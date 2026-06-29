Drive my car, d’Haruki Murakami : le Mal est une maladie

Une série de déboires

Kafuku, acteur professionnel, a perdu sa femme à 49 ans, au bout de vingt années de vie commune. Un cancer foudroyant a eu raison d’elle, actrice également. Amoureux fou de sa personne au charme évident, Kafuku a dû faire son deuil, quatorze ans après celui de leur fille décédée trois jours seulement après sa naissance.

Ces déboires irrémédiables, auxquels il convient d’ajouter les tromperies de sa femme, on les apprend quand le récit remonte le temps après s’être ouvert par l’introduction du héros et de la jeune femme qu’il embauche pour lui servir de conductrice, souffrant depuis peu d’une défaillance visuelle. Cette dernière prend la forme d’un « point aveugle » dans son champ optique, auquel la nouvelle donne un sens figuré qu’elle file jusqu’à son terme.

Misaki, la conductrice recrutée, calme et silencieuse, douée comme personne au volant, va offrir à Kafuku des réponses aux questions qui le hantent comme deux mystères douloureux : pourquoi sa femme lui a-t-elle été infidèle alors qu’ils étaient bien ensemble, et comment faire pour vivre avec les secrets que souffle un être cher lorsqu’il expire ?

Un récit envoûtant

À peine surgies, ces deux questions deviennent hypnotiques. Elles obsèdent Kafuku comme Misaki le véhicule, en pensée, d’abord, puis en mots, quand sa conductrice brise enfin la glace — et elles envoûtent le lecteur, par rebond. S’il en est ainsi, c’est grâce à la structure narrative du texte et aux symboles qu’elle convoie subtilement.

Enchâssant, le récit part du présent pour raviver le passé et le résoudre en fin de compte. Trois espaces de dialogues se succèdent pour ce faire, le premier et le dernier mettant en présence Misaki et Kafuku, tandis que le second, qui plonge dans les souvenirs du héros, se déroule entre Kafuku et Takatsuki, le dernier amant présumé de son épouse défunte.

Le fait que le temps d’échanges central soit statique et nimbé par l’alcool, les deux personnages discutant ensemble dans différents bars, invariablement, quand les deux autres sont animés par la Saab du héros dans les rues de Tokyo, creuse la profondeur de l’œuvre : on a l’impression de couler puis de remonter de sous l’eau vers la lumière, comme lorsqu’on quitte des coulisses pour les feux de la rampe.

Une vision aveuglante

Quand elle survient, la lumière frappe — c’est une révélation. Sa force subjugue Kafuku au point qu’il verse dans le sommeil à son issue, apaisé soudain. Et elle prend la forme d’assertions sans faille qui émanent de Misaki, ce qui leur donne le poids de la vérité, quoiqu’elles n’énoncent au fond que des hypothèses subjectives.

Leur portée s’élève graduellement, jusqu’à résonner de façon générale, au-delà de Kafuku : les autres nous échappent, comme nous nous échappons en partie à nous-mêmes, au gré d’une « maladie » irrationnelle qui ne doit rien au Mal métaphysique, mais tout à notre essence humaine imparfaite. Les angles morts sont au cœur de nos vies, et les rôles qu’ils appellent pour tenir.

Éclatante, rédemptrice, cette vision s’aiguise du fait de l’âge de Misaki, identique à celui qu’aurait eu la fille du héros si elle avait pu vivre : elle scintille comme une renaissance, un nouveau départ possible pour Kafuku, remis en route par sa guide. Et elle éclaire le sens de la conduite de Misaki, souple et fluide, insondable : la jeune femme a dénoué la maladie du monde, a su s’y adapter, corps et âme.

Le texte a par ailleurs fait l'objet d'une adaptation au cinéma, sortie en août 2021, par le réalisateur Ryûsuke Hamaguchi.

Par Galien Sarde

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