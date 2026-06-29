Louise en quatre saisons : les éditions Panthera lancent une campagne de financement pour leur prochain roman graphique

Fondée en 2022, les éditions Panthera défendent une édition exigeante et une fabrication responsable. La campagne, ouverte jusqu’au 2 juillet 2026, vise à financer l’impression de l’ouvrage et à compléter la rémunération de l’autrice.

Depuis sa création, les éditions Panthera défendent une vision singulière de l’édition indépendante française. Basée à Rennes et fondée par Céline Lefeuvre et Marianne Selli, la maison publie des ouvrages exigeants, ancrés dans des thématiques contemporaines, avec une attention particulière portée à la fabrication : impression en France et en Italie et papiers issus de forêts gérées durablement.

Des choix qui ont un coût, et que la campagne de financement participatif actuellement en cours sur Ulule contribue à assumer.

C’est dans ce cadre que s’inscrit « Louise en quatre saisons », le prochain roman graphique de Laura Olivieri, illustratrice et autrice lyonnaise diplômée du DMA illustration et du DNAT design textile de l’École des Beaux-Arts de Lyon. Après « Fragments de Soi », paru en 2025 aux éditions Le Lotus et l’Éléphant, « Louise en quatre saisons » est son deuxième livre et le premier publié chez Panthera.

L’ouvrage suit Louise, une jeune pianiste lyonnaise, sur une année entière rythmée par les saisons. Lorsqu’elle rencontre Sara et tombe éperdument amoureuse d’elle, son existence bascule. S’ensuit une histoire d’amour passionnelle et complexe, traversée de questionnements sur l’identité, l’affirmation de soi et le regard des autres.

Loin d’être un récit univoque, « Louise en quatre saisons » explore aussi les zones d’ombre de l’amour, ces moments où la mélancolie pousse Louise à se réfugier dans la nature qui l’entoure et dans la musique qui la porte, donnant naissance à des passages plus oniriques et abstraits.

Entièrement réalisé à la main aux pastels gras, technique de prédilection de Laura Olivieri, le roman graphique se distingue par une palette à la fois lumineuse et profonde. Les aplats de couleurs vives, les effets de matière et les compositions parfois abstraites font de chaque planche une œuvre à contempler autant qu’à lire. Au format 20 x 27 cm, l’ouvrage comptera 168 pages et sera imprimé en Italie sur des papiers écoresponsables.

La campagne de financement participatif, lancée sur Ulule le 2 juin 2026, a pour objectif principal de financer l’impression de l’ouvrage, poste de dépense principal du projet. Les paliers suivants permettront de compléter la rémunération de Laura Olivieri pour son travail de création, de couvrir les frais de matériel, et si le dernier palier est atteint, de faire appel à une agence de presse pour amplifier la visibilité du livre à sa sortie.

Plusieurs contreparties sont proposées aux contributeur·ices, à partir de 5 € : planche de stickers, illustrations en risographie signées par l’autrice, exemplaire dédicacé du roman graphique, ou t-shirt sérigraphié.

La campagne est ouverte jusqu’au 2 juillet 2026 sur la plateforme Ulule. « Louise en quatre saisons » est prévu en librairie en novembre 2026, distribué par Harmonia Mundi.

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Par Projet Ulule

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