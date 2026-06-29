France Culture invite Sélim Nassib, Camille Potte et Denis Salas

L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...
Le 29/06/2026 à 09:43 par Dépêche
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Publié le :
29/06/2026 à 09:43
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Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
Mardi 30 juin
Lectures de l'été, avec Thomas Stellandre et Johan Faerber
Ko Mawson de Michael Roch (La Volte)
Girls, Visions and Everything de Sarah Shulman (trad. Vanina Géré, Héloïse d’Ormesson)
NyxX de Julien Perez (P.O.L)
La Montagne vivante de Nan Shepherd (trad. Marc Cholodenko, Bourgois)
Une partie rouge de Maggie Nelson (trad. Julia Deck, Sous-sol)
Jeudi 2 juillet
Les BD de l'été avec Joseph Ghosn et Victor Macé de Lépinay
L'Anthologie Yoshiharu Tsuge (trad. Léopold Dahan, Cornelius)
L'Intégrale de Jack Palmer (Glénat)
Les Mystère de Hobtown - (T1) : Les Hommes disparus et (T2) L'ermite maudit de Kris Bertin et Alexander Forbes (Delcourt)
La fin de la fiction de Pierre Maurel (Dupuis - Les Ondes Marcinelle)
Mercredi 1er juillet
Littérature
Avec Lucile Novat, autrice, pour son livre Voir venir (Sous-sol)
Jeudi 2 juillet
BD
Avec Sélim Nassib, journaliste et auteur, à l'occasion de la parution du 2e tome de sa BD, Le Génie de Beyrouth (Dargaud)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 29 juin
Bande dessinée : l’esprit de F'murrr
Avec la dessinatrice Camille Potte qui a annoté l’exposition "Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F'murrr" à voir au Musée Tomi Ungerer à Strasbourg jusqu’au 30 août 2026 et Christian Rosset, producteur de documentaire radio et spécialiste de BD
Mardi 30 juin
Robert Badinter : un portrait intellectuel signé Denis Salas
Avec Denis Salas pour Robert Badinter : une passion pour la liberté (Michalon)
Mercredi 1ᵉʳ juillet
Le berger de Giono, figure de résistance
Avec Laurine Roux pour Le test Elzéard (Julliard)
Jeudi 2 juillet
Relire Rimbaud pour “embrasser l’aube d’été” !
Avec Adrien Cavallo pour sa nouvelle édition des Œuvres complètes d’Arthur Rimbaud (Folio classique)
Vendredi 3 juillet
Dans la bibliothèque du chef cuisinier Alexandre Gauthier
Le vendredi de 10h à 11h
Avec Clémentine Beauvais, écrivaine et enseignante-chercheuse en sociologie de l’enfance, sur Fifi Brindacier d’Astrid Lindgren
Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h
Tiago Rodrigues, que du théâtre !
Comédien, dramaturge, metteur en scène, directeur du Théâtre national de Lisbonne puis du Festival d'Avignon, Tiago Rodrigues est un homme de théâtre à part entière. Né en 1977 dans un Portugal qui s'éveillait à la démocratie, il a forgé dans les bistrots de son enfance au Portugal un goût pour les histoires et une conscience politique qui irrigue toute son œuvre. Rencontres fondatrices, textes vivants, langues multiples, mémoire collective : au fil de cinq entretiens enregistrés à Avignon, où il s'apprête à fêter la quatre-vingtième édition du festival qu'il dirige, Tiago Rodrigues raconte un théâtre de la présence et du partage, toujours fragile, toujours nécessaire.
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris – 9 Mai – 13 juillet 1772
De Delphine Morel
Réalisation Etienne Valles
Avec notamment : Delphine Morel (la narratrice), Nicolas Raccah (Lieutenant Le Dez)
Les Maoris ne s’appelaient pas encore maori quand Marion Du Fresne et son équipage atteignent la Nouvelle-Zélande, le 25 Mars 1772, trois ans après le capitaine Cook qui a réalisé la première carte du pays.
Pendant trente-trois jours, les Français et les natifs vivent ensemble et échangent de la nourriture contre du fer, des clous ou des habits. Les Français pêchent et chassent avec les natifs, dorment dans les villages. Les chefs de tribus dînent avec Marion Du Fresne et passent la nuit à bord. Influencé par les idées de Rousseau, Marion répète à son équipage que si « on ne leur fait que du bien, les natifs en retour ne leur feront aucun mal ».
Marion du Fresne reçoit les honneurs lors d’une cérémonie inattendue où il est fêté comme un roi et coiffé des plumes réservées aux chefs, cérémonie qui pourtant signe la fin des jours heureux. Sans que les français n’en comprennent jamais la raison, quelques jours plus tard, Marion est tué avec son escorte et mangé par le chef Tacouri qui l’avait accueilli. Les camps de base sont attaqués. Les Français ripostent avec des fusils et détruisent un village fortifié tuant des centaines de Maoris. En dépit de son début prometteur, cette première rencontre fut l’une des plus destructrices.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Anna Holveck
À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Un hivernage dans les glaces de Jules Verne
Réalisation : Louise Loubrieu
Alors que, dans le port de Dunkerque, tous s’apprêtent à fêter le retour de La Jeune Hardie, le navire hisse un pavillon noir : Louis Cornbutte, le capitaine, a disparu avec deux autres membres de l’équipage en tentant de venir en aide à un autre bateau. Mais son père, Jean Cornbutte, refuse de croire à sa mort et organise aussitôt une expédition de secours.
À LIRE - Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Accompagné de marins aguerris et de Marie, la fiancée du jeune capitaine, il prend la tête de La Jeune Hardie pour rejoindre le Grand Nord à la recherche des disparus… Entre le froid glacial, les tempêtes et les attaques d’ours, mais aussi les rancœurs – nourries notamment par la jalousie du second, André Vasling - et trahisons, les membres de l’expédition vont affronter les pires dangers.
Nouvelle de jeunesse de Jules Verne publiée pour la première fois en 1855 puis rééditée en 1874, Un hivernage dans les glaces est un véritable récit d’aventures, où l’on retrouve tous les motifs des romans de l’auteur des Vingt mille lieues sous les mers et du Tour du monde en 80 jours.
Le dimanche de 20h à 22h
Hommage à Valère Novarina disparu le 16 janvier 2026
Novarina portrait - Abécédaire à entrées perpétuelles
Par Céline Schaeffer et Sophie-Aude Picon
Un abécédaire singulier, comme l’était cet artiste, avec des entrées multiples pour certaines lettres mais aussi avec des lettres absentes, un abécédaire subjectif, guidé par la matière que nous avons trouvée dans les heures d'archives écoutées, un abécédaire contraint, par le format dans lequel nous devions le construire.
Grâce à ces voix, nous avons pu composer un portrait kaléidoscopique de Valère, en son royaume de mots et de souffle, de couleurs et de peintures, un portrait fait de résonnances, d'images, d'échos, de musiques et de rires, accompagné par l'accordéon de Christian Paccoud, le compagnon de toujours.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 05/03/2026
192 pages
Editions du sous-sol
20,00 €
Paru le 15/05/2026
109 pages
Dargaud
22,95 €
Paru le 26/02/2026
196 pages
Michalon
20,00 €
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