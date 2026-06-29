Royaume-Uni : les librairies indépendantes au plus haut depuis 2012

Les librairies indépendantes britanniques poursuivent leur remontée. D’après les données de la Booksellers Association, partagés par The Bookseller le Royaume-Uni et l’Irlande recensent désormais 1086 établissements indépendants, contre 1025 un an plus tôt.

La progression est nette : 61 librairies supplémentaires en douze mois, et le meilleur total depuis 2012. Elle prolonge un redressement entamé après le point bas de la décennie précédente, quand la concurrence du commerce en ligne, les fermetures de centres-villes et la pression immobilière avaient lourdement éprouvé le secteur.

Cette hausse ne raconte pas seulement une reprise statistique. Elle signale aussi la place singulière qu’occupent encore les librairies indépendantes dans l’écosystème du livre britannique : conseil, rencontres, prescription, travail sur le fonds, attention portée aux communautés de lecteurs. À rebours d’un achat réduit à la disponibilité immédiate, ces commerces défendent une relation plus lente au catalogue et aux publics.

Un réseau utile aux éditeurs

Pour les maisons d’édition, la vitalité du réseau indépendant demeure stratégique. Les libraires peuvent soutenir les premiers romans, prolonger la vie commerciale d’un texte exigeant, défendre la poésie, les essais, la jeunesse ou les ouvrages traduits. Leur rôle ne se limite pas à la vente : ils installent des auteurs, construisent des fidélités et créent parfois le bouche-à-oreille que les grands circuits ne produisent pas.

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Cette fonction prend d’autant plus d’importance que le marché britannique reste très concentré autour des grandes chaînes, des plateformes et des achats en ligne. Une librairie indépendante ne rivalise pas sur le seul prix ni sur la profondeur automatisée d’un stock. Elle mise sur la sélection, la connaissance de son territoire et l’expérience d’un lieu.

L’essor de librairies spécialisées participe également à ce regain. Romance, fantasy, science-fiction, littérature féministe, ouvrages LGBTQ+ ou livres jeunesse : plusieurs segments portés par des communautés très actives en ligne trouvent désormais des prolongements physiques. Les réseaux sociaux créent l’élan ; la librairie lui donne une adresse, des tables, des événements.

Une embellie sous contraintes

Le chiffre publié par la BA doit toutefois être lu avec prudence. La Booksellers Association alertait encore récemment sur les charges pesant sur les commerces indépendants, notamment les business rates, les loyers, les coûts d’énergie et la hausse des dépenses salariales. Le retour d’un maillage plus dense ne signifie donc pas que le modèle soit stabilisé.

La librairie indépendante reste un commerce à forte intensité humaine, avec peu de marges de manœuvre. Elle dépend de la fréquentation locale, de politiques urbaines favorables, d’un environnement fiscal soutenable et de la capacité des éditeurs à préserver des conditions commerciales compatibles avec la vie de ces points de vente.

L’annonce n’en constitue pas moins un signal encourageant. À l’heure où de nombreux marchés du livre s’interrogent sur la place du commerce physique, le Royaume-Uni et l’Irlande montrent qu’un réseau indépendant peut se reconstruire, à condition de ne pas réduire la librairie à un simple canal de distribution.

Crédits photo : maryignatiadi CC 0

Par Clément Solym

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