Royaume-Uni : les librairies indépendantes au plus haut depuis 2012

Le Royaume-Uni et l’Irlande comptent désormais 1086 librairies indépendantes, selon les chiffres de la Booksellers Association publiés pendant l’Independent Bookshop Week. Un niveau inédit depuis 2012, qui confirme le retour d’un réseau de proximité, sans effacer la fragilité économique de commerces toujours exposés aux loyers, aux charges et à la concurrence en ligne.
Le 29/06/2026 à 10:34 par Clément Solym
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29/06/2026 à 10:34
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Les librairies indépendantes britanniques poursuivent leur remontée. D’après les données de la Booksellers Association, partagés par The Bookseller le Royaume-Uni et l’Irlande recensent désormais 1086 établissements indépendants, contre 1025 un an plus tôt.
La progression est nette : 61 librairies supplémentaires en douze mois, et le meilleur total depuis 2012. Elle prolonge un redressement entamé après le point bas de la décennie précédente, quand la concurrence du commerce en ligne, les fermetures de centres-villes et la pression immobilière avaient lourdement éprouvé le secteur.
Cette hausse ne raconte pas seulement une reprise statistique. Elle signale aussi la place singulière qu’occupent encore les librairies indépendantes dans l’écosystème du livre britannique : conseil, rencontres, prescription, travail sur le fonds, attention portée aux communautés de lecteurs. À rebours d’un achat réduit à la disponibilité immédiate, ces commerces défendent une relation plus lente au catalogue et aux publics.
Pour les maisons d’édition, la vitalité du réseau indépendant demeure stratégique. Les libraires peuvent soutenir les premiers romans, prolonger la vie commerciale d’un texte exigeant, défendre la poésie, les essais, la jeunesse ou les ouvrages traduits. Leur rôle ne se limite pas à la vente : ils installent des auteurs, construisent des fidélités et créent parfois le bouche-à-oreille que les grands circuits ne produisent pas.
FRANCE - “Sans de profonds changements”, 2027 sera pire encore pour les librairies
Cette fonction prend d’autant plus d’importance que le marché britannique reste très concentré autour des grandes chaînes, des plateformes et des achats en ligne. Une librairie indépendante ne rivalise pas sur le seul prix ni sur la profondeur automatisée d’un stock. Elle mise sur la sélection, la connaissance de son territoire et l’expérience d’un lieu.
L’essor de librairies spécialisées participe également à ce regain. Romance, fantasy, science-fiction, littérature féministe, ouvrages LGBTQ+ ou livres jeunesse : plusieurs segments portés par des communautés très actives en ligne trouvent désormais des prolongements physiques. Les réseaux sociaux créent l’élan ; la librairie lui donne une adresse, des tables, des événements.
Le chiffre publié par la BA doit toutefois être lu avec prudence. La Booksellers Association alertait encore récemment sur les charges pesant sur les commerces indépendants, notamment les business rates, les loyers, les coûts d’énergie et la hausse des dépenses salariales. Le retour d’un maillage plus dense ne signifie donc pas que le modèle soit stabilisé.
La librairie indépendante reste un commerce à forte intensité humaine, avec peu de marges de manœuvre. Elle dépend de la fréquentation locale, de politiques urbaines favorables, d’un environnement fiscal soutenable et de la capacité des éditeurs à préserver des conditions commerciales compatibles avec la vie de ces points de vente.
L’annonce n’en constitue pas moins un signal encourageant. À l’heure où de nombreux marchés du livre s’interrogent sur la place du commerce physique, le Royaume-Uni et l’Irlande montrent qu’un réseau indépendant peut se reconstruire, à condition de ne pas réduire la librairie à un simple canal de distribution.
Crédits photo : maryignatiadi CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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L'enseigne Kinokuniya a ouvert le 19 juin sa première librairie au Bangladesh, dans le quartier d’Uttara, à Dacca. Avec 40.000 titres, des imports anglophones, des livres en bengali et un vaste rayon manga, l’enseigne japonaise installe une offre rare dans un marché où le prix des livres reste un obstacle central.
24/06/2026, 12:53
Trois cents ans après la première publication des Voyages de Gulliver, parus le 28 octobre 1726, l’Irlande consacre plusieurs mois d’événements à Jonathan Swift. Jusqu’au 28 octobre, Dublin, Howth et Armagh accueillent expositions, spectacle musical, visites, débats, concerts et présentations d’éditions rares, afin de replacer l’œuvre dans l’histoire littéraire, religieuse et politique du XVIIIe siècle.
24/06/2026, 12:42
L’Envol des songes déchus est une Romantasy slow burn avec des dragons. Tout au long de la trilogie, vous allez retrouver beaucoup de tensions entre les personnages, mais aussi de l’action, des trahisons et des complots. Si vous aimez les intrigues riches en rebondissements, cette histoire pourrait vraiment vous plaire.
24/06/2026, 10:30
Maison Eliza poursuit son histoire chez Glénat Jeunesse. Après avoir alerté, en septembre 2024, sur ses grandes difficultés économiques et lancé un appel à reprise, la maison d’édition jeunesse fondée par Pauline Basset et Flora Prevosto a vu une partie de son catalogue rejoindre l’éditeur grenoblois dès le 1er février 2025. En 2026, Glénat Jeunesse prolonge cette reprise sous la forme d’une collection éponyme.
23/06/2026, 15:45
Anne-France Hubau-Nicolas, directrice générale du groupe Delcourt, a été élue présidente du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition, lundi 22 juin 2026. Elle succède à Benoît Pollet, directeur général de Glénat, qui présidait ce groupe depuis 2021.
23/06/2026, 14:56
Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.
23/06/2026, 11:44
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
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