Elle entre dans la maison de celle qui lui a tout pris

« Je regarde mon tee-shirt d’enfant dans son armoire d’adulte sur d’autres tee-shirts d’enfants. J’ai une preuve, alors c’est réel, ce rien a existé. »

Jeanne n’en a jamais parlé, a fait semblant d’oublier. Une femme qui agresse, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais le grand vide qui l’habite depuis tant d’années, la douleur qui la tourmente, gagnent du terrain jusqu’à tout envahir. Un monstre qui la dévore, voilà ce que sont devenus ces attouchements. Car ce qui n’a pas été dit détruit insidieusement, fabrique une solitude impénétrable et habite tout le corps. Entrer dans la maison, c’est rompre le secret et le silence. Ce roman, si intense, si loyal, est celui d’une enfance volée.

Les éditions Arléa vous proposent un extrait en avant-première :

Charlotte Milandri, fondatrice de l'association des 68 premières fois (autour des premiers romans), est désormais en charge du service éditorial de l'École Les Mots.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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