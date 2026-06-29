L'exclusion des Gazaouis du programme PAUSE devant le Conseil d'État

Mis en place à partir de 2017 par le Collège de France, avec le soutien des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture, le programme PAUSE [pour Programme français d’Accueil en Urgence des Scientifiques et des artistes en Exil] soutient des artistes, chercheurs et chercheuses du monde entier en favorisant leur accueil dans des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions culturelles, généralement dans le cadre d'une résidence.

Depuis sa création, ce dispositif a pris en charge les dossiers de 681 personnes en exil, en provenance de 44 pays, dont l'Ukraine, l'Afghanistan, la Russie, le Soudan, la Syrie, la Palestine, l'Iran ou le Congo, comme le rappelait notre article publié en janvier dernier.

Depuis les attaques terroristes du Hamas, en octobre 2023, les représailles infligées à la population gazaouie par Israël et les initiatives colonialistes du gouvernement de Benyamin Netanyahou, le programme PAUSE suit les cas d'artistes et de scientifiques gazaouis : en 2024, il avait ainsi soutenu 24 scientifiques et 28 artistes gazaouis, avec 173 accompagnants (41 conjoints et 132 enfants).

Mais, depuis la fin d'année 2024, les bénéficiaires du programme PAUSE se heurtent à des difficultés financières et logistiques. D'une part, l'enveloppe accordée par l'État ne couvre plus les besoins du dispositif et, d'autre part, les évacuations du territoire de Gaza sont suspendues, ne permettant plus aux lauréats et lauréates, ainsi qu'à leurs proches, de rejoindre la France.

En janvier 2026, plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui travaillent avec le programme PAUSE dénonçaient la suspension de l'instruction des dossiers des bénéficiaires palestiniens. « Nous exprimons ensemble notre indignation face à cette décision qui vise une population en particulier », déclarait alors Marion Slitine, chercheuse et fondatrice du collectif Maan, lequel met en place des résidences pour les artistes gazaouis, en estimant qu'il s'agissait de « racisme anti-palestinien ».

Pas d'évacuation possible

La problématique la plus évidente du programme PAUSE restait la difficile évacuation des lauréats et lauréates du programme. Le ministère des Affaires étrangères pointait ainsi des « conditions particulièrement complexes qui retardent considérablement la sortie des Palestiniens de Gaza ». Rien d'étonnant en temps de guerre, malheureusement, mais les défenseurs de PAUSE soulignaient que « d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni ont réussi à [...] réaliser [des évacuations] ».

Réunies derrière le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, plusieurs organisations ont porté le cas du programme PAUSE devant le Conseil d'État, dans une procédure de « référé-suspension ». Elles demandaient ainsi la suspension « de la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a exclu les candidats palestiniens de Gaza du bénéfice du “programme PAUSE” », la reprise de l'instruction des dossiers, la confirmation des dossiers validés ainsi que l'examen des demandes de visa des bénéficiaires et de leurs proches.

Parmi les parties demanderesses, la Ligue des droits de l’Homme, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, l’Union juive française pour la paix, l’association Zone Franche, les maisons d'édition Les Lisières et Le Port a jauni, ou encore l’association pour la promotion de la traduction littéraire à Arles.

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Le Conseil d'État, dans une ordonnance rendue le 18 juin dernier et accessible ci-dessous en intégralité, a rejeté la requête. Il a bien reconnu que l'accueil des lauréats du programme PAUSE en France avait été « suspendu dans l'attente d'une éventuelle opération d'évacuation de ce territoire susceptible de les toucher ».

Toutefois, le juge des référés estime que le programme PAUSE ne comporte lui-même « aucune mesure visant à l'évacuation, ou à l'aide à l'évacuation » des lauréats. Ainsi, « la suspension de son exécution, s'il devait exister un doute sérieux sur sa légalité, serait sans effet sur la possibilité, pour les personnes concernées, d'être effectivement et rapidement évacuées de la bande de Gaza ». Autrement dit, selon ce raisonnement, suspendre la décision du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en urgence ne déboucherait pas pour autant sur une opération d'évacuation à court terme.

Pour le juge des référés, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie, ce qui l'a conduit à rejeter la requête, sans instruction ni audience.

L'ordonnance du Conseil d'État est accessible ci-dessous.

Photographie : À Gaza, en 2026 (illustration, World Central Kitchen, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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