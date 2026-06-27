Une loi pour protéger les bibliothèques contre la censure de livre

Le Massachusetts veut inscrire la liberté de lire dans un cadre légal plus protecteur. Selon AP News, la Chambre des représentants de l’État a adopté un texte visant à limiter les interdictions de livres dans les bibliothèques publiques et scolaires.

Dans son communiqué du 10 juin 2026, la Chambre du Massachusetts précise que le projet impose aux collectivités et aux districts scolaires de s’appuyer sur des standards bibliothéconomiques reconnus. Les décisions de sélection ou de maintien des documents devront être prises par des professionnels qualifiés, selon des critères d’âge, de valeur éducative et de pertinence documentaire.

Sortir les collections du rapport de force

Le texte répond à une montée des contestations. La Massachusetts Library Association et le Massachusetts Board of Library Commissioners font état, pour 2025, de 33 contestations formelles en bibliothèques publiques, soit davantage que sur les sept années précédentes réunies. Le communiqué officiel mentionne aussi 3093 contestations informelles touchant documents, services ou programmes.

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La proposition prévoit que les ouvrages contestés restent disponibles pendant l’examen du dossier. Une commission de révision, nommée localement, devra organiser une audience publique et formuler une recommandation.

Un retrait ne pourrait intervenir qu’à partir d’éléments jugés suffisamment probants, notamment si le document est considéré comme dépourvu de valeur éducative, littéraire, artistique, personnelle ou sociale, et inadapté à tous les élèves concernés.

Les bibliothécaires scolaires et professionnels des bibliothèques seraient également protégés contre les représailles liées à leurs choix documentaires : sanctions disciplinaires, transferts imposés, perte de certification, amendes ou autres pénalités.

La réponse politique à une crise professionnelle

Le texte ne supprime pas le droit de contester un livre. Il cherche plutôt à empêcher qu’une objection individuelle ou militante entraîne une décision immédiate, sans procédure ni expertise. C’est tout l’enjeu des « book bans » aux États-Unis : derrière chaque titre retiré ou déplacé se pose la question de l’autorité légitime sur les collections.

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La prochaine étape dépendra du parcours parlementaire du texte. Mais son adoption par la Chambre signale déjà une volonté claire : protéger les livres, certes, mais aussi celles et ceux qui les choisissent, les défendent et les rendent accessibles au public.

Crédits photo : Pixabay

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Par Nicolas Gary

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