Le racisme intériorisé raconté de mère en fille

Au commencement était Betty Jean. Fille d’esclaves de Louisiane, la grand-mère de Sasha est une personnalité puissante, qui aura de nombreux enfants sans jamais se marier. À ses filles, elle essaie de transmettre l’indépendance et la liberté qui a tant manqué à ses aïeules.

La mère de Sasha, Connie, personnalité tempétueuse, cherche plutôt le confort et la sécurité des quartiers blancs de Houston. Avec sa propre fille qu’elle élève seule, Sasha tente de s’éloigner du racisme intériorisé de sa mère et de la froide sévérité de sa grand-mère.

Dans un récit intime à la recherche de lignages et de racines, Sasha Bonét convoque des figures tutélaires, de Camille Billops à Bette Davis, pour explorer l'histoire des femmes noires aux États-Unis.

Les éditions Les Léonides vous proposent un extrait en avant-première :

Sasha Bonét est une écrivaine et critique américaine. Son premier roman Les Porteuses d’eau a rencontré un énorme succès aux États-Unis.

Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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