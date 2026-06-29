Un champ de fraises pour l’éternité, cosigné par Cécile Vargaftig

Cécile Vargaftig collabore une nouvelle fois avec Alain Raoust, mais elle a déjà travaillé, par le passé, avec Christophe Delsaux (Quartier libre, 2026), Émilie Carpentier (L'horizon, 2022) ou encore Judith Davis (Tout ce qu'il me reste de la révolution, 2018).

En librairie, son nom apparait notamment sur les couvertures d'En URSS avec Gide : Mon journal (Arthaud, 2021), Ma nuit d'octobre (Nouvelles éditions Cécile Defaut, 2012) ou bien Fantômette se pacse (Au diable vauvert, 2005).

Alain Raoust coécrit souvent avec des auteurs : en 2008, il avait cosigné L'Été indien avec Olivier Adam, et, en 2019, Rêves de Jeunesse, avec une certaine Cécile Vargaftig.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com