Philibert Humm, Prix Denis Tillinac pour Roman policier

Présidé par Monique Tillinac, le jury — constitué en comité de lecture — s’est réuni à deux reprises pour recueillir les propositions, arrêter une sélection et élire le lauréat 2026 parmi les cinq ouvrages.

Dans la ville de Pau, depuis quelques années, disparaissent les U des enseignes. Les restaurants deviennent « restarants » et les boucheries « bocheries ». L'enquête de police piétine et les journalistes font chou blanc. Deux types auxquels on n'a rien demandé décident de s'en mêler. Un troisième les rejoint. À voir leur détermination, on comprend vite que le coupable n'en a plus pour très longtemps. Trois hommes, une ville, un voleur. Un roman policier sans policier ni roman, car il va de soi que tout cela est vrai. De son propre aveu, l'auteur n'a aucune imagination. – Le synopsis de l'éditeur pour Roman policier

Le Département de l’Allier a décidé de décerner un prix littéraire chaque année : le Prix Tillinac, en mémoire de Denis Tillinac, journaliste et écrivain, qui a reçu de nombreux prix littéraires. Ainsi, un auteur dont le récit s’inscrit dans la veine des écrits et des passions de Denis Tillinac, à savoir la France des provinces, le respect de son identité et sa mise en valeur, l’amitié et l’art de vivre à la française, sera récompensé.

Ce prix littéraire vient renforcer la politique départementale en faveur de la lecture publique et de la culture en général, qui contribuent au rayonnement du Département.

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Le jury de cette 5e édition du Prix Denis Tillinac, présidé par Éric Neuhoff, réunissait François Cérésa, Jean de Charon, Hubert Delaume, Michel Guénaire, Jean-Jacques Kégelart, Jacques Mailhot, Thomas Morales, François d’Orcival, Claude Riboulet, Aude Terray, Jean-René Van der Plaetsen, Philippe Verdin et Charles Wright. Il est placé sous la présidence d'honneur de Monique Tillinac.

En 2025, Jean-Paul Kauffmann avait été désigné lauréat de la 4e édition du Prix Denis Tillinac, pour son ouvrage L’Accident, Éditions des Équateurs.

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Par Dépêche

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