. Leur relation mère-fils, fusionnelle au possible, leur a permis de tenir et de trouver du bonheur au quotidien. Seul bémol : les années ont passé et, devenu adulte, Andreas a trouvé l’amour. Elle s’appelle Josefin. Et si Asa espérait développer une relation agréable avec la jeune femme, rien ne se passe comme prévu…

29/06/2026, 10:44

ActuaLitté

Drive my car, d’Haruki Murakami : le Mal est une maladie

Publiée en 2014 dans le recueil intitulé Des Hommes sans femmes, aux éditions Belfond (traduction d’Hélène Morita), Drive my Car est une nouvelle à l’intelligence narrative exceptionnelle. La simplicité de son écriture et la profondeur qu’elle atteint évoque Tchekhov ou Kafka, présents tous deux dans le recueil. Dramatique, elle pose deux problèmes auxquels elle répond de manière limpide, abyssale. Au lieu de se refermer à la dernière page, le sens reste béant, fascinant, que le dispositif de la nouvelle épouse à jamais.

29/06/2026, 09:49

ActuaLitté

Un virus prive la société de ses mots et bouleverse l’école

Dans Ce qui se joue, roman de Caroline Hinault à paraître aux éditions du Rouergue le 19 août 2026, un virus nommé le Fatum s’attaque au langage et plonge progressivement la société dans l’aphasie. Alors que les enseignants sont les premiers touchés, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale est envoyé dans un lycée pour observer une classe liée au patient zéro.

 

29/06/2026, 09:04

ActuaLitté

Oroppa : le roman de Safae el Khannoussi sur les fantômes de l’Europe traduit en français

Oroppa, premier roman de Safae el Khannoussi, traduit du néerlandais des Pays-Bas par Françoise Antoine-Moussieaux, paraîtra le 27 août 2026 chez Robert Laffont, dans la collection Pavillons. Entre Amsterdam, Paris, Tunis et Casablanca, le livre suit plusieurs personnages déracinés, réunis autour d’un bar parisien devenu refuge pour celles et ceux qui vivent en marge, tout en portant les traces d’un passé dont ils peinent à se défaire.

29/06/2026, 08:00

ActuaLitté

Thomas Gunzig revient avec Spectres, un roman entre dimension parallèle et catastrophe humaine

Avec Spectres, à paraître le 20 août aux éditions Au diable vauvert, Thomas Gunzig signe un roman de rentrée littéraire qui mêle science-fiction, horreur existentielle et réflexion sur l’exploitation du vivant comme de l’invisible. Le récit suit une physicienne confrontée à l’ouverture d’une dimension parallèle, découverte majeure que les logiques économiques transforment rapidement en territoire à exploiter, jusqu’à provoquer une réaction aux conséquences irréversibles.

29/06/2026, 07:00

ActuaLitté

À nos marques : un premier tome pour comprendre les différences visibles et invisibles

À nos marques, roman jeunesse de Bénédicte Rousset et Calouan, paraît aux Éditions La Trace le 27 août 2026 : premier tome de la collection Nos différences en équilibre, le livre suit Élaïa et Lucien, deux adolescents que tout oppose, contraints de cohabiter lorsque leurs parents décident de former un nouveau foyer.

28/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Nicolas Deleau signe Odyssée funambule, une traversée romanesque entre Afrique et Inde

Odyssée funambule, roman de Nicolas Deleau à paraître aux éditions Actes Sud le 26 août, s’ouvre sur l’arrivée nocturne d’un homme nommé Job sur les quais de Durban, porteur d’un deuil intime et d’une quête dont il ne mesure pas encore l’ampleur. De rencontres en traversées, du Zambèze aux Grands Lacs, d’Obock aux rives du Gange, le récit compose une épopée errante, peuplée de figures énigmatiques, sur près de trente ans.

28/06/2026, 08:00

ActuaLitté

Entre fatigue, culpabilité et solitude, le quotidien d’une jeune mère

Dans Glissando, à paraître le 27 août aux éditions Zoé, Anne-Sophie Subilia suit Béa, une jeune mère qui vient d’avoir son deuxième enfant et dont le quotidien se trouble sous le poids des tâches domestiques, des inquiétudes et des tensions familiales. Le roman observe, au plus près, la fatigue maternelle, la fragilité du couple et les moments de retrait par lesquels son personnage tente de retrouver une forme d’équilibre.

28/06/2026, 07:00

ActuaLitté

Ton cadavre exquis

27/06/2026, 16:17

ActuaLitté

Espions de Cambridge, Tocqueville, paternité : la sélection Books

Cette semaine, Books suit cinq chemins où l’érudition rencontre les angles morts du présent. Les Cinq de Cambridge rappellent les ravages de la fidélité idéologique ; un biologiste démonte les mirages de la longévité ; Juan Villoro observe le football comme une religion ; Tocqueville reparaît dans une Amérique désenchantée, tandis que la paternité se lit jusque dans le cerveau. Chaque livre remet ainsi une évidence en jeu.

27/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Une héroïne de banlieue contre la misogynie ordinaire

Lycéenne, née de parents algériens, Chérine vit dans la banlieue lyonnaise. D’un caractère réservé, passionnée de films bollywoodiens, elle imagine avec son amie Farah – extravertie et dotée d’un sens aigu de la repartie – des lendemains meilleurs.

27/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Elle confond destin amoureux et obsession dangereuse

À trente-cinq ans, du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Frédérique est perdue dans une vie qui manque d’éclat. Jusqu’au jour où une banale altercation sur un trottoir met Gabriel sur sa route. Pour Frédérique, c’est une évidence cosmique ils sont faits l’un pour l’autre : elle le voit, elle le sent, elle le sait.

27/06/2026, 08:00

ActuaLitté

Volodine pousse le post-exotisme jusqu'à l'extinction humaine

Plonger, partir en apnée au fond des rêves, changer d'univers, pas de problème quand on a reçu un entraînement d'excellence. Or, une fois sur zone, les imprévus se multiplient, et les envoyées spéciales ne sont plus très sûres que leur mission ait un sens. 

27/06/2026, 07:00

ActuaLitté

Houaria : Oran, ses femmes et ses fantômes

Houaria, roman de l'auteure algéro- syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-crée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Par Ghozlène Benabi.

26/06/2026, 17:44

ActuaLitté

Les Crimes de la Maison Bleue… et il n’en resta plus qu’un ?

Un groupe d’étudiants se rend à Tsunojima, pour la retraite annuelle du Club des amateurs de roman policier. Un lieu chargé d’histoire, idéal pour ce rendez-vous : un an auparavant, l’île est devenu la scène de crime d’un quadruple meurtre. Une famille assassinée dans leur demeure. Seiji Nakamura, son épouse Kazié, leur domestiques. Un épisode sanglant, à ce jour encore inexpliqué, malgré quelques théories… Pourtant, ce n’est que le début.

26/06/2026, 17:18

ActuaLitté

Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

ActuaLitté

Des robots rêvant de liberté et des nouilles chinoises : Annalee Newitz ouvre un restaurant

En 2064, à San Francisco, Staybehind se réveille dans une cuisine inondée après des mois de mise à l’arrêt. Avec Sweetie, Cayenne et Hands, trois intelligences artificielles incarnées abandonnées par leurs employeurs, il découvre un restaurant fermé, des contrats précaires et une ville où les droits civiques n’empêchent ni l’exploitation ni la peur. Traduit par Emmanuel Chastellière, Le restaurant des robots rêveurs, d’Annalee Newitz, ouvrira le 28 août : une SF drôle, vive et délicieusement insoumise.

26/06/2026, 11:21

ActuaLitté

Ryad Assani-Razaki redonne tout leur souffle aux royaumes africains

À la fin du XVe siècle, le fort portugais d’Elmina s’élève sur la côte du golfe de Guinée, tandis que l’empire songhaï étend encore son autorité jusqu’aux portes de Tombouctou. Entre royaumes, marchés, guerres et mondes invisibles, Nyanta et Yedyo affrontent des forces qui dépassent leurs vies. Avec Les maîtres du sol, publié chez Liana Levi, Ryad Assani-Razaki compose une fresque historique et spirituelle d’une puissance rare. L'aventure débutera le 20 août.

26/06/2026, 11:19

ActuaLitté

Deux journalistes opposés forcés de travailler ensemble en pleine tempête

And Now, Back To You, roman de B.K. Borison traduit de l’anglais des États-Unis par Fabrice Canepas, paraît le 3 juillet aux éditions Verso dans la série Heartstrings. Le livre suit Jackson Clark et Delilah Stewart, deux journalistes que tout oppose, contraints de collaborer lors d’une violente tempête de neige, où leur rivalité laisse peu à peu place à une complicité inattendue.

26/06/2026, 09:45

ActuaLitté

Le fantasme en ligne qui menace de briser son mariage

« Depuis combien de temps était-elle devenue fantôme ? Elle ne comptait plus les jours désincarnés, à avoir cette impression de flotter au-dessus de son existence, à observer le monde en oblique comme à travers un épais drap de cendres. »

26/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Alaska, 1925 : des enfants menacés, un remède à 1000 km

Alaska, 1925 : la mer de Béring se fige et l’hiver enferme pour six mois la petite ville côtière de Nome. Arrivée de Seattle par l’ultime bateau, Betty découvre les lieux et leurs habitants. Parmi eux, l’autochtone Ada Blackjack élève seule son fils. Elle vit parcimonieusement de ses heures de ménage dans le « Salon » où Madame Augusta règne sur ses « colombes », et dans le dispensaire local que dirige le docteur Curtis.

26/06/2026, 08:00

ActuaLitté

Vacances en famille : surtout, ne pas parler politique

Dans la grande maison au bout de l’allée, la famille se réunit. Tout le monde est venu passer les vacances, comme chaque été. Grande famille dit grande tablée et salade de pommes de terre. Comment vont les amours ? On accueille les pièces rapportées. Tu en es où dans tes études ? On se réjouit de l’arrivée d’un nouveau bébé. Le papa n’a pas pris de congés ?

26/06/2026, 07:00

ActuaLitté

Le Poids des os : c’est quoi, le prix d’une belle vie ?

D’un côté, il y a ces personnes pour qui tout va bien, à qui la vie sourit dès leur premier souffle sur cette Terre. Une existence proche d’un long fleuve tranquille, sans soubresaut. De l’autre côté, il y a le reste de l’humanité : une part, certainement plus importante, qui se démène pour atteindre un idéal, parfois impossible, et un bonheur qui leur glisse entre les doigts, encore et toujours. Le Poids des os, ce sont 25 nouvelles, entre rêve et réalité.

25/06/2026, 16:46

ActuaLitté

Andrée Chedid, du bleu sous l'écorce

25/06/2026, 13:00

ActuaLitté

Beyrouth, Amman, Jérusalem : le récit documentaire d’Elisa Shua Dusapin

À Beyrouth, le 7 octobre 2023, Elisa Shua Dusapin attend dans une chambre d’hôtel plongée dans le noir, téléphone presque déchargé, sac prêt pour une évacuation. Quelques mois plus tard, elle s’installe à Amman, apprend l’arabe, rencontre des réfugiés et des plombières jordaniennes, puis tente de franchir le pont qui mène en Cisjordanie. Publié aux éditions Zoé, Sauf la frontière est un récit documentaire tendu, précis, sur ce que la guerre fait aux corps, aux mots et au désir de circuler librement. Traversée de la frontière le 27 août.

25/06/2026, 11:56

ActuaLitté

Grandir dans une Écosse qui ne promet rien, Ici, maintenant

À Muircross, dans le Fife des années 1990, Cora Mowat a quatorze ans, une mère en fauteuil, une amie plus âgée qui l’agace autant qu’elle l’impressionne et un lotissement dont elle rêve de s’échapper. L’arrivée de Gunner, nouveau compagnon de sa mère, fait vaciller un quotidien déjà saturé de bruit, de manque et de vigilance. Traduit de l'écossais par Anatole Pons-Reumaux et Marguerite Capelle, Ici, maintenant de Tom Newlands sortira chez Métailié, le 21 août.

25/06/2026, 11:43

ActuaLitté

La Nuit gagnera l’océan : la fantasy aquatique de Nadia Coste

Quand un messager halve, englué dans une matière noire, échoue près de l’Acropora, Discrète pressent que l’équilibre de son peuple vient de céder. Gardienne dakhana capable de lire l’avenir dans les nuages, elle doit quitter le récif et rejoindre les peuples de la forêt. Avec La Nuit gagnera l’océan, publié chez Scrineo, Nadia Coste compose une fantasy aquatique inventive, dense et portée par une héroïne qui apprend à agir sans attendre d’être délivrée de ses peurs.

25/06/2026, 11:29

ActuaLitté

Une mère et ses enfants face à l’expulsion : Dessine-moi un royaume

Jude Woods, enceinte, reçoit trois jours pour quitter le parc de mobil-homes où elle vit avec ses jumeaux de neuf ans. Evan et Virginia répondent à la menace par les jeux, les cabanes et une maison miniature arrachée à un programme immobilier. Traduit par Cécile Péronnet, le roman d’Evanthia Bromiley fait de l’urgence sociale une aventure d’enfance vive et bouleversante. Sortie le 27 août.

25/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Covid : si la vraie pandémie était politique plutôt que virale ?

Camille et Paul ont quitté la grande ville et leurs boulots qui ne leur convenaient plus pour aller s’installer dans les Alpes. Après la pandémie de 2020, ils ont voulu de l’air pur, de l’espace, une existence plus conforme à leurs aspirations. Camille, qui était « plume » d’une personnalité politique, devient accompagnateur spirituel dans une clinique privée, tout en continuant à écrire dans un journal satirique. Paul, ancien aide-soignant, poursuit sa vocation : prendre soin des autres.

25/06/2026, 07:00

ActuaLitté

Alice Hoffman : Les Ensorceleuses, une histoire de famille et de malédiction

Avec Les Ensorceleuses, premier tome de la série Practical Magic, Alice Hoffman, traduite de l’anglais (États-Unis) par Fabien Le Roy, paraît aux éditions Verso : le roman suit Gillian et Sally Owens, deux sœurs marquées par la réputation de sorcellerie qui pèse sur les femmes de leur famille, et que les années, les blessures et un drame inattendu ramènent l’une vers l’autre.

25/06/2026, 06:30

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.