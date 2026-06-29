Deux sermons inconnus de saint Augustin retrouvés dans un manuscrit polonais

Dans un manuscrit latin du XIIe siècle aujourd’hui conservé à Pelplin, en Pologne, Christian Tornau, professeur à l’Université de Würzburg, a identifié deux sermons attribués à Augustin d’Hippone qui ne figuraient pas dans le corpus connu.

L’enquête commence en 2024, lorsque l’association du monastère de Bad Doberan, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, demande au chercheur d’examiner un volume latin provenant de cette abbaye cistercienne allemande.

Le manuscrit est désormais conservé à Pelplin, ancienne maison fille de Bad Doberan. Il réunissait six sermons placés sous le nom d’Augustin. Quatre étaient déjà connus ; deux, selon Tornau, ne figuraient dans aucun répertoire moderne.

Le chercheur travaille désormais avec le Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum à la première édition critique de ces textes. Celle-ci doit examiner leur tradition manuscrite, leur contenu et les arguments d’authenticité avant publication, annoncée pour la fin de l’année 2026. La prudence reste donc nécessaire : l’identification est portée par un spécialiste reconnu, mais l’édition savante complète n’est pas encore parue.

La sorcière d’Endor, un passage difficile

Les deux sermons portent sur un épisode du Premier livre de Samuel. Menacé par les Philistins et privé de réponse divine, le roi Saül consulte une nécromancienne à Endor afin de faire apparaître le prophète Samuel, mort auparavant.

Le passage a longtemps embarrassé les lecteurs juifs et chrétiens : que voit réellement Saül ? Une apparition authentique ? Une illusion ? Une tromperie démoniaque ? Et jusqu’où un rite interdit peut-il produire un effet dans un monde gouverné par Dieu ?

Le sujet n’est pas anodin dans l’œuvre d’Augustin. L’évêque d’Hippone, mort en 430, revient souvent sur les limites de la connaissance humaine, les illusions démoniaques, la divination et la manière dont les Écritures doivent être interprétées. Ces deux sermons permettraient donc d’observer sa pensée au contact d’un récit biblique particulièrement instable, où se croisent pouvoir politique, désespoir religieux et communication avec les morts.

Extrait du manuscrit (en rouge) : “Sermons d’Augustin sur la devineresse et l’apparition de Samuel”

Sources : Bibliothèque diocésaine Pelplin Codex 114

Le chercheèr ne présente d'ailleurs pas la découverte comme un coup de tonnerre comparable aux grands ensembles augustiniens retrouvés au XXe siècle. L’intérêt tient plutôt à l’ajout de deux pièces à un corpus déjà immense, mais encore travaillé par les philologues. Dans l’histoire des textes anciens, quelques feuillets suffisent parfois à modifier un dossier d’attribution, à éclairer une tradition locale ou à préciser la réception médiévale d’un auteur.

Le travail discret des bibliothèques anciennes

Le parcours matériel du manuscrit ajoute un second niveau de lecture. Produit au XIIe siècle, passé par Bad Doberan puis conservé à Pelplin, il témoigne de la circulation des bibliothèques monastiques en Europe centrale et orientale. Les sermons d’Augustin ont été copiés, rassemblés, déplacés, consultés et parfois mal identifiés au fil des siècles, comme beaucoup de textes patristiques transmis par le Moyen Âge latin..

Crédits photo © Renáta Sedmáková - Adobe Stock

Par Cécile Mazin

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