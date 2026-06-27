En Inde, un Coran du IXe siècle sur peau de cerf traverse mille ans d'histoire

Dans les collections de la Khuda Bakhsh Oriental Public Library repose un Coran dont les pages ont été préparées à partir de peau de cerf il y a plus de onze siècles. Le manuscrit, daté du IXe siècle selon l’institution et présenté récemment par le Times of India, compte parmi les pièces les plus précieuses conservées à Patna.

Ce support renvoie aux premiers siècles de l’histoire du livre islamique. Les textes religieux circulaient alors principalement sur parchemin, obtenu à partir de peaux animales soigneusement préparées avant la copie des versets.

La bibliothèque rappelle que ses collections témoignent d’une grande diversité matérielle. Les manuscrits reposent sur papier, feuilles de palmier, tissus ou peaux animales. Le Coran sur peau de cerf demeure toutefois l’un des témoins les plus anciens de cet héritage.

L’établissement trouve son origine dans la collection réunie par Khuda Bakhsh Khan au XIXe siècle. Au fil des décennies, il est devenu l’un des principaux centres de conservation des manuscrits orientaux en Inde.

Ses réserves abritent aujourd’hui environ 21.000 manuscrits en arabe, persan, ourdou, turc, pachto, sanskrit et hindi. Soixante-seize d’entre eux bénéficient du statut de trésor national.

Le Coran du IXe siècle s’inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste de textes religieux, littéraires, scientifiques et historiques. Plusieurs manuscrits enluminés, parfois uniques, documentent les échanges intellectuels qui ont traversé l’Asie durant des siècles.

La préservation constitue désormais l’une des priorités de la bibliothèque. Selon les chiffres communiqués par l’institution, près de 4000 manuscrits ont déjà été numérisés afin de limiter les manipulations des originaux.

Au milieu de ces milliers de volumes, le manuscrit sur peau de cerf conserve une place particulière : celle d’un objet qui raconte à lui seul l’histoire du texte, du support et des techniques de fabrication du livre avant l’ère du papier.

Par Nicolas Gary

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