France Culture invite Sélim Nassib, Camille Potte et Denis Salas

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

La Critique - 12h

Mardi 30 juin

Lectures de l'été, avec Thomas Stellandre et Johan Faerber

Ko Mawson de Michael Roch (La Volte)

Girls, Visions and Everything de Sarah Shulman (trad. Vanina Géré, Héloïse d’Ormesson)

NyxX de Julien Perez (P.O.L)

La Montagne vivante de Nan Shepherd (trad. Marc Cholodenko, Bourgois)

Une partie rouge de Maggie Nelson (trad. Julia Deck, Sous-sol)

Jeudi 2 juillet

Les BD de l'été avec Joseph Ghosn et Victor Macé de Lépinay

L'Anthologie Yoshiharu Tsuge (trad. Léopold Dahan, Cornelius)

L'Intégrale de Jack Palmer (Glénat)

Les Mystère de Hobtown - (T1) : Les Hommes disparus et (T2) L'ermite maudit de Kris Bertin et Alexander Forbes (Delcourt)

La fin de la fiction de Pierre Maurel (Dupuis - Les Ondes Marcinelle)

La Rencontre - 13h

Mercredi 1er juillet

Littérature

Avec Lucile Novat, autrice, pour son livre Voir venir (Sous-sol)

Jeudi 2 juillet

BD

Avec Sélim Nassib, journaliste et auteur, à l'occasion de la parution du 2e tome de sa BD, Le Génie de Beyrouth (Dargaud)

Le Book Club de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 29 juin

Bande dessinée : l’esprit de F'murrr

Avec la dessinatrice Camille Potte qui a annoté l’exposition "Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F'murrr" à voir au Musée Tomi Ungerer à Strasbourg jusqu’au 30 août 2026 et Christian Rosset, producteur de documentaire radio et spécialiste de BD

Mardi 30 juin

Robert Badinter : un portrait intellectuel signé Denis Salas

Avec Denis Salas pour Robert Badinter : une passion pour la liberté (Michalon)

Mercredi 1ᵉʳ juillet

Le berger de Giono, figure de résistance

Avec Laurine Roux pour Le test Elzéard (Julliard)

Jeudi 2 juillet

Relire Rimbaud pour “embrasser l’aube d’été” !

Avec Adrien Cavallo pour sa nouvelle édition des Œuvres complètes d’Arthur Rimbaud (Folio classique)

Vendredi 3 juillet

Dans la bibliothèque du chef cuisinier Alexandre Gauthier

Le Souffle de la Pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Clémentine Beauvais, écrivaine et enseignante-chercheuse en sociologie de l’enfance, sur Fifi Brindacier d’Astrid Lindgren

À Voix Nue, de Caroline Broué

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Tiago Rodrigues, que du théâtre !

Comédien, dramaturge, metteur en scène, directeur du Théâtre national de Lisbonne puis du Festival d'Avignon, Tiago Rodrigues est un homme de théâtre à part entière. Né en 1977 dans un Portugal qui s'éveillait à la démocratie, il a forgé dans les bistrots de son enfance au Portugal un goût pour les histoires et une conscience politique qui irrigue toute son œuvre. Rencontres fondatrices, textes vivants, langues multiples, mémoire collective : au fil de cinq entretiens enregistrés à Avignon, où il s'apprête à fêter la quatre-vingtième édition du festival qu'il dirige, Tiago Rodrigues raconte un théâtre de la présence et du partage, toujours fragile, toujours nécessaire.

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris – 9 Mai – 13 juillet 1772

De Delphine Morel

Réalisation Etienne Valles

Avec notamment : Delphine Morel (la narratrice), Nicolas Raccah (Lieutenant Le Dez)

Les Maoris ne s’appelaient pas encore maori quand Marion Du Fresne et son équipage atteignent la Nouvelle-Zélande, le 25 Mars 1772, trois ans après le capitaine Cook qui a réalisé la première carte du pays.

Pendant trente-trois jours, les Français et les natifs vivent ensemble et échangent de la nourriture contre du fer, des clous ou des habits. Les Français pêchent et chassent avec les natifs, dorment dans les villages. Les chefs de tribus dînent avec Marion Du Fresne et passent la nuit à bord. Influencé par les idées de Rousseau, Marion répète à son équipage que si « on ne leur fait que du bien, les natifs en retour ne leur feront aucun mal ».

Marion du Fresne reçoit les honneurs lors d’une cérémonie inattendue où il est fêté comme un roi et coiffé des plumes réservées aux chefs, cérémonie qui pourtant signe la fin des jours heureux. Sans que les français n’en comprennent jamais la raison, quelques jours plus tard, Marion est tué avec son escorte et mangé par le chef Tacouri qui l’avait accueilli. Les camps de base sont attaqués. Les Français ripostent avec des fusils et détruisent un village fortifié tuant des centaines de Maoris. En dépit de son début prometteur, cette première rencontre fut l’une des plus destructrices.

L'Instant Poésie de Bertrand Belin

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Anna Holveck

À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Un hivernage dans les glaces de Jules Verne

Réalisation : Louise Loubrieu

Alors que, dans le port de Dunkerque, tous s’apprêtent à fêter le retour de La Jeune Hardie, le navire hisse un pavillon noir : Louis Cornbutte, le capitaine, a disparu avec deux autres membres de l’équipage en tentant de venir en aide à un autre bateau. Mais son père, Jean Cornbutte, refuse de croire à sa mort et organise aussitôt une expédition de secours.

À LIRE - Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter

Accompagné de marins aguerris et de Marie, la fiancée du jeune capitaine, il prend la tête de La Jeune Hardie pour rejoindre le Grand Nord à la recherche des disparus… Entre le froid glacial, les tempêtes et les attaques d’ours, mais aussi les rancœurs – nourries notamment par la jalousie du second, André Vasling - et trahisons, les membres de l’expédition vont affronter les pires dangers.

Nouvelle de jeunesse de Jules Verne publiée pour la première fois en 1855 puis rééditée en 1874, Un hivernage dans les glaces est un véritable récit d’aventures, où l’on retrouve tous les motifs des romans de l’auteur des Vingt mille lieues sous les mers et du Tour du monde en 80 jours.

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Hommage à Valère Novarina disparu le 16 janvier 2026

Novarina portrait - Abécédaire à entrées perpétuelles

Par Céline Schaeffer et Sophie-Aude Picon

Un abécédaire singulier, comme l’était cet artiste, avec des entrées multiples pour certaines lettres mais aussi avec des lettres absentes, un abécédaire subjectif, guidé par la matière que nous avons trouvée dans les heures d'archives écoutées, un abécédaire contraint, par le format dans lequel nous devions le construire.

Grâce à ces voix, nous avons pu composer un portrait kaléidoscopique de Valère, en son royaume de mots et de souffle, de couleurs et de peintures, un portrait fait de résonnances, d'images, d'échos, de musiques et de rires, accompagné par l'accordéon de Christian Paccoud, le compagnon de toujours.

Par Dépêche

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