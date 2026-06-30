En 1918, il traverse un Paris bombardé pour sauver sa femme

Eugénie naît la même année, à une trentaine de kilomètres, dans un véritable trou, Regney. A quatorze ans, elle est engagée comme bonne. Ils vont se rencontrer tardivement. Il est instituteur et croyant. Elle est employée et bigote. Tous deux sont pris entre leurs désirs d’ascension sociale et la puissance de leur attachement à la terre, entre leur foi en l’innovation et leur spiritualité déroutante.

Quand la guerre éclate, Eugénie se révèle une mère moderne dans son indépendance. Mais sa santé va s’altérer rapidement et gravement. Le couple s’embarque alors dans une folle entreprise pour sauver Eugénie. En mars 1918, sous les bombardements des Gothas, Charles se lance à Paris comme Orphée aux Enfers…

Un siècle plus tard, Anne Percin hérite des quelques pages rédigées par son arrière-grand-père Charles, peu après la mort d’Eugénie. Elle n’a jamais entendu parler d’eux. Fascinée par ce qu’elle découvre, elle ouvre l’enquête…

Les éditions Buchet Chastel vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1970, Anne Percin est enseignante. Son parcours éditorial varié va de la poésie à la littérature jeunesse (où elle a rencontré quelque succès), au roman historique ou au roman noir. Elle ne revendique aucune rupture entre ses textes, qui tous explorent des thématiques personnelles et sensibles. Certains de ses romans ont été adaptés pour la télévision.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com