Plagiat ? Étienne Klein reconnaît “une faute”, pas un manquement

Étienne Klein ne conteste plus le terme de faute. « Je reconnais que c’était une faute », déclare-t-il à Philosophie magazine, avant d’ajouter : « J’ai manqué d’intégrité tout court — et je m’en excuse. » Le physicien et vulgarisateur circonscrit toutefois cet aveu : selon lui, il n’a pas manqué d’« intégrité scientifique », puisqu’il n’aurait ni fabriqué de résultats, ni forcé l’interprétation de données, ni diffusé d’erreurs factuelles, historiques ou biographiques dans ses livres.

Au fil de l’échange, il attribue les reprises non signalées à une manière de travailler qu’il dit avoir alors mal appréciée : relever mot à mot des passages qui lui paraissaient justes, puis les reprendre. Pour sa thèse, il évoque un manque de confiance devant l’ampleur d’un sujet qu’il jugeait trop vaste.

Il présente aussi Conversations avec le sphinx comme un livre écrit dans l’urgence, où des citations et des formules littéraires auraient été incorporées sans qu’il mesure alors les règles qu’il enfreignait.

Cette mise au point n’est pas seulement personnelle. La thèse soutenue en 1999 à l’Université Paris-Diderot — devenue Université Paris Cité — a été publiée l’année suivante aux Presses universitaires de France sous le titre L’Unité de la physique. Elle place donc l’affaire à la jointure de la recherche et de l’édition : celle où la voix de l’auteur, les références et les emprunts doivent demeurer identifiables pour le lecteur.

Du retrait du doctorat à l’aveu

Le 11 juin, ActuaLitté rapportait, après les informations d’Arrêt sur images, que l’Université Paris Cité avait retiré à Étienne Klein son doctorat en philosophie des sciences, au terme d’une instruction ouverte après les premières révélations sur sa thèse. L’établissement nous avait confirmé avoir pris des « décisions individuelles » notifiées à l’intéressé, sans en exposer le contenu. Arrêt sur images rapportait aussi une interdiction de se réinscrire en doctorat.

L’enquête initiale, publiée en août 2024, relevait des emprunts non signalés dans 88 des 429 pages du livre issu de la thèse, soit un peu plus d’un cinquième de l’ensemble. La procédure de vingt mois aurait ensuite étendu les passages concernés à environ deux tiers des pages. Les matériaux relevés allaient de phrases isolées à des pages entières, sans guillemets ni attribution claire, et concernaient notamment des auteurs de philosophie des sciences, mais aussi Albert Camus ou Louis de Broglie.

« J’ai failli, certes, mais je n’ai pas trahi la connaissance scientifique. Je n’ai jamais bidonné des résultats ni forcé l’interprétation de certaines données. Dans aucun de mes écrits, aucune de mes conférences, aucune émission, vous ne me verrez attribuer à un scientifique les mérites d’une découverte ou d’un résultat qui ne viendrait pas de lui. » – Étienne Klein

Ces griefs s’inscrivent dans une histoire plus longue. Dès 2016, L’Express avait mis en cause des passages repris sans attribution dans Le Pays qu’habitait Albert Einstein, publié chez Actes Sud, ainsi que dans certaines chroniques.

Étienne Klein avait été relevé de la présidence du conseil d’administration de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie en avril 2017. Après les révélations de 2024 sur sa thèse, il avait reconnu avoir « enfreint certaines règles », présenté ses excuses et assuré avoir changé ses pratiques.

Le lendemain de la révélation du retrait, Étienne Klein avait choisi un registre nettement plus combatif dans un texte diffusé sur X, « Guillemets, paraphrases et Chat-GPT ». « J’assume pleinement ce que j’ai fait », écrivait-il, assurant avoir considéré, à l’époque, agir « comme il fallait faire ». Il y liait la controverse à la circulation des textes à l’ère de l’intelligence artificielle générative et dénonçait l’attention portée aux guillemets manquants plutôt qu’à la désinformation scientifique.

L’entretien de Philosophie magazine déplace la formulation. Étienne Klein ne renonce pas à distinguer les défauts d’attribution qu’il reconnaît des exigences liées, selon lui, à la production de résultats scientifiques.

Mais il admet désormais que les formulations reprises auraient dû être citées ou reformulées. Dans un texte universitaire devenu ouvrage, cette identification précise des sources ne relève pas d’un détail de présentation : elle permet de distinguer l’argument personnel, la citation et le travail des auteurs mobilisés.

France Culture ne reconduira pas l’émission

Le 19 juin, France Culture a annoncé ne pas reconduire La Conversation scientifique à la rentrée. Dans une réponse à des auditeurs, la chaîne a fait valoir « une attention forte aux enjeux de protection du droit d’auteur », qu’elle reliait aux transformations de la production et de la diffusion des savoirs par l’intelligence artificielle.

La décision prolonge donc, sur le terrain médiatique, les conséquences de la sanction universitaire. Étienne Klein a remercié son public sur X, évoquant « un grand honneur » et « un colossal plaisir hebdomadaire ».

Son entretien ne modifie pas les décisions déjà annoncées par l’université et la radio : en apportant un aveu plus direct de ce qui était au cœur des accusations, il admet désormais que l’appropriation de formulations d’autrui sans signalement suffisant.

Crédits photo : Etienne Klein - MyGraal, CC BY 2.0

Par Nicolas Gary

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