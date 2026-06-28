Plagiat ? Étienne Klein reconnaît “une faute”, pas un manquement

Dans un entretien, Étienne Klein formule une reconnaissance explicite depuis le retrait de son doctorat en philosophie des sciences : il admet une faute dans l’appropriation de formulations d’autrui, tout en refusant d’y voir un manquement à l’intégrité scientifique. Cette distinction intervient après la décision de l’Université Paris Cité et l’arrêt annoncé de La Conversation scientifique sur France Culture.
Le 28/06/2026 à 20:16 par Nicolas Gary
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28/06/2026 à 20:16
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Étienne Klein ne conteste plus le terme de faute. « Je reconnais que c’était une faute », déclare-t-il à Philosophie magazine, avant d’ajouter : « J’ai manqué d’intégrité tout court — et je m’en excuse. » Le physicien et vulgarisateur circonscrit toutefois cet aveu : selon lui, il n’a pas manqué d’« intégrité scientifique », puisqu’il n’aurait ni fabriqué de résultats, ni forcé l’interprétation de données, ni diffusé d’erreurs factuelles, historiques ou biographiques dans ses livres.
Au fil de l’échange, il attribue les reprises non signalées à une manière de travailler qu’il dit avoir alors mal appréciée : relever mot à mot des passages qui lui paraissaient justes, puis les reprendre. Pour sa thèse, il évoque un manque de confiance devant l’ampleur d’un sujet qu’il jugeait trop vaste.
Il présente aussi Conversations avec le sphinx comme un livre écrit dans l’urgence, où des citations et des formules littéraires auraient été incorporées sans qu’il mesure alors les règles qu’il enfreignait.
Cette mise au point n’est pas seulement personnelle. La thèse soutenue en 1999 à l’Université Paris-Diderot — devenue Université Paris Cité — a été publiée l’année suivante aux Presses universitaires de France sous le titre L’Unité de la physique. Elle place donc l’affaire à la jointure de la recherche et de l’édition : celle où la voix de l’auteur, les références et les emprunts doivent demeurer identifiables pour le lecteur.
Le 11 juin, ActuaLitté rapportait, après les informations d’Arrêt sur images, que l’Université Paris Cité avait retiré à Étienne Klein son doctorat en philosophie des sciences, au terme d’une instruction ouverte après les premières révélations sur sa thèse. L’établissement nous avait confirmé avoir pris des « décisions individuelles » notifiées à l’intéressé, sans en exposer le contenu. Arrêt sur images rapportait aussi une interdiction de se réinscrire en doctorat.
L’enquête initiale, publiée en août 2024, relevait des emprunts non signalés dans 88 des 429 pages du livre issu de la thèse, soit un peu plus d’un cinquième de l’ensemble. La procédure de vingt mois aurait ensuite étendu les passages concernés à environ deux tiers des pages. Les matériaux relevés allaient de phrases isolées à des pages entières, sans guillemets ni attribution claire, et concernaient notamment des auteurs de philosophie des sciences, mais aussi Albert Camus ou Louis de Broglie.
« J’ai failli, certes, mais je n’ai pas trahi la connaissance scientifique. Je n’ai jamais bidonné des résultats ni forcé l’interprétation de certaines données. Dans aucun de mes écrits, aucune de mes conférences, aucune émission, vous ne me verrez attribuer à un scientifique les mérites d’une découverte ou d’un résultat qui ne viendrait pas de lui. »
– Étienne Klein
Ces griefs s’inscrivent dans une histoire plus longue. Dès 2016, L’Express avait mis en cause des passages repris sans attribution dans Le Pays qu’habitait Albert Einstein, publié chez Actes Sud, ainsi que dans certaines chroniques.
Étienne Klein avait été relevé de la présidence du conseil d’administration de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie en avril 2017. Après les révélations de 2024 sur sa thèse, il avait reconnu avoir « enfreint certaines règles », présenté ses excuses et assuré avoir changé ses pratiques.
Le lendemain de la révélation du retrait, Étienne Klein avait choisi un registre nettement plus combatif dans un texte diffusé sur X, « Guillemets, paraphrases et Chat-GPT ». « J’assume pleinement ce que j’ai fait », écrivait-il, assurant avoir considéré, à l’époque, agir « comme il fallait faire ». Il y liait la controverse à la circulation des textes à l’ère de l’intelligence artificielle générative et dénonçait l’attention portée aux guillemets manquants plutôt qu’à la désinformation scientifique.
L’entretien de Philosophie magazine déplace la formulation. Étienne Klein ne renonce pas à distinguer les défauts d’attribution qu’il reconnaît des exigences liées, selon lui, à la production de résultats scientifiques.
Mais il admet désormais que les formulations reprises auraient dû être citées ou reformulées. Dans un texte universitaire devenu ouvrage, cette identification précise des sources ne relève pas d’un détail de présentation : elle permet de distinguer l’argument personnel, la citation et le travail des auteurs mobilisés.
Le 19 juin, France Culture a annoncé ne pas reconduire La Conversation scientifique à la rentrée. Dans une réponse à des auditeurs, la chaîne a fait valoir « une attention forte aux enjeux de protection du droit d’auteur », qu’elle reliait aux transformations de la production et de la diffusion des savoirs par l’intelligence artificielle.
La décision prolonge donc, sur le terrain médiatique, les conséquences de la sanction universitaire. Étienne Klein a remercié son public sur X, évoquant « un grand honneur » et « un colossal plaisir hebdomadaire ».
Son entretien ne modifie pas les décisions déjà annoncées par l’université et la radio : en apportant un aveu plus direct de ce qui était au cœur des accusations, il admet désormais que l’appropriation de formulations d’autrui sans signalement suffisant.
Crédits photo : Etienne Klein - MyGraal, CC BY 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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La maison d'édition Les Petits Platons, fondée en 2009 par Jean-Paul Mongin, avait demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en fin d'année 2025, accordée par le tribunal des activités économiques de Paris. La période d'observation de la structure a été étendue de 6 mois supplémentaires, jusqu'en novembre prochain.
25/06/2026, 12:00
Après plusieurs jours à bruisser sur les réseaux, l’information est tombée : Eilean Books, société qui porte notamment le label De Saxus, a été placée en redressement judiciaire le 24 juin par le Tribunal des activités économiques de Paris. La procédure ouvre une période d’observation de six mois, sans éclairer encore le sort des parutions, précommandes ou contrats en cours.
25/06/2026, 11:19
Sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture, mais par intérim, depuis le début du mois d'avril dernier, Fabrice Benkimoun est finalement confirmé à ce poste, à compter du 1er juillet prochain.
25/06/2026, 09:14
Depuis sa présentation officielle à Nantes en mai 2025, la mallette des mondes du livre a été utilisée lors de neuf rendez-vous en Pays de la Loire. Créé par le groupe « écologie du livre et de la lecture » de Mobilis, avec notamment la médiatrice du livre Nolwenn Caillet et l’illustratrice Marine Suire, cet outil sert à faire connaître les métiers du livre, leurs interactions et les enjeux écologiques de la filière.
24/06/2026, 15:41
L’assemblée générale 2026 de la Sofia a validé ses résolutions, renouvelé son Comité de surveillance et dressé le bilan d’une année 2025 marquée par près de 34 millions d’euros répartis aux auteurs et éditeurs. L’organisme place aussi l’intelligence artificielle, la promotion de la lecture, le livre d’occasion et l’économie des festivals littéraires parmi ses grands chantiers.
24/06/2026, 14:31
À Berlin, sept volumes ayant appartenu à l’historien Marc Bloch et à sa belle-sœur Simonne Vidal ont retrouvé leurs héritiers lors d’une cérémonie organisée le 28 mai dernier. Retrouvés dans des collections publiques allemandes grâce à des recherches de provenance, ces exemplaires rappellent que les spoliations nazies ont aussi dispersé des bibliothèques entières, parfois réduites aujourd’hui à quelques survivants identifiés au fil des enquêtes.
24/06/2026, 13:21
L'enseigne Kinokuniya a ouvert le 19 juin sa première librairie au Bangladesh, dans le quartier d’Uttara, à Dacca. Avec 40.000 titres, des imports anglophones, des livres en bengali et un vaste rayon manga, l’enseigne japonaise installe une offre rare dans un marché où le prix des livres reste un obstacle central.
24/06/2026, 12:53
Trois cents ans après la première publication des Voyages de Gulliver, parus le 28 octobre 1726, l’Irlande consacre plusieurs mois d’événements à Jonathan Swift. Jusqu’au 28 octobre, Dublin, Howth et Armagh accueillent expositions, spectacle musical, visites, débats, concerts et présentations d’éditions rares, afin de replacer l’œuvre dans l’histoire littéraire, religieuse et politique du XVIIIe siècle.
24/06/2026, 12:42
L’Envol des songes déchus est une Romantasy slow burn avec des dragons. Tout au long de la trilogie, vous allez retrouver beaucoup de tensions entre les personnages, mais aussi de l’action, des trahisons et des complots. Si vous aimez les intrigues riches en rebondissements, cette histoire pourrait vraiment vous plaire.
24/06/2026, 10:30
Maison Eliza poursuit son histoire chez Glénat Jeunesse. Après avoir alerté, en septembre 2024, sur ses grandes difficultés économiques et lancé un appel à reprise, la maison d’édition jeunesse fondée par Pauline Basset et Flora Prevosto a vu une partie de son catalogue rejoindre l’éditeur grenoblois dès le 1er février 2025. En 2026, Glénat Jeunesse prolonge cette reprise sous la forme d’une collection éponyme.
23/06/2026, 15:45
Anne-France Hubau-Nicolas, directrice générale du groupe Delcourt, a été élue présidente du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition, lundi 22 juin 2026. Elle succède à Benoît Pollet, directeur général de Glénat, qui présidait ce groupe depuis 2021.
23/06/2026, 14:56
Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.
23/06/2026, 11:44
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
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